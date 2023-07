Założycielka pierwszej grupy o raku płuca na polskim FB: Nóż mi się otwiera, gdy widzę tę reklamę

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: Ponad 20 tys. nowych zachorowań i tyleż zgonów rocznie: niewesoła statystyka, dlatego diagnoza raka płuca budzi bardzo duży lęk. Ile lat Żeta Żor jest już po diagnozie?

Małgorzata Maksymowicz: Ósmy rok. Miałam mnóstwo szczęścia, podobnie jak inni szczęściarze, którzy migają się statystykom. Przypadkowy rentgen klatki piersiowej, związany ze zniekształceniem kości obojczykowej, wykazał owalny cień. Kolejne badania potwierdziły raka. Później okazało się, że już kilka lat wcześniej coś w tym miejscu było widać, miałam wykonywane RTG z różnych powodów, m.in. zapalenia płuc.

Pierwsze podejrzenia były więc kilka lat wcześniej, jednak wtedy nikt na to nie zwrócił uwagi. Dlatego dla mnie mówienie o czujności onkologicznej to nie jest slogan

Gdy jest cokolwiek niepokojącego, warto to sprawdzić, tym bardziej że żeby mieć raka płuca, wcale nie trzeba palić. Wystarczy zanieczyszczone środowisko albo „bałagan w genach”.

Paliłaś?

Tak, 50 lat. Po tym czasie powiedziałam: koniec. Rozum był silniejszy niż nałóg i udało się mi rzucić palenie.

I wtedy okazało się, że jest rak?

Nie tak od razu. Chociaż on już wtedy musiał być, tylko lekarz uznał, że to nic takiego. Dlatego często piszemy na grupie: „Nie lekceważ swoich podejrzeń, jeśli czujesz niepokój, nie zostawiaj tego do obserwacji”. Tu nie ma co obserwować, trzeba zweryfikować.

Jeśli palisz papierosy od wielu lat i możesz „załapać się” na program niskodawkowej tomografii komputerowej, to szybko z tego skorzystaj. Jeśli nie, to poproś lekarza o skierowanie na RTG, a jeśli coś jest w nim niepokojącego – poproś o skierowanie na tomografię komputerową.

Niebezpieczne (bo opóźniające diagnozę) jest to, że na raka płuca coraz częściej chorują osoby młode, nigdy nie palące – jak tu podejrzewać raka płuca? Co innego, gdy ktoś palił przez wiele lat, jak ja… Ale i tak z szybką diagnozą nie jest łatwo.

Każdy myśli, że rak jego ominie.

Jest w tym coś. Ale bardziej jest to niemyślenie o raku. Raka mają inni. Porównać to można do niemyślenia o wypadku samochodowym – to przydarza się innym. Gdybyśmy poważnie brali taką możliwość pod uwagę, to jeździlibyśmy wolniej.