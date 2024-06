Katarzyna Pinkosz z Wprost z nagrodą Kryształowe Pióro 2024. Za artykuł łączący onkologię i kardiologię

Konkurs Kryształowe Pióro był organizowany już po raz 18. Jego celem jest nagrodzenie dziennikarzy, którzy są edukatorami zdrowotnymi, a swoją pracą przyczyniają się do promowania postaw prozdrowotnych oraz informowania o zagrożeniach związanych z chorobami cywilizacyjnymi, m.in. chorobami układu krążenia, depresją, nowotworami, cukrzycą.

W kategorii „Choroby serca – rosnące zagrożenie” najwyższe uznanie jury oraz I miejsce otrzymała Katarzyna Pinkosz z redakcji Wprost za materiał pt. „To nie tylko problem czerwonej chemii”. Kardioonkolog: Można leczyć raka, chroniąc serce”.

– Bardzo dziękuję za tę nagrodę, która łączy dwie najczęstsze przyczyny zgonów Polaków: kardiologię i onkologię.

Mamy coraz lepsze metody leczenia nowotworów, jednak skuteczne leki mają też skutki uboczne, dlatego niezbędna jest współpraca onkologów z kardiologami, żeby leczyć tak, by nawet pacjenci z problemami kardiologicznymi, których jest coraz więcej, mogli otrzymywać skuteczne leczenie onkologiczne. Kardiolog może przygotować pacjenta do takiego leczenia, a jeśli pojawią się skutki uboczne, niwelować je” – mówiła Katarzyna Pinkosz, po otrzymaniu nagrody.

I nagrodę w tej kategorii otrzymała też Aleksandra Zalewska-Stankiewicz z HelloZdrowie.pl, w wyróżnienia: Jolanta Gromadzka-Anzelewicz z Dziennika Bałtyckiego, Magdalena Hykawy z Telewizji Polsat, Anna Jarosz z medexpress.pl, Anna Kaczmarek z portalu naTemat.pl, Ewa Kurzyńska z Długo i szczęśliwie, Joanna Wojno-Wolska z TVP3 Bydgoszcz.

Katarzyna Pinkosz otrzymała też wyróżnienie w kategorii „Depresja – przełamać tabu” za artykuł „Psycholog: Dzieci powinny nie tylko wiedzieć, co wydarzyło się w 1410 r., ale też znać numer 116 111”.

Laureatkami w kategorii „Depresja – przełamać tabu” zostały Anna Wilczyńska-Ciupa z TVN24 oraz zespół redakcyjny TVP3 Bydgoszcz, a wyróżnienia Anna Gmiterek-Zabłocka z Radio TOK FM, Jakub Jamrozek z Czwórka Polskie Radio, Maria Kaczorowska z telewizji TVP Poznań, Natalia Miller z redakcji Plus Minus Rzeczpospolita, Artur Wolski z Redakcji Kultury i Edukacji Program I.

Katarzyna Pinkosz otrzymała też wyróżnienie kategorii „Nowotwór – przełamać strach, wygrać życie” za artykuł: Założycielka pierwszej grupy o raku płuca na polskim FB: Nóż mi się otwiera, gdy widzę tę reklamę.

W tej kategorii nagrodę główną otrzymała Magdalena Hykawy z Telewizji Polsat oraz Jakub Jamrozek z redakcji Czwórka Polskie Radio, a wyróżnienia Barbara Góra z redakcji Polskie Radio, Luiza Jakubiak z portalu rynekzdrowia.pl, Renata Reda z redakcji Polskie Radio Białystok oraz Svitlana Slyvchenko z redakcji Ann Asystent Zdrowia.

W jury konkursu Kryształowe Pióra zasiadają eksperci: prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz prof. Tomasz Grodzicki, dziennikarze będący ubiegłorocznymi laureatami oraz Katarzyna Urbańska z firmy Servier.

– Osiemnaście lat istnienia konkursu Kryształowe Pióra świadczy o niesłabnącej popularności dziennikarstwa związanego z tematyką zdrowotną, które nadal utrzymuje swoją pozycję na czele nowoczesnych trendów medialnych. Konkurs przyciąga zarówno doświadczonych profesjonalistów, jak i młode talenty, które z determinacją starają się ukazać prawdę dziennikarską i zwiększać świadomość na temat chorób cywilizacyjnych. Zwycięskie prace promują wiedzę zdrowotną i inspirują do aktywności, stanowiąc nieoceniony wkład w naszą wspólną walkę z chorobami cywilizacyjnymi – podkreśla profesor Tomasz Grodzicki, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

– W bliskiej mi dziedzinie onkologii edukacja zdrowotna jest kluczowa dla promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów. Rola dziennikarzy w tym aspekcie jest ogromna i bardzo przez nas doceniana. Zapoznając się z pracami zgłoszonymi do tegorocznego konkursu „Kryształowe Pióra” szczerze ucieszyła obecność wielu naprawdę znakomitych autorów, którzy swoją rzetelną pracą pomagają nam budować mądre, świadome społeczeństwo. Proszę uwierzyć – nie jest to łatwe zadanie, by z ponad 100 zgłoszonych prac wyróżnić tylko kilka – przyznaje prof. Piotr Rutkowski, będący jurorem w konkursie Kryształowe Pióra po raz pierwszy.

Konkurs „Kryształowe Pióra” jest organizowany przez firmę Servier Polska przy współpracy z Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego, Polskim Towarzystwem Onkologicznym, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, Polskim Towarzystwem Diabetologicznym oraz Dziennikarskim Klubem Promocji Zdrowia.