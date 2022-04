Proste sztuczki, które przyspieszają metabolizm

"Jak przyspieszyć metabolizm?" – to pytanie zadają sobie osoby, które chcą schudnąć. Nic dziwnego, ponieważ od tempa przemiany materii zależy wiele. Odchudzanie jest znacznie łatwiejsze, kiedy proces metabolizmu nie jest zakłócany. Dlatego warto wiedzieć, jak o niego zadbać.

Proste sztuczki na lepszy metabolizm

Jedzenie śniadań

Spożywanie śniadania przyspiesza metabolizm i utrzymuje wysoki poziom energii przez cały dzień. To nie przypadek, że kobiety, które pomijają ten posiłek, są bardziej narażone na otyłość. Po przebudzeniu nasz organizm (a więc i układ trawienny) musi się rozruszać, żeby mógł przez cały dzień pracować na wysokim poziomie. Jedzenie śniadania znacznie to ułatwia. Co więcej, zmniejsza szanse na podjadanie w ciągu dnia.

Picie kawy lub herbaty

Kofeina zawarta w kawie pobudza układ nerwowy, ale też układ trawienny. Podobne działanie wykazuje też herbata. Może nie będzie to spektakularny efekt, ale już samo przyspieszenie metabolizmu o 5-10 proc. jest zadowalające.

Jedzenie błonnika

Nasz organizm nie trawi błonnika pokarmowego. Przechodzi on przez nasz układ trawienny i ułatwia wypróżnianie (aby uniknąć zaparć i jeszcze bardziej przyspieszyć metabolizm należy jednocześnie pić dużo wody). Ile błonnika powinno znaleźć się w codziennej diecie? Około 25 g.

Unikaj produktów przetworzonych

Jedzenie organicznych warzyw i owoców może ułatwiać odchudzanie, ponieważ nie zawierają one różnych substancji chemicznych, wykorzystywanych na ogół w procesie produkcji. Wysokoprzetworzone jedzenie jest zazwyczaj bogate w tłuszcze trans, a także cukier i sól. Taka żywność sprzyja tyciu, spowalnia metabolizm i ma niewiele wartości odżywczych. Im naturalniejsze produkty wybieramy, tym sprawniej pracuje nasz układ trawienny. Poprawia się też ogólne samopoczucie ze względu na dużą ilość witamin i minerałów.

Odstaw alkohol

Niektórzy wierzą, że alkohol przyspiesza przemianę materii, dlatego sięgają po niego podczas biesiadowania przy stole. Tymczasem alkohol (szczególnie pity w dużych ilościach) zaburza pracę całego organizmu, w tym także układu pokarmowego. Co więcej, jest trawiony i spalany w pierwszej kolejności, co może powodować, że energia z posiłków zjadanych przy okazji popijania alkoholu, zostanie „odłożona” na później.

Jak najwięcej się ruszaj

Aktywność fizyczna ma kluczowe znaczenie dla zdrowia. Poprawia kondycję, dotlenia mózg, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, a także przyspiesza metabolizm. Dodatkowo pozytywnie wpływa na nastrój, co bezpośrednio przekłada się na zadowolenie z życia i zwiększa mobilizację do odchudzania i wprowadzania zmian w codziennym życiu.

