Kawa wydłuża życie? Tak, ale nie przekraczaj tej dawki!

Trzy badania, które mają zostać zaprezentowane na dorocznej sesji naukowej American College of Cardiology, w których przyjrzano się danym zebranym od różnej liczby uczestników, wykazały, że picie kawy – zwłaszcza od dwóch do trzech filiżanek dziennie – wiąże się nie tylko z mniejszym ryzykiem chorób serca, ale także dłuższym życiem.

Czy kawę mogą pić osoby chore na serce?

– Ponieważ kawa może przyspieszyć tętno, niektórzy obawiają się, że jej picie może wywołać lub pogorszyć niektóre problemy z sercem. Stąd mogą pochodzić ogólne porady medyczne dotyczące zaprzestania picia kawy. Ale wyniki badań sugerują, że codzienne spożywanie kawy nie powinno być odradzane, ale raczej zalecane jako część zdrowej diety, także dla osób z chorobami serca – wyjaśnił dr Peter M. Kistlerz Alfred Hospital and Baker Heart Institute w Melbourne w Australii, autor jednego z badań.

Jak kawa działa na organizm? Ile kawy można wypić?

– Substancje przeciwzapalne i roślinne przeciwutleniacze mogą pomóc zwiększyć metabolizm, utrzymując wagę w ryzach i hamować wchłanianie niektórych tłuszczów przez jelita. Uważa się również, że kawa chroni wątrobę i zapobiega cukrzycy – mówi amerykańska dietetyczka Dana Ellis Hunnes.

Jeśli chcesz mieć pewność, że pijesz wystarczająco dużo kawy, aby doświadczyć pozytywnych rezultatów, naukowcy radzą wypijać dwie, trzy filiżanki dziennie. Ważne jest też to, co dodajesz do kawy. Cukier czy śmietanka osłabią jej przeciwzapalne działanie. Najzdrowsza kawa, i to naukowcy zajmujący się żywieniem powtarzają przy każdej okazji, to zwykła, czarna kawa.

