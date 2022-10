Palisz lub paliłeś? To może ocalić ci życie – są jeszcze miejsca na badania

Choć czynnikami ryzyka raka płuca są też zanieczyszczenie środowiska i geny, to jednak za ok. 90 proc. przypadków tego nowotworu odpowiada palenie papierosów. A statystyki są bardzo złe. Rak płuca to największy zabójca w Polsce z powodu chorób nowotworowych – zarówno kobiet, jak mężczyzn. Długo nie daje objawów, dlatego w 85 proc. przypadkach jest rozpoznawany późno, w stadium zaawansowanym, gdy są już przerzuty odległe i nie ma szans na wyleczenie.

Z powodu tego nowotworu umiera rocznie w Polsce ok. 20 tysięcy osób!

A nie musi tak być, gdyby był rozpoznawany wcześnie, gdy jeszcze nie daje objawów, jak kaszel, duszność, nawracające infekcje, które trudno leczy się antybiotykiem, czy krwioplucie.

– Zachęcamy przede wszystkim do niepalenia papierosów, bo to nie tylko ryzyko raka płuca, ale też wargi, krtani, języka, gardła, przewodu pokarmowego, nerki, pęcherza moczowego. Ale osoby, które długie lata paliły lub nadal palą, zachęcamy do badania za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej – mówi prof. Dariusz M. Kowalski, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca i kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii.

Jak skorzystać z programu i bezpłatnych badań?