Tych produktów nigdy nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej

Czy każde jedzenie można włożyć do kuchenki mikrofalowej? Odpowiedź brzmi: nie. Niektóre potrawy po podgrzaniu w kuchence mikrofalowej mogą mieć wpływ na twoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Czego nie odgrzewać w mikrofalówce?

1. Ryż

Ryż zawiera zaskakującą ilość toksycznych bakterii znanych jako Bacillus cereus. Badania pokazują, że nawet jeśli bakterie zostaną zabite przez ciepło, wiele zarodników nadal pozostanie. Ich obecność może siać spustoszenie w układzie pokarmowym. Z tego powodu ryż pozostawiony w temperaturze pokojowej po podgrzaniu w kuchence mikrofalowej prowadzi do zatrucia pokarmowego. Dlaczego to się dzieje? Ma to związek z ciepłym, wilgotnym środowiskiem ryżu, które jest żyzną przestrzenią do rozmnażania się mikroorganizmów.

2. Zielone warzywa liściaste

Wiele zielonych warzyw liściastych zawiera azotany, które są zazwyczaj bardzo zdrowe. Ale po podgrzaniu w kuchence mikrofalowej azotany mają szansę przekształcić się w nitrozoaminy. Nitrozoaminy to związki organiczne, które według niektórych badań są rakotwórcze. Niektóre przykłady zielonych liściastych warzyw zawierających azotany to:

szpinak

jarmuż

seler

Warto zauważyć, że nie tylko te rodzaje zielonych warzyw liściastych nie są wskazane do mikrofalówki. Z tego samego powodu buraki nie powinny być w niej podgrzewane. Ze względów bezpieczeństwa warto podgrzać je na kuchence.

3. Świeże grzyby

Niebezpieczeństwo związane z podgrzewaniem świeżych grzybów w kuchence mikrofalowej nie wynika z samego procesu podgrzewania. Grzyby najlepiej spożywać bardzo krótko po przygotowaniu. Grzyby zawierają dużo krótko żyjących białek, które bardzo szybko się psują. Jeśli nie zostaną natychmiast zjedzone, mogą zawierać szkodliwe bakterie.

Na szczęście tylko świeże grzyby wymagają tej wyjątkowo ostrożnego przygotowania. Grzyby, które można bezpiecznie przechowywać i podgrzewać w kuchence mikrofalowej, obejmują:

grzyby w puszkach

grzyby mrożone

grzyby suszone

4. Pokarmy dla niemowląt

Często zdarza się, że matki karmiące piersią decydują się na odciągnięcie mleka matki i zamrażają je do późniejszego wykorzystania. To świetny pomysł, ale nie podgrzewaj tego mleka w kuchence mikrofalowej! Mikrofale nie podgrzewają równomiernie jedzenia, nawet jeśli jest ono rozłożone na talerzu. Powoduje to powstawanie „gorących punktów”, które mogą pojawić się w butelce mleka matki. Dziecko pijące z butelki może wtedy połknąć taki gorący płyn i poparzyć usta oraz gardło!