Rezygnacja z kofeiny jest dobra dla zdrowia. Jednak na początku daje uciążliwe objawy

Kofeina jest substancją alkaloidową występującą naturalnie w ponad 60 roślinach. Najbardziej znane są ziarna kawy i liście herbaty, ale można ją również znaleźć w owocach guarany i orzechach kola. Wypicie tylko jednej filiżanki kawy dostarcza średnio 75-100 mg kofeiny. Według ekspertów dziennie można spożywać około 400 miligramów kofeiny. Jeśli jednak wypijasz jej większe ilości, może to powodować różnego rodzaju problemy: palpitacje serca, nieregularne tętno, bóle głowy.

Wielu ludzi pije napoje z kofeiną, aby być pobudzonym. Mogą jednak uzależnić się od niej tak samo, jak od innych substancji. Dlatego odstawienie kofeiny także może nie być łatwe i wiąże się z szeregiem początkowych skutków ubocznych.

Najczęstsze objawy odstawienia kofeiny:

Bóle głowy

Bóle głowy są główną dolegliwością osób próbujących pozbyć się uzależnienia od kofeiny. Jedno z badań wykazało, że nawet 50 procent ludzi skarży się na ten objaw. Jednak ma on różne nasilenie, od mocnego po ledwo odczuwalny. Z czasem bóle głowy powinny zacząć ustępować.

Zmęczenie

Rzucając kawę lub napoje gazowane, możesz mieć problemy z załatwianiem różnych spraw – wynika to z ogólnego zmęczenia. Skupienie, które kiedyś osiągałeś dzięki kawie jest obniżone przez brak stymulacji. Twój mózg potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do braku kofeiny w organizmie.

Niski poziom energii

Niski poziom energii idzie w parze ze zmęczeniem. Jedyna różnica polega na tym, że nie jesteś śpiący, ale po prostu nie masz energii, aby robić to, co chcesz. Twój styl życia może początkowo ucierpieć, jeśli nie ma stymulacji, do której byłeś przyzwyczajony.

Wahania nastroju

Często przy odstawianiu kofeiny zdarzają się wahania nastroju. Najbardziej dotknięci tym problemem są nałogowcy. Wahania nastroju często przejawiają się dużą drażliwością, ponieważ w ten sposób mózg reaguje na brak substancji, od której jest uzależniony. Obniżony nastrój często wpływa na to, że ludzie ponownie sięgają po kawę.

Objawy grypopodobne

Odstawienie kofeiny może wywołać objawy grypopodobne. Wiele osób odczuwa typowe dla zwykłej grypy bóle. Zdarza się też sztywność mięśni i nudności. Jednak osoba, która piła tylko jeden napój z kofeiną dziennie, prawdopodobnie nie będzie miała tak poważnych problemów. Każdy organizm jest inny, więc nigdy nie wiadomo, jakich objawów możesz doświadczyć.

Mgła mózgowa

Mentalna mgła jest opisywana na różne sposoby: niektórzy mówią, że to brak skupienia, podczas gdy inni narzekają na nadmierne hałasy wokół. Może się okazać, że po odstawieniu kofeiny będziesz nieco zdezorientowany i zdezorganizowany. Takie uczucie będzie towarzyszyć dłuższy czas nałogowcom rzucającym kofeinę.

Drżenie ciała

Niektórzy ludzie są bardziej podatni na drżenie niż inni. W rezultacie ci, którzy codziennie spożywają wysokie dawki kofeiny, są narażeni na różne reakcje ze strony ciała – m.in. drżenie rąk. Na szczęście to nie trwa długo i powinno niebawem zniknąć.

Jak bezpiecznie rzucić kofeinę?

Jeśli chcesz uniknąć wszystkich tych problemów podczas odstawiania kofeiny, jest na to łatwiejszy sposób. Zacznij od powolnego zmniejszania spożycia nawet o jedną filiżankę lub puszkę napoju gazowanego dziennie. Rób to, dopóki nie będziesz już potrzebować kofeiny do normalnego funkcjonowania. Wszelkie objawy odstawienia kofeiny powinny przeminąć, gdy już organizm nauczy się funkcjonować bez niej.

Czytaj też:

8 potencjalnych powodów dzwonienia w uszach