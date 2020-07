Co się stanie, gdy z dnia na dzień odstawisz kawę? 5 zaskakujących zmian

Czarna kawa zaliczana jest do grupy używek. Dostarczana do organizmu wraz z aromatycznym napojem kofeina powoduje krótkotrwałe pobudzenie, do którego organizm szybko się przyzwyczaja, domagając się kolejnej porcji napoju. Poprawa samopoczucia i przypływ energii po kawie sprawiają, że możemy przesadzić z jej ilością. Wówczas warto przynajmniej na jakiś czas zrezygnować z ulubionego napoju, aby organizm mógł powrócić do normalnego funkcjonowania.

Czy kawa jest zdrowa?

Jeżeli sięgamy po kawę z umiarem, nie musi nam szkodzić. Badania dowiodły, że spożywanie 2 filiżanek czarnej kawy dziennie obniża ryzyko zachorowania na cukrzycę, depresję i chorobę Parkinsona, jednak nadmiar kawy może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie.

Picie kawy nie jest polecane dla każdego. W przypadku osób z niskim ciśnieniem tętniczym i związanymi z niedociśnieniem zaburzeniami krążenia 2 filiżanki kawy dziennie mogą mieć działanie terapeutyczne. Z drugiej strony w przypadku osób z nadciśnieniem lub tendencją do skoków ciśnienia tętniczego np. na tle nerwowym, kawa może poważnie zaszkodzić.

Dostarczane do organizmu wraz z kawą naturalne antyoksydanty pomagają zwalczać wolne rodniki tlenowe i przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka zachorowania na nowotwory, ale i w tym przypadku mamy do czynienia z efektem terapeutycznym, który uzależniony jest od ilości wypijanej kawy. Nadmiar tego napoju w diecie może działać zgoła odwrotnie, przyśpieszając procesy starzenia i zwiększając ryzyko zachorowania na raka żołądka oraz chorobę wrzodową.

Prozdrowotne działanie kawy ma związek nie tylko z ilością wypijanych filiżanek, ale także jej jakością. Z tego względu najlepiej jest sięgać po kawę ziarnistą, która często cechuje się wyższą jakością niż kawa mielona oraz kawa rozpuszczalna. Co więcej, ważne jest także pochodzenie ziaren kawy, bo ziarna pochodzące z intensywnie nawożonych upraw mogą być źródłem szkodliwych pestycydów i innych nawozów.

Odstawienie kawy – skutki

Odstawienie kawy powoduje zmiany w naszym organizmie. Możemy podzielić je na dwie grupy, czyli pozytywne i negatywne.

Negatywne skutki odstawienia kawy wynikają przede wszystkim z uzależniającego działania kofeiny, której brak powoduje, że nasz organizm zaczyna domagać się kolejnej porcji ulubionego napoju. Objawy odstawienne w przypadku nagłego zaprzestania picia kawy to m.in.:

ból głowy,



uczucie zmęczenia,



rozdrażnienie,



nadmierna senność,



kłopoty z koncentracją,



niepokój.

Osoby z dnia na dzień odstawiające kawę szybko zauważają, że czegoś im brakuje. Dzieje się tak ze względu na mechanizm działania kofeiny oraz codzienne przyzwyczajenia i rytuały.

5 zaskakujących zmian w organizmie po odstawieniu kawy

1. Obniżenie poziomu hormonów stresu w organizmie

Każda filiżanka kawy wpływa na nasz układ hormonalny, powodując nagły wyrzut adrenaliny i zwiększenie wydzielania głównego hormonu stresu, czyli kortyzolu. Rezygnując z picia kawy, pozbywamy się „sztucznego stresu”, który nie wpływa dobrze na nasz stan zdrowia.

2. Stabilizacja pracy serca

Nałogowe picie kawy powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu serca. Osobom często sięgającym po kawę dokucza kołatanie serca, które pojawia się po kolejnej filiżance. Ma ono związek nie tylko z nagłym wzrostem ciśnienia tętniczego, ale także negatywnym wpływem nadmiaru kawy na nasz układ nerwowy.

3. Brak dolegliwości trawiennych

Nałogowi kawosze często cierpią z powodu nawracających problemów z układem pokarmowym. Ból brzucha, uczucie pieczenia w przełyku, nieprzyjemne wzdęcia oraz nagła potrzeba skorzystania z toalety po wypiciu porannej kawy przestają być problemem, gdy zrezygnujemy z jej picia.

4. Koniec ze zgagą

Zgaga i kawa często idą w parze. Odstawienie kawy oraz stosowanie odpowiedniej diety pozwalają zapomnieć o paleniu w przełyku, które powoduje zgaga.

5. Bielsze zęby

Pijąc duże ilości kawy, narażamy się na problemy z zębami i dziąsłami. Napój ten nie tylko powoduje przebarwienia szkliwa, ale także podrażnia dziąsła i może sprzyjać rozwojowi stanów zapalnych w jamie ustnej. Rezygnując z kawy, w końcu zauważymy, że stosowanie zabiegów wybielających zęby i korzystanie z past redukujących przebarwienia przynosi oczekiwane i długotrwałe efekty.