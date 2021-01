Podczas swojego następnego sprzątania zwróć uwagę na to, by wyczyścić i poniższe miejsca oraz przedmioty. Pozwoli ci to skuteczniej pozbyć się z domu wirusów i bakterii.

7 niespodziewanych miejsc w domu, w których gromadzą się zarazki

1. Włączniki światła

Zarazki są nie tylko na uchwytach, kranach i klamkach, ale również i włącznikach światła, bo przecież każdy członek rodziny dotyka ich kilka razy dziennie. Aby je wyczyścić, najpierw za pomocą wilgotnej szmatki (uważaj, by ciecz nie dostała się do włącznika) usuń kurz i brud, a następnie sięgnij po chusteczkę dezynfekującą lub wacik nasączony 70-procentowym alkoholemizopropylowym. Ponownie zwróć uwagę, by ciecz nie dostała się do włącznika.

2. Kuchenka mikrofalowa

Uchwyt i touchpad kuchenki mikrofalowej również należą do najczęściej dotykanych powierzchni w domu. Według jednego z badań, na 48 procentach drzwiczek od kuchenek mikrofalowych znajduje się wystarczająco dużo zarazków, by ta ilość wiązała się z wysokim ryzykiem przenoszenia chorób.

Czyszcząc mikrofalę, najpierw usuń z uchwytu i touchpada tłuszcz, używając ściereczki bądź gąbeczki i mydła. Poczekaj do wyschnięcia i sięgnij po spray dezynfekujący, który należy zmyć po czasie wskazanym na opakowaniu. Następnie wysusz oczyszczony obszar.

3. Sprzęt do ćwiczeń

W jednym z badań odkryto rinowirusy (odpowiedzialne za przeziębienie) na 63 procentach sprzętów dostępnych w dużej sieci siłowni. Także ciężarki, maty, piłki stosowane w domu nie są wolne od zapachów, potu, brudu, kurzu. Warto więc, jak na siłowni, spryskiwać sprzęt po użyciu środkiem dezynfekującym. Matę do jogi można czyścić rzadziej, czyli około raz w tygodniu. Aby umyć matę, wystarczy kilka kropli płynu do mycia naczyń rozpuścić w misce z 500 ml wody i takim roztworem ją przemyć, a następnie wypłukać czystą wodą i zawiesić np. na drzwiach od kabiny prysznicowej do wyschnięcia.

4. Portfel

Pieniądze papierowe, monety, karty kredytowe są pełne zarazków. Jedno z badań wykazało nawet, że na banknotach papierowych znajdują się m. in. bakterie E.coli, gronkowca złocistego, salmonelli. Niestety, z papierem wiele zrobić się nie da, ale można przetrzeć alkoholem lub chusteczką dezynfekującą plastikowe karty.

5. Odkurzacz

Dr Gerba z University of Arizona wraz ze swoim zespołem przeprowadził badania, z których wynika, że 50 procent testowanych przez naukowców szczotek od odkurzacza zawierało pleśń i bakterie, w tym E.coli. Dlatego wskazane jest opróżnianie pojemnika odkurzacza po każdym użyciu i wymiana worków, gdy są już w 3/4 pełne. Filtry należy płukać co najmniej raz na kilka miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania.

Z włosia trzeba usunąć włoski, nitki, a następnie umyć je pod ciepłą wodą, cały czas masując włosie, by znikł z niego kurz.

6. Łóżko

Każdej nocy we śnie towarzyszy nam 1,5 miliona roztoczy. Przeciętna poduszka w czasie trzech lat użytkowanie podwoi swoją wagę przez to, że nagromadzą się w niej resztki martwego naskórka i roztocza właśnie. Dlatego warto co tydzień prać prześcieradła i poszewki, regularnie odkurzać materac, a poduszki i kołdry prać od 2 do 4 razy w roku w pralce.

7. Zasłona prysznicowa

Zasłona prysznicowa może zostać podczas czyszczenia łazienki pominięta. A jedno z badań wykazało, że to właśnie ona stanowi główne siedlisko bakterii w łazience. Ma ich ponad 60 razy więcej niż deska klozetowa. Wystarczy ją jednak wyprać w delikatnym lub krótkim cyklu, z użyciem detergentu. Najlepiej włożyć ją do pralki razem... z ręcznikami, by zwiększyć intensywność czyszczenia.

