Tomasz Grodzki o koronawirusie. „Zagadka - które z tych trzech jest najgroźniejsze?”

Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło 3526 osób. W 98 krajach świata odnotowano 104 144 przypadki zakażenia koronawirusem. Całkowicie wyleczono 58559 osób. Marszałek Senatu zamieścił na swoim profilu na Twitterze dane statystyczne, w których porównał obecną epidemię do liczby zachorowań na grypę oraz choroby onkologiczne. „1. Jeśli zachorujemy na koronawirusa, 98-99 proc. z nas wyzdrowieje (na dziś 5 zachorowań, 0 zgonów) 2. Na grypę podobnie (luty 2020-> 500 tys zachorowań i 20 zgonów) 3. Na raka zachoruje w tym roku 160 tys. Polaków, umrze ok 100tys. Zagadka - które z tych trzech jest najgroźniejsze?” - napisał Tomasz Grodzki.

Koronawirus w Polsce

Do tej pory w Polsce odnotowano sześć przypadków koronawirusa. Pierwszy pacjent przebywa w szpitalu w Zielonej Górze i czuje się dobrze. O kolejnych czterech przypadkach Łukasz Szumowski poinformował podczas konferencji prasowej w piątek 6 marca. Pacjent z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, który przebywa w szpitalu zakaźnym we Wrocławiu, ma 26 lat. Dwa dni temu przyleciał do Polski z Wielkiej Brytanii. Onet ustalił, że jego stan jest dobry. Obecność koronawirusa potwierdzono także u małżeństwa w wieku 65 oraz 63 lata, które przyleciało z Włoch. Piąty pacjent przebywa w szpitalu w Ostródzie. W sobotę 7 marca przekazano informację o pozytywnym wyniku testu u jeszcze jednego pasażera autobusu, którym podróżował zakażony mężczyzna przebywający w Zielonej Górze. Pacjent jest w szpitalu w Ostródzie, jego stan zdrowia jest określany jako dobry.

