Koronawirus w Polsce. Ministerstwo zdrowia poinformowało o 25 nowych przypadkach

Najnowsze dane o ilości osób, u których zdiagnozowano obecność koronawirusa, przekazało w poniedziałek 16 marca w godzinach porannych Ministerstwo Zdrowia. Po przeprowadzeniu testów stwierdzono obecność koronawirusa u kolejnych 25 osób. Potwierdzone przypadki dotyczą 9 osób z woj. dolnośląskiego (Wrocław i Wałbrzych), 5 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 3 osób z woj. wielkopolskiego (Kalisz i Poznań), 2 osób z woj. opolskiego (Opole), 2 osób z woj. śląskiego (Cieszyn, Tychy), 2 osób z podkarpackiego oraz 2 osób z woj. łódzkiego (Łódź). Z informacji resortu wynika, że jedna osoba jest w stanie średnim, pozostali pacjenci są w stanie dobrym. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 150. Do tej pory w naszym kraju zmarły 3 osoby zakażone koronawirusem.

Co wiemy o pacjentach?

– Pierwsza z trzech osób to kobieta w średnim wieku z powiatu poznańskiego. W dobrym stanie zdrowia przebywa obecnie w domu na kwarantannie. Miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Druga osoba to mężczyzna również w średnim wieku, mieszkaniec powiatu poznańskiego. W stanie zdrowia dobrym jest obecnie pod opieką lekarzy ze szpitala zakaźnego w Poznaniu. Trzecią osobą, u której badania potwierdziły dodatni wynik, jest mężczyzna w podeszłym wieku z powiatu krotoszyńskiego. Został hospitalizowany w szpitalu zakaźnym w Kaliszu. Miał kontakt z osobą, która przybyła z kraju transmisji koronawirusa. Lekarze określają stan pacjenta na średnio dobry – poinformował Onet Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego.

Dwie kolejne osoby zakażone koronawirusem w województwie śląskim to obywatele Ukrainy. Mężczyźni są w sile wieku, ich stan jest dobry. Jednego z nich zdiagnozowano w Tychach a drugiego w Cieszynie. - Pacjent z oddziału zakaźnego szpitala w Cieszynie trafił do izolacji domowej – został odesłany do domu w stanie dobrym; wiemy, że przyjechał z Niemiec. Drugi z pacjentów jest hospitalizowany w szpitalu w Tychach – przyjechał z Ukrainy, więc tam prawdopodobnie było źródło zakażenia - poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska

Dwóch nowych pacjentów zdiagnozowano także w województwie opolskim. – Pierwszy z nich trafił na oddział zakaźny szpitala w Opolu. Pacjent jest w średnim wieku, jego stan jest stabilny. Kolejny zdiagnozowany pacjent to kobieta w wieku średnim, której stan określany jest jako dobry. W ostatnich dniach kobieta miała kontakt z inną osobą z woj.dolnośląskiego, u której wcześniej wykryto koronawirusa - przekazała – Onetowi Martyna Kolemba-Gaschka, rzeczniczka wojewody opolskiego.

Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem stwierdzono na oddziale zakaźnym kaliskiego szpitala. To 85-letni pacjent z wielkopolskiego Krotoszyna – przekazał rzecznik prasowy szpitala w Kaliszu Paweł Gawroński.

Czytaj także:

Gdzie są przypadki koronawirusa w Polsce? Miasta i województwa dotknięte epidemią