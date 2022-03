Wizjonerzy Zdrowia. Konferencja „Wprost” z udziałem ministra Adama Niedzielskiego przyniosła odpowiedzi na wiele pytań

W konferencji oprócz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego udział wzięli: prezes ABMdr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, prezes AstraZeneca Pharma Poland Wiktor Janicki, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego oraz Główny Inspektor Farmaceutyczna Ewa Krajewska.

Jak mówił minister Niedzielski, jednym z większych wyzwań, przed którymi stoi system opieki zdrowotnej w Polsce jest przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Minister zdrowia poruszył również kwestię relokacji przewlekle chorych pacjentów z Ukrainy, którzy trafiają do Polski do innych krajów UE.

Polska służba zdrowia zadba o uchodźców z Ukrainy

Jak zapewnia resort zdrowia, system opieki zdrowotnej w Polsce jest przygotowany na przyjęcie pacjentów z Ukrainy zarówno rannych w wyniku działań zbrojnych, jak i chorych. Plan zabezpieczenia obejmuje ok. 120 szpitali, w których jest ok. 7 tys. łóżek dla chorych z Ukrainy. Każdy obywatel Ukrainy, bez względu na to, czy wymaga hospitalizacji, leczenia specjalistycznego w trybie ambulatoryjnym, czy pomocy lekarza rodzinnego, ma możliwość uzyskania w Polsce pomocy.

Koszt opieki zdrowotnej dla uchodźców z Ukrainy będzie większy niż wydatki poniesione z powodu pandemii – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Będziemy wydatkowali więcej z tytułu opieki, jeżeli Ukraińcy wejdą w nasz system zdrowotny niż kosztował nas COVID-19” – dodał. Minister wskazał, że w zależności od ilości uchodźców z Ukrainy, których jest już w tej chwili w Polsce ponad 2 mln., a może być więcej, to kwoty, które trzeba będzie wydać na opiekę zdrowotną trzeba liczyć w dziesiątkach miliardów rocznie.

Problem relokacji pacjentów z Ukrainy

Min. Niedzielski wskazał, że Polsce udało się stworzyć ramy mechanizmu transferu pacjentów z Ukrainy, do innych krajów UE.

„Dotąd 26 pacjentów zostało przetransferowanych w ten sposób z Polski do innych krajów. Są to przed wszystkim pacjenci z chorobami nowotworowymi oraz chorzy na AIDS, którzy wymagają długoterminowego leczenia" – powiedział min. zdrowia Adam Niedzielski.

Pod oświadczeniem, zainicjowanym przez Polskę, wzywającym UE do utworzenia mechanizmu finansowania kosztów opieki medycznej dla uchodźców z Ukrainy podpisało się 11 krajów, inicjatywę poparły również Niemcy. Polska postuluje utworzenie odrębnego funduszu na ten cel.

Brak kadr medycznych sporym wyzwaniem dla systemu

Minister zdrowia poruszył również problem braku kadr medycznych. Taka sytuacja spowodowana została jego zdaniem migracją specjalistów z polski w latach 90. „Mamy już wdrożoną procedurę umożliwiającą przyjmowanie do pracy w sektorze zdrowia lekarzy z zagranicy. Ponad 1200 lekarzy już ściągnęliśmy do Polski” – powiedział. Kolejnym krokiem mającym na celu zwiększenie kadry medycznej w Polsce jest zwiększenie liczby studentów na uczelniach medycznych. „Takie kroki zostały już poczynione” – powiedział. Minister wskazał, że udało się również uregulować kwestię minimalnych wynagrodzeń w sektorze zdrowia.

Kondycja służby zdrowia po pandemii

Sprawdzianem dla służby zdrowia była sytuacja związana z pandemią wywołaną koronawirusem. Najważniejsze było zapewnienia pacjentom dostępu do leczenia – wskazał minister. "Zwiększyliśmy też finansowanie, które było na poziomie 6 proc. PKB, teraz jest na poziomie 7 proc." – dodał.

Zwrócił uwagę, że służba zdrowia w pandemii stanęła też przed problemami związanymi z nowymi technologiami. „Nie mam tu na myśli e-skierowania czy e-recepty, ale stworzyliśmy na przykład zapisów na szczepienia, jeden z najnowocześniejszych w Europie” – powiedział minister zdrowia.

