Chcesz poprawić swój metabolizm? Spożywaj 300 kalorii mniej dziennie

Okazuje się, że nie musisz podejmować bardzo drastycznych kroków, by rzeczywiście usprawnić swój metabolizm. Wystarczy zrezygnować z dostarczania do organizmu zaledwie 300 kalorii dziennie, by odczuć rezultaty,

Naukowcy informują, że nawet niewielka redukcja kaloryczności posiłków może poprawić wyniki ciśnienia krwi, poziomu cukru i cholesterolu. Przeprowadzili w tym celu badanie, którego uczestnicy stracili średnio 7 kg w ciągu dwóch lat, zmniejszając dzienne spożycie kalorii o 300. Eksperci żywieniowi zwracają też uwagę, że ważniejsze jest skupienie się na tym, jaki rodzaj pożywienia jesz, niż liczba przyjmowanych kalorii. Czytaj także:

Jak schudnąć przy zespole policystycznych jajników (PCOS)? 300 kalorii wystarczy Nie musisz stosować męczących diet, aby zmniejszyć ryzyko chorób serca, udaru i cukrzycy. Zdaniem naukowców z Duke University w Północnej Karolinie rezygnacja z pączka lub kawałka pizzy w codziennej diecie może wystarczyć do poprawy wyników zespołu metabolicznego, takich jak ciśnienie krwi, poziom cukru, nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicach talii oraz nieprawidłowy poziom cholesterolu i trójglicerydów. W jednym z badań pod nadzorem dra Williama Krausa, dyrektora ds. tłumaczeń badań klinicznych w Duke Molecular Physiology Institute, porównano wyniki dwóch grup. Jedna prowadziła zwykłą dietę o normalnej kaloryczności, druga natomiast, licząca 143 osoby, zmniejszyła dzienną dawkę kalorii. W trakcie dwuletnich badań grupa będąca na diecie o obniżonej kaloryczności zmniejszyła dawkę kalorii średnio o około 12 procent, czyli 300 kalorii. Dzięki temu stracili około 7 kg, zwłaszcza tłuszcz. Te dwa lata umiarkowanego ograniczenia kalorii pozwoliły znacząco zredukować wiele czynników ryzyka chorób układu krążenia i tych związanych z przemianą materii wśród młodych dorosłych osób bez znamion otyłości. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „The Lancet Diabetes and Endocrinology”. W wywiadzie dla „The Lancet” Kraus powiedział, że choć trwają badania na zwierzętach, które wiążą redukcję kalorii z poprawą stanu zdrowia, jest to pierwsze takie długoterminowe badanie przeprowadzone na ludziach. Pytanie brzmi, czy redukcja kalorii przedłuża życie. W przypadku wszystkich organizmów ograniczenie kalorii wydaje się mieć na to wpływ, podobnie jak oczywiście na zdrowie, podczas gdy ćwiczenia wpływają na zdrowie, ale nie na długość życia. Badanie przeprowadzone przez Krausa i jego kolegów skupiło się na ogólnej redukcji kaloryczności, a nie na zmniejszeniu spożycia określonych mikroelementów, takich jak białko, węglowodany czy tłuszcz. Naukowcy przyjrzeli się w szczególności wynikom dotyczącym zdrowia, szczególnie w przypadku zespołu metabolicznego. Jak mówił Kraus, ograniczenie kalorii znacząco poprawiło badane parametry. Wśród badanych osób byli młodzi ludzie o prawidłowej wadze (lub niewiele wyższej) z właściwymi parametrami funkcji metabolicznych. To spowodowało, że wyniki były jeszcze bardziej miarodajne. Zdaniem doktora niewielka redukcja kalorii poprawiło nawet parametry mieszczące się w granicach norm. Wyraźne ograniczenie kaloryczności zmniejszyło ryzyko otyłości i cukrzycy wśród osób z grupy podwyższonego ryzyka. Może również wpływać na osoby, których to ryzyko praktycznie nie dotyczy, jednak mimo to taki zabieg działa korzystnie na ich zdrowie. Czytaj także:

Masz odpowiednią wagę? Tobie też może przydać się ograniczenie kalorii 300 kalorii? Ile to właściwie jest? Jeśli zastanawiasz się, jakich pokarmów możesz uniknąć, aby obniżyć dzienną dawkę przyswajanych kalorii o 300, oto kilka pomysłów: Croissant z szynką i serem w popularnej sieciowej kawiarni: 320 kalorii;



Cheeseburger: 300 kalorii;



Mała bułka pełnoziarnista: 200 kalorii;



Kawałek pizzy: od 150 do nawet 600 kalorii;

Pieczony ziemniak: 161 kalorii. Oczywiście bez masła, śmietany lub innych dodatków – z nimi może znacznie przekroczyć 300;



Torebka chipsów ziemniaczanych: około 274 kalorie;

Niewielka porcja frytek: około 230 kalorii;

Popularny batonik z orzechami i karmelem oblany czekoladą: około 280 kcal. Czytaj także:

