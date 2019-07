Jak w naturalny sposób obniżyć ciśnienie krwi? Napoje, które warto regularnie pić

Podwyższone ciśnienie może bardzo szybko przerodzić się w nadciśnienie, które wymaga regularnego przyjmowania leków. Dobra wiadomość jest taka, że nasz styl życia ma ogromny wpływ na to, czy dojdzie do rozwoju choroby. Oznacza to też, że istnieją proste, naturalne metody, dzięki którym można obniżyć ciśnienie tętnicze.

Nadciśnienie tętnicze występuje powszechnie. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że problem może dotyczyć także ich. Wszystko dlatego, że nie mamy nawyku regularnego pomiaru ciśnienia krwi, a nawet jeśli czujemy się dobrze i uważamy siebie za osobę zdrową, powinniśmy mierzyć ciśnienie krwi, by móc trzymać rękę na pulsie. Na początku na ogół pojawia się podwyższone ciśnienie krwi. To sygnał ostrzegawczy – idealny moment na zmianę swoich nawyków, np. ograniczenie spożycia soli i alkoholu, częstsze uprawianie sportu, redukcja stresu. Niewiele jednak osób potrafi wyłapać ten moment. Regularne pomiary zaczynamy dopiero wtedy, gdy „przypadkowo” dowiemy się o nadciśnieniu, np. udaliśmy się do lekarza z powodu częstych bólów głowy, a tu okazuje się, że winne jest wysokie ciśnienie krwi. W takiej sytuacji lekarze często zapisują leki, obniżające ciśnienie. Czasem przyjmuje się wtedy, gdy pomiar jest zbyt wysoki, a czasem trzeba przyjmować je regularnie, każdego dnia, ostałych porach. Leki, które może nam zapisać lekarz, obniżają ciśnienie, ale nie niwelują przyczyny jego występowania. Na ogół nadciśnienie jest bowiem wynikiem naszego stylu życia. To w gruncie rzeczy dobra wiadomość, ponieważ oznacza, że możemy w sposób naturalny obniżyć ciśnienie i trzymać je w ryzach. Ciśnienie powyżej 130/80 mmHg jest uważane za wysokie. Jeśli ciśnienie skurczowe stale przekracza 140, zmagamy się już z nadciśnieniem. Jak w naturalny sposób obniżyć ciśnienie krwi? Więcej się ruszaj! Regularne ćwiczenia pomagają zwiększyć siłę i sprawność serca w pompowaniu krwi, co obniża ciśnienie w tętnicach. 150 minut umiarkowanych ćwiczeń, takich jak chodzenie lub 75 minut energicznych ćwiczeń, takich jak bieganie w tygodniu, może pomóc obniżyć ciśnienie krwi i poprawić zdrowie serca.



Regularne ćwiczenia pomagają zwiększyć siłę i sprawność serca w pompowaniu krwi, co obniża ciśnienie w tętnicach. 150 minut umiarkowanych ćwiczeń, takich jak chodzenie lub 75 minut energicznych ćwiczeń, takich jak bieganie w tygodniu, może pomóc obniżyć ciśnienie krwi i poprawić zdrowie serca. Zmniejsz spożycie sodu. Im więcej sodu znajduje się w organizmie, tym mniej potasu. I odwrotnie – im więcej potasu, tym mniej sodu. Nie można jednak powiedzieć, że sód to samo zło. On również jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komórek. Jednak powszechnie wiadomo, że nadmiar sodu niekorzystnie wpływa na ciśnienie krwi i zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych, np. nadciśnienia. American Heart Association zaleca, by spożywać nie więcej niż 1500 mg sodu dziennie.



Im więcej sodu znajduje się w organizmie, tym mniej potasu. I odwrotnie – im więcej potasu, tym mniej sodu. Nie można jednak powiedzieć, że sód to samo zło. On również jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komórek. Jednak powszechnie wiadomo, że nadmiar sodu niekorzystnie wpływa na ciśnienie krwi i zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych, np. nadciśnienia. American Heart Association zaleca, by spożywać nie więcej niż 1500 mg sodu dziennie. Zwiększ spożycie potasu. Jedzenie świeżych owoców i warzyw, które są bogate w potas, może pomóc obniżyć ciśnienie krwi.



Jedzenie świeżych owoców i warzyw, które są bogate w potas, może pomóc obniżyć ciśnienie krwi. Ogranicz spożycie kawy. Kofeina może powodować krótkotrwały wzrost ciśnienia krwi, jednak nie powinno to prowadzić do trwałego wzrostu.



Kofeina może powodować krótkotrwały wzrost ciśnienia krwi, jednak nie powinno to prowadzić do trwałego wzrostu. Naucz się panować nad stresem. Stres jest kluczowym czynnikiem wysokiego ciśnienia krwi. Nasze ciała reagują na napięcie, uwalniając do krwi hormony stresu, takie jak kortyzol i adrenalina. Hormony te mogą podnosić tętno i zwężać naczynia krwionośne, powodując wzrost ciśnienia krwi. Umiejętność panowania nad własnym oddechem i wprowadzania ciała w stan relaksacji, ułatwia kontrolę ciśnienia krwi.



Stres jest kluczowym czynnikiem wysokiego ciśnienia krwi. Nasze ciała reagują na napięcie, uwalniając do krwi hormony stresu, takie jak kortyzol i adrenalina. Hormony te mogą podnosić tętno i zwężać naczynia krwionośne, powodując wzrost ciśnienia krwi. Umiejętność panowania nad własnym oddechem i wprowadzania ciała w stan relaksacji, ułatwia kontrolę ciśnienia krwi. Zredukuj masę ciała. Utrata wagi może znacznie obniżyć wysokie ciśnienie krwi. Efekt ten jest jeszcze większy, gdy jesteś aktywny fizycznie.



Utrata wagi może znacznie obniżyć wysokie ciśnienie krwi. Efekt ten jest jeszcze większy, gdy jesteś aktywny fizycznie. Rzuć palenie i odstaw alkohol. Ponieważ zarówno palenie tytoniu, jak i wysokie ciśnienie krwi zwiększają ryzyko chorób serca, rzucenie palenia może pomóc odwrócić to ryzyko. Alkohol również podnosi ciśnienie.



Ponieważ zarówno palenie tytoniu, jak i wysokie ciśnienie krwi zwiększają ryzyko chorób serca, rzucenie palenia może pomóc odwrócić to ryzyko. Alkohol również podnosi ciśnienie. Nie dopuść do niedoboru magnezu. Uzupełnianie diety produktami bogatymi w magnez jest zalecanym sposobem na uniknięcie wysokiego ciśnienia krwi.

Masz podwyższone ciśnienie? Napoje, które powinieneś regularnie pić: Woda

Dbanie o nawodnienie organizmu jest kluczowe dla zachowania dobrego zdrowia. Pozytywnie wpływa też na utrzymanie ciśnienia i cukru we krwi na stałym poziomie.



Herbata z hibiskusa

Picie herbaty z hibiskusa może znacznie obniżyć ciśnienie krwi, szczególnie gdy jest nieco podwyższone, wynika z badań przeprowadzonych w Journal of Nutrition. Naukowcy twierdzą, że herbata hibiskusowa zawiera antocyjany i inne przeciwutleniacze, które mogą pomóc naczyniom krwionośnym oprzeć się uszkodzeniom, które mogą spowodować ich zwężenie.



Sok pomidorowy

Codzienne picie szklanki niesolonego soku pomidorowego to prosty sposób na obniżenie ciśnienia krwi i zmniejszenie ryzyka chorób serca.



Kombucha

Kombucha oferuje duże ilości probiotyków. Ten napój jest znany z tego, że pomaga utrzymać dobre bakterie, które chronią zdrowie jelit. Przegląd dziewięciu badań wykazał, że regularne przyjmowanie probiotyków przez ponad osiem tygodni może pomóc utrzymać ciśnienie krwi na normalnym poziomie.



Sok z buraka

Naukowcy z Londynu odkryli, że picie jednej szklanki soku z buraków dziennie może pomóc utrzymać i przywrócić normalne ciśnienie krwi, podał Daily Express. Zespół przeanalizował wpływ soku na 64 osoby z nadciśnieniem. „Efekt jest spowodowany przez azotany, które występują w dużych ilościach w burakach i innych zielonych warzywach liściastych, takich jak jarmuż i kapusta”- oświadczyła British Heart Foundation, która sfinansowała badanie. Naukowcy sugerują, aby nie gotować buraków. Spróbuj je parzyć, piec lub wyciskać z nich sok, aby zachować właściwości buraków.



Zielona herbata

Zielona herbata może pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi. Długotrwałe spożywanie jej ułatwia kontrolowanie ciśnienia. Stwierdzono, że stres oksydacyjny dotyczy nie tylko chorób układu krążenia, ale także nadciśnienia tętniczego. Polifenole, znajdujące się w zielonej herbacie odgrywają tu znaczną rolę.