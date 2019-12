Ta jedna prosta metoda pozwoli cukrzykom zdrowo przetrwać święta

Zmiana nawyków żywieniowych zamiast diety

Naukowcy z Salk Institute i University of California San Diego School of Medicine odkryli, że 10-godzinne ograniczenie czasu jedzenia, w połączeniu z tradycyjnymi lekami, spowodowało utratę masy ciała, zmniejszenie tkanki tłuszczowej na brzuchu, obniżenie ciśnienia krwi i cholesterolu, a także bardziej stabilny poziom cukru we krwi i insuliny dla uczestników żyjących z zespołem metabolicznym.

„Wybraliśmy zespół metaboliczny, który stanowi mieszankę zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych (...). Obecnie leczy się go najpierw dietą i ćwiczeniami. Niestety, ludziom bardzo trudno jest to zrobić i trzymać się tego. Dlatego ograniczenie czasu jedzenia to nowy sposób na poprawę zdrowia, do którego łatwiej byłoby przylgnąć” – powiedziała dr Emily Manoogian, pierwsza współautorka badania.

Zespół metaboliczny to grupa schorzeń występujących razem, które zwiększają ryzyko chorób serca, udaru mózgu i cukrzycy typu 2.

Dieta i ćwiczenia fizyczne czasem nie wystarczą

Badanie sugeruje, że przerywany post może być skutecznym sposobem leczenia dla osób z zespołem metabolicznym, które już korzystają z leków. „Odkryliśmy, że łącząc ograniczenie czasu jedzenia w połączeniu z lekami może dać chorym z zespołem metabolicznym możliwość lepszego radzenia sobie z chorobą” – mówi Satchin Panda, współautor i profesor biologii. „W przeciwieństwie do liczenia kalorii, jedzenie w ograniczonym czasie jest prostą interwencją dietetyczną, a my stwierdziliśmy, że uczestnicy byli w stanie dotrzymać harmonogramu jedzenia”.

Odkrycia sugerują, że ograniczone czasowo odżywianie może działać jako „dodatek” do leczenia, a nawet zapobiegać potrzebie przyjmowania leków.

Nie stwierdzono działań niepożądanych

W badaniu pilotażowym wzięło udział 19 uczestników (13 mężczyzn i 6 kobiet), którzy już mieli zdiagnozowany zespół metaboliczny. Zostali poproszeni o zgłoszenie się, gdy jedli w przedziale czasowym około 14 godzin dziennie. Prawie 90 procent z nich przyjmowało co najmniej jeden lek, taki jak statyna lub leki na nadciśnienie. Istnieją wcześniejsze badania, w których stwierdzono korzyści z ograniczenia czasu jedzenia dla zespołu metabolicznego, ale jest to pierwszy test, który sprawdził tę metodę u osób stosujących leki.

„Jest to ważne, ponieważ nie było jasne, w jaki sposób leki mogą wpływać na działanie ograniczenia czasu jedzenia. Z radością stwierdziliśmy, że ten sposób jest zarówno bezpieczny, jak i przynosi wiele korzyści zdrowotnych osobom już przyjmującym leki. Służył jako leczenie skojarzone” – powiedział Manoogian.

W badaniu przeprowadzono wstępną próbę u ośmiu uczestników z nadwagą. Kazano im jeść w ciągu 10 godzin dziennie przez 16 tygodni, a następnie obserwowali je rok później. Stracili około 5 procent swojej wagi i zgłosili mniejszy głód, lepszy wypoczynek i więcej energii. Chociaż uczestnikom nie doradzono zmniejszenia kalorii, niektórzy uczestnicy spożywali mniej.

Dlaczego 10-godzinne okno na jedzenie może wpływać na metabolizm

„Metabolizm jest ściśle powiązany z rytmami okołodobowymi i wiedząc o tym, byliśmy w stanie opracować interwencję, aby pomóc pacjentom z zespołem metabolicznym bez zmniejszania kalorii lub zwiększania wysiłku fizycznego” – powiedziała dr Pam Taub, współautorka i profesor medycyny. „Jeśli możemy zoptymalizować rytmy dobowe, możemy być w stanie zoptymalizować układ metaboliczny”.

Manoogian podkreśla, że ​​nie przetestowali jeszcze, czy ograniczenie czasu jedzenia może faktycznie zapobiec zespołowi metabolicznemu u ludzi, i że należy na pewno powiedzieć o długoterminowych badaniach. „Dowody z modeli zwierzęcych i badań przeprowadzonych na ludziach z innych grup badawczych wykazały, że jedzenie w ograniczonym czasie poprawia zdrowie kardiometaboliczne u osób z nadwagą i otyłością, ale bez zespołu metabolicznego. Z tego powodu oraz z faktu, że ograniczenie czasu jedzenia wspiera system okołodobowy i zapewnia codzienny post, który poprawia zdrowie kardiometaboliczne, spekulujemy, że 10-godzinne ograniczenie czasu jedzenia pomoże zapobiec zespołowi metabolicznemu”.

