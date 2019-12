Jedzenie tylko w określonych godzinach pozwoli uniknąć cukrzycy?

Zespół metaboliczny to nazwa grupy czynników ryzyka, takich jak wysokie ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, które zwiększają ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych, od chorób serca i cukrzycy po udar. Zdrowe odżywianie, ćwiczenia fizyczne i przyjmowanie przepisanych leków w razie potrzeby są powszechnymi środkami działania, ale często okazują się niewystarczające.

Co oprócz leków?

W ramach niedawnej współpracy naukowcy z University of California San Diego School of Medicine i Salk Institute for Biological Studies ustalili, że forma przerywanego postu poprawiła zdrowie uczestników badania, u których zdiagnozowano zespół metaboliczny. Badanie pilotażowe, opublikowane online wykazało, że gdy uczestnicy ograniczyli jedzenie do 10 godzin lub mniej w ciągu 12 tygodni, stracili wagę, zmniejszyła się ich ilość tłuszczu w jamie brzusznej, obniżyło się ciśnienie krwi i cholesterol oraz cieszyli się bardziej stabilnym poziomem cukru i insuliny we krwi.

„Jako kardiolog uważam, że bardzo trudno jest nakłonić pacjentów ze stanem przedcukrzycowym lub zespołem metabolicznym do wprowadzenia trwałych i znaczących zmian w stylu życia” – powiedziała Pam Taub, współautor badania i profesor medycyny w UC San Diego School of Medicine oraz kardiolog w Cardiovascular Institute w UC San Diego Health, która zasugerowała, że przy zespole metabolicznym generalnie jest ciężko z leczeniem. „Kiedy ludzie chorują na cukrzycę lub przyjmują wiele leków, takich jak insulina, bardzo trudno jest odwrócić proces chorobowy”. Dodała: „Metabolizm jest ściśle związany z rytmami okołodobowymi i wiedząc o tym, opracowaliśmy środek zaradczy, aby pomóc pacjentom z zespołem metabolicznym bez zmniejszania kalorii i zwiększania wysiłku fizycznego”.

Ograniczone czasowo jedzenie (spożywanie wszystkich dziennych kalorii w stałym 10-godzinnym przedziale) pozwala jeść w sposób, który wspiera rytm dobowy i zdrowie. Rytmy okołodobowe to 24-godzinne cykle procesów biologicznych, które wpływają na prawie każdą komórkę w ciele. Nieregularne wzorce odżywiania mogą zakłócać ten system i wywoływać objawy zespołu metabolicznego, w tym zwiększoną ilość tłuszczu w jamie brzusznej i nieprawidłowy poziom cholesterolu lub trójglicerydów.

„Jedzenie ograniczone czasowo jest prostą interwencją dietetyczną, a okazało się, że uczestnicy byli w stanie dotrzymać harmonogramu jedzenia” – powiedział dr Satchin Panda, współtwórca i profesor w Salk's Regulatory Biology Laboratory. „Jedzenie i picie wszystkiego (z wyjątkiem wody) podczas 10-godzinnego okna pozwala twojemu ciału odpocząć i zregenerować się przez 14 godzin w nocy. Twoje ciało może również przewidzieć, kiedy będziesz jeść, dzięki czemu może przygotować się do optymalizacji metabolizmu”.

Jak wyglądał przebieg badania?

W badaniu wzięło udział 19 uczestników ze zdiagnozowanym zespołem metabolicznym, a 16 brało co najmniej jeden lek, taki jak statyny. Uczestnicy korzystali z aplikacji, aby rejestrować, kiedy i co jedli podczas dwutygodniowego okresu początkowego, po którym następowały trzy miesiące 10-godzinnego ograniczonego czasu jedzenia dziennie. Mogli zdecydować, o której godzinie i ile chcą jeść, o ile całe spożycie jedzenia nastąpiło w ciągu 10 godzin.

Pod koniec 12-tygodniowego okresu badania uczestnicy doświadczyli średnio 3-procentowej redukcji masy ciała i wskaźnika masy ciała (BMI) oraz 4-procentową redukcję tłuszczu brzusznego/trzewnego. Wielu z nich doświadczyło również obniżenia poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi oraz poprawy stężenia glukozy na czczo. Siedemdziesiąt procent uczestników zgłosiło wzrost zadowolenia ze snu lub ilości snu. „Pacjenci zgłosili również, że generalnie mają więcej energii, a niektórzy byli w stanie obniżyć lub przerwać przyjmowanie leków po zakończeniu badania” –powiedziała Taub.

Ponad dwie trzecie uczestników kontynuowało jedzenie w ograniczonym czasie przez okres do jednego roku po zakończeniu badania, przynajmniej przez część czasu. „Dostosowanie się do tego 10-godzinnego czasu ograniczenia jedzenia jest również korzystną metodą zmniejszania objawów zespołu metabolicznego i poprawy zdrowia” – powiedział Panda.

Naukowcy prowadzą obecnie inne badanie kliniczne w celu zbadania korzyści z ograniczonego czasowo jedzenia w większej grupie ponad 100 uczestników z zespołem metabolicznym. Badanie analizuje dodatkowe środki, które pomogą naukowcom zbadać zmiany w składzie ciała i funkcji mięśni.

