Jak unikać objadania się z powodu stresu związanego z koronawirusem?

Nawet jeśli nigdy nie jadłeś pod wpływem emocji, stres wywołany pandemią COVID-19 może sprawić, że zaczniesz to robić. Skłonność do emocjonalnego jedzenia może być metodą, aby poradzić sobie z obecną sytuacją. Szczególnie jeśli mamy dużo zapasów pożywienia i większość czasu spędzamy w domu. Niekontrolowane jedzenie może odbierać energią psychiczną i fizyczną, zakłócać zdrowy sen, osłabiać odporność i zwiększać ryzyko chorób. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją metody uporania się z tym problemem. Cynthia Sass, dyplomowany dietetyk z USA przedstawia strategię, której używa wraz z klientami, aby promować bardziej zrównoważony sposób odżywiania, nawet w stresujących okolicznościach.

Dostrój się do wskazówek swojego ciała

Pierwszym krokiem jest dostrojenie się do organizmu, aby rozróżnić głód ciała od głodu psychicznego. Fizyczny głód ma proste objawy, takie jak sanie w żołądku i burczący brzuch. Jeśli czujesz się głodny, ale niedawno jadłeś lub nie masz fizycznych oznak głodu, zreflektuj swoje uczucia. W badaniu z 2019 r. opublikowanym w Frontiers in Psychology stwierdzono, że istnieją cztery podstawowe emocje: szczęście, smutek, strach i gniew. Należy określić swoją podstawową emocję, abyś zająć się nią w sposób niewymagający jedzenia. Na przykład, jeśli jesteś zły, fizyczna praca, np. sprzątanie, organizowanie treningu w domu może pomóc. Jeśli jesteś smutny, lepszym rozwiązaniem może być zadzwonienie do przyjaciela, spędzenie czasu ze zwierzakiem lub obejrzenie melancholijnego filmu.

Połącz kropki między uczuciami a jedzeniem

Drugim krokiem jest dalsze zbadanie, dlaczego podejmujesz takie wybory żywieniowe, a koncepcja czterech emocji może w tym pomóc. Na przykład, czy czujesz, że wybierasz chrupiące lub ostre potrawy, gdy jesteś zły, lub kremowe i delikatne konsystencje, gdy jesteś smutny? Jeśli nie jesteś pewien, rozpocznij dziennik dotyczący jedzenia i uczuć. Oprócz śledzenia tego, co jesz, rejestruj poziom głodu i nasycenia oraz emocje. Nie chodzi o to, żeby się pilnować, ale raczej dowiedzieć się o związku emocji z jedzeniem. Kiedy zdasz sobie sprawę „dlaczego”, możesz świadomie przetestować alternatywne narzędzia radzenia sobie ze stresem.

Utwórz harmonogram jedzenia

Krok trzeci dotyczy uporządkowania czasu. Dla większości osób ryzyko emocjonalnego jedzenia jest większe w weekendy, kiedy mają więcej wolnych godzin. Bez wątpienia rutyna dnia większości z nas została zmieniona przez koronawirusa. Postaraj się stworzyć więc nową, jak najlepszą strukturę. Jedz posiłki mniej więcej o tej samej porze każdego dnia, w odstępie około trzech do pięciu godzin. Rutynowe odżywianie pomoże regulować poziom cukru i insuliny we krwi, a także hormony głodu. Zapobiegnie też bezmyślnemu i emocjonalnemu podjadaniu.

