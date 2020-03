5 zasad efektywnej pracy z domu

W obliczu pandemii COVID-19 wiele osób przeszło na pracę zdalną. Taka sytuacja może utrzymać się jeszcze wiele tygodni, więc praca z domu stała się niejako stylem życia. Nie jest ona tak łatwa, jak mogłoby się wydawać – wymaga olbrzymiego skupienia i zarządzania swoim czasem, aby nie dać się rozproszyć i wykonać to, co mamy do zrobienia. Z tego powodu przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących większej wydajności pracy z domu.

1. Ustal godziny pracy

Bardzo łatwo jest zatracić naturalne godziny pracy, gdy wykonujemy ją z domu. W efekcie może się ona rozciągnąć na cały dzień, bez poczucia, że zrobiliśmy dużo. Ustalenie sztywnych godzin pracy jest prostym rozwiązaniem, które pomoże utrzymać dzień „w ryzach”. Dzięki temu oddzielamy swój czas wolny, z którego możemy w pełni korzystać. Lucas D. Saiter, psychoterapeuta z Manhattanu, zgadza się, że ustalanie granic pracy ma kluczowe znaczenie. „Bez nich praca może zacząć przenikać do życia osobistego, co ostatecznie prowadzi do ogromnej utraty produktywności” - mówi.

2. Ubierz się jak do pracy

Nie chodzi tu rzecz jasna o garnitur czy garsonkę, ale zwyczajny strój, w którym możemy funkcjonować w trakcie dnia. Chociaż urok pracy w piżamie może być silny, ubieranie się może pomóc mózgowi zasygnalizować, że nadszedł czas, aby iść do pracy. „Ciężko jest czuć się poważnie, kiedy jesteśmy w piżamie i dajemy mózgowi sygnał, że jest to czas wolny. Twoje ubrania mogą być wygodne, ale nie pracuj w tym, w czym spałeś” – mówi Marcey Rader, trenerka wydajności i mówca motywacyjny.

3. Przygotuj sobie biurko

Eksperci zgadzają się, że jednym z kluczy do produktywnej pracy w domu jest posiadanie dedykowanej przestrzeni do pracy. „Twój mózg robie skojarzenia z różnymi częściami twojego domu (kuchnia do gotowania, stół w jadalni do jedzenia, biurko do pracy, łóżko do spania itp.), Więc masz wrażenie, że masz specjalnie stworzoną przestrzeń, którą twój mózg kojarzy tylko z pracą”, mówi Rachel Ann Dine, która specjalizuje się w coachingu kobiet. Oczywiście jest to łatwiejsze w dużym domu niż w małym mieszkaniu, ale warto spróbować wykroić nawet odrobinę przestrzeni. Po skończonej pracy biurko należy posprzątać – tak, aby było przygotowane na kolejny dzień.

4. Rób przerwy na spacer

Zaplanowana przerwa jest tak samo ważna dla wydajności, jak skoncentrowany czas pracy. „Rób małe, znaczące przerwy, aby się naładować” - radzi Lucas D. Saiter, psychoterapeuta z Manhattanu. Takie rzeczy jak spacer, odpoczynek w parku lub medytacja są bardzo skuteczne. Odstąpienie od pracy w celu robienia rzeczy, które lubisz, może znacznie cię naładować. To zmniejszy ryzyko bycia rozdrażnionym i zdenerwowanym podczas pracy zdalnej.

5. Nie skupiaj się na obowiązkach domowych

Praca w domu nie oznacza, że ​​nagle masz więcej czasu na wykonywanie obowiązków w domu – co może być trudne do zrozumienia dla partnera wykonującego pracę biurową. Często konieczna jest trudna rozmowa o tym, jak podzielić obowiązki. Ważne jest, żeby nie wykonywać ich w ustalonym czasie pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przygotować sobie jedzenie lub zetrzeć blat, ale mycie okien czy podłogi jest zbyt dużym przedsięwzięciem. Zarezerwuj na to czas po pracy.

