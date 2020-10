Już kilka razy próbowałaś się odchudzać, ale zawsze rezygnowałaś? Oto 10 sposobów, by tym razem wytrwać w swoim postanowieniu

Dbanie o jedzenie zdrowej żywności w odpowiednich porcjach i jeszcze wdrożenie do swojej codzienności ćwiczeń wcale nie musi wiązać się z poświęceniem i uczuciem, że coś cię ogranicza, że czegoś nie możesz. Najlepiej, zamiast szybko oczekiwać efektów, nie spieszyć się. Postęp powinien być stały, ale powolny. Pozwoli ci on skutecznie zredukować poziom tkanki tłuszczowej, stanie się po prostu twoim nawykiem, a nie krótkim i bolesnym czasem, o którym wolałabyś zapomnieć. Wystarczy wdrożyć do swojej codzienności proste i mało angażujące zadania, których z dużym prawdopodobieństwem będziesz się długotrwale trzymać.

10 sposobów na wytrwanie w postanowieniu o odchudzaniu

1. Dołącz do grupy wsparcia online

Dołączenie do internetowej grupy wsparcia to jeden z najlepszych sposobów na wytrwanie w odchudzaniu. Potwierdza to nawet badanie, z którego wynika, że osoby, które miały dostęp do online'owej grupy wsparcia schudły więcej niż osoby, którym pokazano tylko broszurę informacyjną na ten temat. Nie ma znaczenia, czy dołączysz do grupy na Facebooku, tej stworzonej przez ulubioną trenerkę czy twoją „grupę” będzie stanowić przyjaciółka. Możliwość błyskawicznego uzyskania porady, motywacji, a także uzyskania wsparcia zawsze działają pozytywnie.

2. Zaopatrz się w zdrowe przekąski

Jasne, możesz dbać o zdrowe odżywianie w domu, ale jest z nim gorzej, gdy musisz wyjechać np. służbowo lub wracać w rodzinne strony pociągiem. Wtedy łatwiej złapać w rękę baton i ruszyć w drogę. Spróbuj się od tego powstrzymać i zamień gotową i przetworzoną żywność na np. owoce, które łatwo możesz spakować do torby czy przygotowane i obrane wcześniej marchewki.

3. Jedz więcej błonnika

Kobiety powinny dziennie spożywać 25 g błonnika, a mężczyźni – 35 g. Pokarmy bogate w błonnik, takie jak pieczywo pełnoziarniste, warzywa, rośliny strączkowe, owoce nie tylko powstrzymują głód, spowalniając trawienie, ale i wspierają zdrowe bakterie jelitowe, pomagające utrzymać prawidłowy metabolizm.

4. Pamiętaj o piciu wody

Utrzymanie odpowiedniego nawodnienia organizmu jest niezbędne do utraty wagi. Dzięki temu masz więcej energii do ćwiczeń i przez dłuższy czas nie odczuwasz głodu. Jeśli uważasz, że sama woda nie ma smaku, możesz dodawać do niej cytrynę, miętę, ogórek, świeże owoce, bazylię – od razu stanie się smaczniejsza.

5. Zdrowo się rozpieszczaj

Tak! Raz w tygodniu pozwól sobie na zamówienie zdrowego dania z nowej restauracji, w weekend wypróbuj nieznane ci dotąd przepisy. Dzięki temu łatwiej będzie ci wytrwać w zdrowym odżywianiu. Nie będzie ono przez ciebie traktowane jak droga przez mękę, ale nowy i dobry sposób życia.

6. Zrób listę swoich ulubionych przepisów

Aby wytrwać w odchudzaniu ważne jest, by było ono łatwe i przyjemne. Jednym ze sposobów, aby tak się rzeczywiście stało, jest stworzenie listy ulubionych przepisów na śniadania, obiady, kolacje, desery. Dzięki temu usprawnisz swoje zakupy, nie będziesz się długo zastanawiać nad planowaniem kolejnych posiłków i szybciej je przygotujesz – w końcu będziesz już wiedziała, jak je gotować.

7. Wykorzystaj ruch w celu rozładowania stresu

Stres może zaburzyć twoją drogę do utraty wagi. Zwłaszcza jeśli towarzyszy mu bezsenność, a także zaburzone pory spożywania posiłków. Dlatego, jeśli akurat znajdujesz się pod wpływem sytuacji stresowej, spróbuj pozostać aktywna fizycznie. Ruch pomaga wyzwolić endorfiny, oderwać się myślami od kłopotów. Nawet jeśli jest to tylko 20-minutowy spacer.

8. Regularnie się waż

Nie jest ważne, jak często to robisz – to decyzja indywidualna. Chodzi o to, by ważenia odbywały się systematycznie. Dzięki temu będziesz wiedzieć, czy twoje działania przynoszą skutek, czy należałoby coś zmienić. Najlepiej ważyć się rano po wyjściu z łazienki, ponieważ to normalne, że później w ciągu dnia występują wahania wagi.

9. Pozwól sobie na odrobinę niezdrowej żywności

Wszyscy, którzy kiedykolwiek próbowali wytrwać na modnej diecie wiedzą, że nie jest to najłatwiejsze – często są one rygorystyczne, nie pozostawiają miejsca na wyjątki. Tymczasem ze zdrowym odżywianiem jest inaczej – obowiązuje zasada 80:20, czyli 80 procent diety powinny stanowić zdrowe i odżywcze pokarmy, a 20 procent to tzw. odpustowe, uwalniające cię od poczucia winy. Nie musisz więc zupełnie rezygnować ze swoich ulubionych ciastek.

10. Trzymaj się harmonogramu snu

Brak snu może negatywnie wpłynąć na metabolizm poprzez modyfikację działania poszczególnych hormonów. Kiedy brakuje ci snu, poziom leptyny(hormonu hamującego apetyt) spada, a greliny (hormonu pobudzającego apetyt) wrasta. To sprawia, że masz większą ochotę na niezdrowe przekąski, bo często brak ci czegoś innego pod ręką. Zbyt mała ilość snu wiąże się również z większym BMI. Ustalona pora kładzenia się spać i pobudki mogą więc pomóc wstać wypoczętym i zrzucić zbędne kilogramy.

