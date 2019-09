Jak akumuluje się tkanka tłuszczowa? Zaskakujące odkrycia naukowców

Dr Joshua Mendell z University of Texas Southwestern Medical Center ze współpracownikami przeprowadził niedawno badanie na myszach, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwych mechanizmów, które mogą przyczyniać się do akumulacji białej tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa stanowi magazyn energii w organizmie, ale jej nadmierna akumulacja może negatywnie wpływać na procesy metaboliczne, takie jak te, które odgrywają rolę w regulacji poziomu cukru we krwi.

Badania na myszach

W ramach badań przeanalizowano potencjalną rolę konkretnej rodziny cząsteczek mikroRNA w procesach regulacji białych komórek tłuszczowych. Cząsteczki mikroRNA to niekodujące fragmenty RNA, które pomagają regulować ekspresję niektórych genów, z których większość koduje informacje do produkcji białek. W nowym badaniu zespół skupił się na rodzinie mikroRNA miR-26 – w tym miR-26a-1, miR-26a-2 i miR-26b – które poprzednie badania wiązały z supresją raka i regulacją wrażliwości na insulinę.

Jednak, jak wyjaśniają badacze, nie było jasne, czy cząsteczki miR-26 również odgrywały rolę w regulacji białych komórek tłuszczowych. Aby potwierdzić rolę rodziny miR-26 w regulacji tworzenia tłuszczu, naukowcy zastosowali technologię edycji genów CRISPR/Cas9 w celu usunięcia genów kodujących te cząsteczki w grupie myszy.

Nieznaczny przyrost tkanki tłuszczowej

Zespół odkrył, że nawet gdy podawali myszom normalne pożywienie, zwierzęta pozbawione miR-26 rozwijały się normalnie we wczesnym okresie życia, ale doświadczyły 2-3-krotnego rozrostu białej tkanki tłuszczowej w okresie wczesnej dorosłości. Naukowcy zmodyfikowali także inną grupę myszy, aby produkowały cząsteczki miR-26 w nadmiernej ilości.

Następnie nakarmili zarówno te myszy, jak i niezmodyfikowane gryzonie dietą wysokotłuszczową. Po tym niezmodyfikowane myszy doświadczyły – zgodnie z oczekiwaniami – poważnego przyrostu masy ciała. Poziom białej tkanki tłuszczowej wzrósł do około 40 procent masy ciała gryzoni.

Nie dotyczyło to myszy, które zespół zmodyfikował w celu nadprodukcji miR-26. Nawet na diecie wysokotłuszczowej w tej grupie odnotowano nieznaczny wzrost poziomu tkanki tłuszczowej. Co więcej, myszy miały także niższy poziom cukru we krwi i lipidów niż druga grupa. Te odkrycia wskazują na udział rodziny miR-26 cząsteczek RNA w regulacji gromadzenia się tkanki tłuszczowej.

Naukowcy dokonali również innego odkrycia, które, jak mówią, zaskoczyło ich. Zauważyli, że cząsteczki miR-26 wydają się regulować poziomy FBXL19, białka, które przyczynia się do tworzenia nowych białych komórek tłuszczowych. Jak dotąd białko to nie wiązało się z powstawaniem tłuszczu ani otyłością. Badacze mają nadzieję, że ich odkrycia utorują drogę do lepszych metod leczenia stanów metabolicznych, zwłaszcza otyłości.

