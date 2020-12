Korzenne i zimowe tiramisu ciasteczkowe: poznaj przepis Niekoniecznie Dietetycznie

Anna Reguła prowadzi na Instagramie profil Niekoniecznie Dietetycznie, na którym od czasu do czasu publikuje swoje autorskie przepisy. Tym razem dodała ten na pyszne tiramisu ciasteczkowe, którego przygotowanie zajmie tylko kilka chwil, a zasmakuje również zwolennikom i zwolenniczkom tradycyjnej wersji tego deseru.

Przepis na zimowe tiramisu ciasteczkowe

Składniki na dwa duże słoiki o pojemności 300 ml:

500 g lekkiego serka wiejskiego

4 ciasteczka korzenne lub biszkopty do przełożenia

1 ciasteczko korzenne lub pierniczek do kremu

2 łyżeczki przyprawy do piernika

pół filiżanki zaparzonej kawy

pół łyżeczki cynamonu

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego

30 g (lub więcej) erytrytolu do smaku

ćwierć łyżeczki soli

Sposób przygotowania:

Najpierw zaparz kawę i zaczekaj aż ostygnie. Następnie zblenduj serek wiejski z ciasteczkiem korzennym, erytrytolem, przyprawą do piernika, ekstraktem waniliowym i solą na gładki krem. Biszkopty lub ciasteczka namocz do połowy w kawie (nie całe, ponieważ mogą stać się zbyt miękkie). Ułóż je na dnie słoika lub pojemnika, nałóż warstwę kremu, a następnie znów ciastko zamoczone w kawie, na to krem i powtarzaj tę czynność aż do wypełnienia słoika.

Wierzch oprósz kakao, jak w tradycyjnym tiramisu bądź przełóż biszkoptem zamiast ciasteczkiem. Podczas robienia kremu zblenduj jedno korzenne ciastko, by uzyskać lepszy smak niż przy użyciu wyłącznie przyprawy do piernika.

Smacznego!

