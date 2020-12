Ciasta na Boże Narodzenie: 3 przepisy na tradycyjne ciasta świąteczne

Ciasta na Boże Narodzenie przygotowujemy już na długo przed świętami (jak piernik i pierniczki) bądź dosłownie na chwilę przed nimi (jak np. sernik). Wśród tych najczęściej pojawiających się na świątecznym stole pyszności znajdują się również między innymi: makowce, miodowce, keksy. Poniżej proponujemy kilka przepisów na pyszne świąteczne przysmaki. Życzymy smacznego!

Ciasta na Boże Narodzenie

1. Piernik last minute

Jeżeli przegapiłeś odpowiedni moment w listopadzie lub na początku grudnia, możesz przygotować piernik także tuż przed świętami. Umożliwi ci to poniższy przepis.

Składniki:

30 g smalcu

125 g margaryny

3 łyżki powideł śliwkowych

4 łyżki miodu

50 g czekolady

1 łyżka kakao

220 g mleka

pół szklanki cukru trzcinowego (może być również biały)

2 duże jajka

2 szklanki mąki pszennej

2 łyżki przyprawy do piernika

1 łyżeczka sody

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Składniki na polewę:

100 ml śmietanki 30%

50 g gorzkiej czekolady

Przydadzą ci się również margaryna i bułka tarta do posmarowania formy.

Sposób przygotowania:

Umieść w garnku smalec, margarynę oraz połamaną czekoladę. Dodaj również miód, powidła, kakao, cukier i wlej mleko. Całość podgrzewaj na małym ogniu do momentu aż tłuszcz się rozpuści, a wszystkie składniki połączą. Następnie zdejmij mieszankę z ognia i pozostaw do ostudzenia.

Do ochłodzonej już masy wbij następnie jajka, dodaj mąkę, proszek do pieczenia, przyprawę do piernika oraz sodę. Wymieszaj całość drewnianą łyżką lub delikatnie zmiksuj tak, by składniki się połączyły. Formę 15x20 cm natłuść margaryną i posyp bułką tartą, a następnie wlej ciasto i wyrównaj jego powierzchnię. Wstaw ciasto do nagrzanego do 170℃ piekarnika z termoobiegiem i piecz około 50-55 minut aż patyczek będzie suchy. Pozostaw piernik w wyłączonym już, ale nagrzanym piekarniku na 10 minut, a potem wyjmij i pozostaw do ostygnięcia.

Następnie przygotuj polewę – podgrzej śmietankę i rozpuść w niej kawałki czekolady. Odstaw na 10 minut, a następnie wysmaruj nią ostudzony już piernik – u góry i na brzegach.

Czytaj też:

12 tradycyjnych polskich potraw wigilijnych. Tych dań nie może zabraknąć na świątecznym stole

2. Makowiec świąteczny

Z poniższego przepisy otrzymasz dwa makowce.

Składniki:

38 dag mąki pszennej

3 jajka

100 ml ciepłego mleka

2,5 dag drożdży

szczypta soli

5 dag cukru

17 dag masła

Masa makowa:

4 jajka

20 dag maku

2,5 dag rodzynek

2,5 dag orzechów włoskich

2,5 dag kandyzowanej skórki pomarańczowej

2,5 dag suszonych śliwek

1/3 łyżeczki aromatu migdałowego

1 łyżka miodu

10 dag cukru pudru

4 dag masła

Lukier:

2-3 łyżki gorącej wody

pół szklanki cukru pudru

Sposób przygotowania:

Przygotuj rozczyn na ciasto ze składników w temperaturze pokojowej: pokrusz drożdże, dodaj jedną łyżkę cukru, wlej mleko i całość wymieszaj. Przykryj ściereczką i odstaw na 10 minut do wyrośnięcia.

W czasie, gdy ciasto będzie rosło przesiej do miski mąkę, dodaj resztę cukru, szczyptę soli i wymieszaj. Gdy drożdże już wyrosną, wsyp je do mąki i zmiksuj. Dodawaj po jednym jajku, cały czas miksując, gdy już dodasz ostatnie z jajek, miksuj nadal przez kolejne 5 minut. Na koniec dodaj miękkie masło i miksuj nadal, do momentu uzyskania gładkiego i lśniącego ciasta. Przykryj ciasto folią spożywczą i wstaw do lodówki na całą noc.

Teraz pora na przygotowanie masy makowej. Opłucz mak wrzątkiem i odstaw do ostygnięcia, a następnie odsącz go na sitku z nadmiaru wody. Zmiel dwukrotnie w maszynce do mielenia o jak najmniejszych oczkach. Następnie zmiel bakalie w maszynce do mielenia z sitkiem o oczkach dużych, a potem wymieszaj mak i bakalie. Dodaj aromat waniliowy, miód, wymieszaj całość, przykryj folią i odstaw do lodówki. Następnego dnia dodaj do tej mieszanki miękkie masło i ponownie wszystko wymieszaj. Ubij żółtka z cukrem pudrem na gęsty krem, dodaj do maku i wymieszaj. Pod koniec dodaj ubite białka i również wymieszaj.

Pora przystąpić do pieczenia. Wyjmij ciasto z lodówki, przełóż na lekko oprószoną mąką stolnicę, podziel je na dwie części i uformuj z nich kule. Następnie rozwałkuj kule na prostokątne placki o grubości około 3 mm. Wyłóż masę makową i zostaw około 1,5 cm wolnego brzegu i zwiń całość w struclę, ułóż łączeniem do dołu, zlep końce, a następnie podwiń je pod spód. Każdy z makowców w posmarowany olejem papier do pieczenia, zostaw około 1,5 cm luzu do wyrośnięcia, boków papieru nie podwijaj, zostaw je w formie tuby.

Ułóż makowce na blasze z piekarnika bądź przełóż do podłużnych foremek, przykryj ścierką i pozostaw na 2 godziny do wyrośnięcia. Następnie podgrzej piekarnik do 180℃, wstaw makowce i piecz je przez 40 minut na złocisty kolor. Wyjmij, rozetnij papier od góry i przestudź. Ciepłe, ale nie gorące, makowce polej lukrem i posyp kandyzowaną skórką pomarańczową.

A jak przygotować sam lukier? Połącz cukier puder z wodą i dokładnie rozetrzyj mieszankę zewnętrzną stroną łyżki. Gęstość cukru reguluj poprzez dodawanie cukru pudru – im go więcej, tym bardziej gęsty jest lukier.

3. Keks z bakaliami

Składniki:

100 g orzechów włoskich

100 g mąki

125 g masła

8 jajek

800 g suszonych owoców

1 łyżka cynamonu

pół łyżeczki mielonych goździków

Sposób przygotowania:

Posiekaj drobno bakalie i orzechy, następnie utrzyj żółtka z cukrem. Roztop masło i ostudzone dodaj z mąką do masy z żółtka i cukru. Oprósz w mące bakalie i dodaj je do całości. Następnie ubij na sztywną pianę jajka i powoli dodawaj je do ciasta. Tak przygotowaną masę wlej do keksówki, wysmarowanej tłuszczem i oprószonej mąką. Piecz przez godzinę w temperaturze 175℃.

Czytaj też:

Sałatka na wigilię powinna być (nie tylko) lekkostrawna. Poznaj 5 przepisów na sałatkę świąteczną