Mniszek lekarski kryje w sobie moc zdrowia. Zrób z niego syrop!

Mniszek lekarski, często nazywany mleczem, jest wręcz traktowany jako chwast, jednak nie bez przyczyny w medycynie ludowej stanowił remedium na wiele dolegliwości. Współczesne badania naukowe je potwierdzają. Jakie właściwości ma mniszek lekarski i jak można przygotować z niego syrop? Sprawdźcie poniżej!

Właściwości mniszka lekarskiego

1. Mniszek lekarski jest pełen wartości odżywczych

Mniszek lekarski od korzenia aż po kwiat zawiera wiele substancji odżywczych. Zielone części rośliny można spożywać nawet w wersji surowej, jak i gotowanej, ponieważ stanowią źródło witaminy A, witaminy C i witaminy K. Zawierają także witaminę E, kwas foliowy oraz niewielkie ilości innych witamin z grupy B. Mniszek dostarcza również znacznych ilości żelaza, wapnia, potasu i magnezu.

Jego korzeń zawiera z kolei inulinę, czyli rodzaj rozpuszczalnego roślinnego błonnika, wspierającego wzrost i utrzymanie zdrowej flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym.

2. Roślina zawiera antyoksydanty

Przeciwutleniacze pomagają neutralizować działanie wolnych rodników w organizmie, które z kolei przyczyniają się do rozwoju wielu chorób, przyspieszają procesy starzenia się. Mniszek jest szczególnie bogaty w beta-karoten, który skutecznie chroni przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniami komórek. Roślina zawiera również dużo polifenoli.

3. Mniszek ma właściwości przeciwzapalne

Właśnie ze względu na zawartość polifenoli mniszek może wykazywać silne działanie przeciwzapalne. Dowiodło tego m. in. badanie na myszach ze sztucznie wywołaną chorobą płuc. Zapalenie zmniejszyło się u gryzoni właśnie po podaniu im mniszka lekarskiego. To też właśnie z powodu właściwości przeciwzapalnych wykorzystuje się syrop z mniszka w domowym leczeniu bólu gardła.

4. Mniszek może pomóc kontrolować poziom cukru we krwi

W roślinie zawarte są kwas cykoryczny i kwas chlorogenowy, które są pomocne w obniżaniu poziomu cukru we krwi. Badania na myszach dowiodły, że związki te stymulują wydzielanie insuliny przez trzustkę oraz poprawiają wchłanianie glukozy przez tkanki mięśniowe. Proces ten prowadzi do poprawy wrażliwości na insulinę i obniżenia poziomu cukru we krwi. Potrzebne są jednak kolejne badania, które określiłyby, czy taki efekt jest też możliwy wśród ludzi.

5. Roślina wspomaga zdrowie wątroby

Badania na zwierzętach wykazały również, że mniszek działa ochronnie na wątrobę, gdy jest ona narażona na działanie substancji toksycznych. Taką znaczną ochronę tkanki wykazał mniszek w przypadku, gdy na wątrobę myszy działał toksyczny poziom paracetamolu. Naukowcy przypuszczają, że tę właściwość mniszek zawdzięcza zawartości przeciwutleniaczy. Inne badania, również przeprowadzone na zwierzętach, wykazały, że mniszek chroni wątrobę przed stresem oksydacyjnym.

6. Mniszek lekarski może wspomagać walkę z rakiem

Właściwości przeciwnowotworowe mniszka lekarskiego są cały czas sprawdzane. Jedno z badań wykazało, że ekstrakt z korzenia mniszka skutecznie spowolnił wzrost komórek rakowych w okrężnicy, wątrobie i trzustce. Jednak konieczne są dalsze badania, które mogłyby tę tezę ostatecznie potwierdzić.

7. Roślina poprawia trawienie

Mniszek lekarski często bywa stosowany na problemy trawienne. Jedno z badań przeprowadzonych na szczurach wykazało znaczny wzrost częstotliwości skurczów żołądka i opróżniania treści żołądka do jelita cienkiego po podaniu ekstraktu z mniszka lekarskiego. Co więcej, mniszek zawiera inulinę, która chroni przed zaparciami i zwiększa perystaltykę jelit.

8. Mniszek lekarski pomaga utrzymać mocne kości

Mniszek jest źródłem witaminy K i wapnia, które zapobiegają utracie masy kostnej. Zdrowie kości wspiera również zawarta w nim inulina.

Syrop z mniszka lekarskiego

Mniszek lekarski wykazuje właściwości przeciwzapalne, dlatego syrop z tej rośliny stosuje się na łagodzenie bólu gardła, w walce z infekcjami górnych dróg oddechowych. Taki syrop można przygotować z własnoręcznie zebranych kwiatów. Jak go przygotować?

Składniki:

1 litr kwiatów mniszka lekarskiego

1 litr wody

2 cytryny

1 kilogram cukru

Sposób przygotowania:

Włóż kwiaty do garnka, a potem zalej je zimną wodą i gotuj na małym ogniu przez około 15 minut. Następnie odstaw garnek na 24 godziny w chłodne miejsce. Po tym czasie odcedź syrop przez sito i dodaj do niego sok z cytryn i cukier. Wymieszaj i gotuj na małym ogniu przez około 2 godziny, do czasu, aż uzyskasz konsystencję miodu. Gotowe! Syrop przelej do słoiczków.

