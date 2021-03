Gofry: przepyszne wafle, w których zakochał się świat. 5 oryginalnych i prostych przepisów

Gofry, deser, na myśl o którym ślinka leci zarówno dzieciom i dorosłym. W Polsce kojarzony przede wszystkim z wakacjami w nadmorskich kurortach – to tam gofry chyba smakują najlepiej. Coraz częściej jednak przyrządzamy je w domu, a w książkach kucharskich i na blogach kulinarnych aż roi się od nowych wariacji na temat gofrów. Co warto o nich wiedzieć?

Czym są gofry?

Gofry to wafle, pulchne i chrupiące, które mają długą tradycję. Pierwsze wzmianki o gofrach pochodzą już ze średniowiecza, kiedy to placki przyrządzano nad paleniskiem między kawałkami żeliwa. Używano do nich mąki jęczmiennej i owsianej, zgodnie z dzisiejszymi kanonami uznalibyśmy, że była to zdrowa wersja gofrów.

W XIII wieku zaczęto używać formy, która wyglądała jak plaster miodu. Stąd też pochodzi nazwa wafla – „wafel” oznacza fragment pszczelego ula. Stopniowo placki zyskiwały coraz większą popularność. Przyrządzano je z różnych składników, w zależności od majętności ludzi: biedota robiła je z wody i mąki, a arystokracja z jaj i mleka.

W drugiej połowie XX wieku popularność zyskały gofry belgijskie. To puszyste wafle z dodatkiem drożdży, które podaje się ze świeżymi owocami i bitą śmietaną.

Rodzaje gofrów

amerykańskie – cieńsze niż belgijskie. W Stanach Zjednoczonych często serwowane na śniadanie z dodatkiem syropu klonowego albo na deser z lodami

belgijskie – najpopularniejsze, z dodatkiem drożdży, podawane z cukrem, truskawkami i bitą śmietaną

holenderskie – inna odmiana wafli. Są cienkie i przekładane masą z masła, syropu i brązowego cukru

leodyjskie (od miasta Liege, położonego w Belgii) – z dodatkiem drożdży, słodsze od tradycyjnych. Podawane są w różnych wariantach, np. waniliowym, cynamonowym

skandynawskie – często w kształcie serca. Podaje się je z owocami i brązowym cukrem. Czasem serwuje się je również z lodami

Przepisy na gofry

Pyszne i chrupiące gofry można wykonać samodzielnie w domu. Poniżej znajdziecie 5 przepisów na gofry belgijskie, bąbelkowe, bez jajek, bez glutenu i domowe.

Przepis na gofry belgijskie

Gofry belgijskie są wyrośnięte, chrupiące i słodkie. Można jeść je na śniadanie, deser albo na podwieczorek z dodatkiem świeżych owoców, cukru, miodu, bitej śmietany. Ile pomysłów, tyle wariacji!

Składniki na 10-12 gofrów:

250 g mąki pszennej

200 ml lekko ciepłego mleka (najlepiej tłustego 3,2%)

180 ml wody gazowanej

6 g świeżych drożdży

2 jajka (oddzielamy żółtka od białek)

90 g (ok. 6 łyżek stołowych) roztopionego masła

1 łyżka cukru

szczypta soli

Przygotowanie:

Drożdże rozpuścić w mleku (ciepłym, ale nie gorącym, by ich nie sparzyć) Do wystudzonych drożdży dodać mąkę i masło. Wymieszać, przykryć ściereczką i odstawić na 20 minut do wyrośnięcia W drugim naczyniu wymieszać wodę, żółtka, cukier, sól Ubić białka na sztywną pianę. Gdy ciasto urośnie, połączyć z nim białka i odstawić ponownie na 30 minut Gotowe ciasto wlewać łyżkami do gofrownicy. Smacznego!

Przepis na gofry bąbelkowe

Gofry bąbelkowe to hit ostatniego roku. Są bardzo proste do przygotowania i fenomenalnie smakują z lodami z bitą śmietaną. Jak je zrobić?

Składniki na 5 gofrów:

500 g mąki pszennej

1,5 szklanki mleka

3 jajka

150 ml (3/4 szklanki) oleju

3 łyżki (45 g) miodu

łyżeczka cukru waniliowego

łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

Wszystkie składniki mieszamy ze sobą i miksujemy. Wlewamy do gofrownicy. Złociste gofry wkładamy do szklanek, tak jakbyśmy tworzyli rożki do lodów. Do środka nakładamy lody, bitą śmietanę, owoce.

Przepis na gofry bez jajek

Gofry bez jajek to propozycja dla wszystkich osób uczulonych na białko. Można je podawać na słodko z cukrem pudrem lub dżemem.

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej

0,5 l mleka, jogurtu lub maślanki

150 g serka homogenizowanego albo białego twarożku

60 g masła

4 łyżeczki proszku do pieczenia

cukier waniliowy

Przygotowanie:

Wszystkie składniki zmiksować mikserem. Gotowe ciasto wlać do gofrownicy. Podawać ciepłe.

Przepis na gofry bez glutenu

Gofry bez glutenu w niczym nie odstają w smaku od tradycyjnych. Jak je przyrządzić?

Składniki:

50 g mąki ryżowej

50 g mąki kukurydzianej

50 g mąki ziemniaczanej

250 ml mleka

2 jajka

3 łyżki roztopionego masła (45 g)

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka cukru waniliowego

1 łyżka cukru

Przygotowanie:

Połączyć ze sobą sypkie składniki Dodać roztopione i wystudzone masło Dolać mleko i żółtka Białka ubić na sztywną pianę Powoli dodać je do ciasta Odstawić ciasto, żeby chwilę popracowało Wlewać je łyżkami do gofrownicy

Podawać z cukrem owocami albo powidłami.

Przepis na gofry domowe

Pyszne, pulchne i chrupiące wafle, w których zakocha się każdy.

Składniki:

1,2 szklanki mąki pszennej

1,5 szklanki mleka

2 jajka

0,5 szklanki oleju (np. rzepakowego)

1 łyżka cukru waniliowego

1 łyżka cukru pudru

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

Przygotowanie:

Połączyć suche składniki Dodać mleko, olej i jajka Wszystkie składniki zmiksować mikserem. Ciasto odstawić na 10 minut Wlewać je do gofrownicy łyżkami do zupy Podawać z ulubionymi dodatkami: owocami, cukrem pudrem, bitą śmietaną

