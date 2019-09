Czy brązowy cukier jest lepszy dla diabetyków niż biały?

Chociaż biały i brązowy cukier niemalże niczym się nie różnią, ten drugi uznawany jest za zdrowszą wersję. Zarówno brązowy, jak i biały cukier wytwarzany jest z rośliny: trzciny cukrowej lub buraka cukrowego. Oznacza to, że chociaż oba mają różne kolory, ich wartość odżywcza jest prawie identyczna lub mniej więcej taka sama.

W rzeczywistości brązowy cukier jest tylko cukrem białym, wytwarzanym przez zmieszanie rafinowanego cukru białego z melasą, aby nadać mu wyraźny ciemny kolor, a także niewielką ilość witamin i minerałów. Jednak cukier brązowy ma również niższą zawartość węglowodanów i kalorii niż cukier biały, chociaż różnica jest w większości minimalna.

Ze względu na dodaną zawartość, brązowy cukier zawiera także więcej potasu, żelaza i wapnia niż cukier biały. Różnice te są jednak zbyt drobne, aby nawet je zauważyć, szczególnie w przypadku typowych porcji. W rezultacie prawdopodobnie nie będą miały znaczącego wpływu na zdrowie diabetyka.

Dieta diabetyka? Ani biały, ani brązowy cukier

Brązowy i biały cukier składają się z sacharozy, która może zwiększać poziom cukru we krwi. Jeśli masz cukrzycę, ograniczenie spożycia cukru w ​​jak największym stopniu może poprawić kontrolę cukru we krwi, jednocześnie poprawiając ogólny stan zdrowia. Aby opracować odpowiedni plan diety, skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem.

Najlepszy zamiennik cukru dla diabetyków

Stewia to niskokaloryczny słodzik, który ma właściwości przeciwutleniające i przeciwcukrzycowe. Został zatwierdzony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).

W przeciwieństwie do sztucznych słodzików i cukru, stewia może tłumić poziom glukozy w osoczu i znacznie zwiększyć tolerancję glukozy. Technicznie rzecz biorąc, nie jest to również sztuczny słodzik. To dlatego, że jest zrobiony z liści stewii.

Stewia może:

zwiększyć produkcję insuliny,



zwiększyć wpływ insuliny na błony komórkowe,



ustabilizować poziom cukru we krwi,



przeciwdziałać mechanice cukrzycy typu 2 i jej powikłaniom.

