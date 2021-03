Czeremcha: pomoże na przeziębienie i... spowolni starzenie!

Czeremcha to drzewo lub krzew z rodziny pospolitych, które rosną w całej Polsce. Najczęściej spotkamy ją w okolicach zbiorników wodnych, rzek, jezior. Jeszcze do niedawna uważano, że owoce czeremchy są trujące, ale nie jest to prawda. Trujące są pestki, które zawierają cyjanowodór, miąższ owoców natomiast jest jadalny. I bardzo zdrowy!

Czym jest czeremcha?

Czeremcha (Prunus padus) nazywana jest również smrodynią albo kocierpką. To roślina pospolita, która rośnie na terenie całej Europy i Azji Mniejszej. W Polsce spotkamy ją na terenie całego kraju, najczęściej w okolicach strumieni i rzek.

W naszym kraju występują dwa gatunki czeremchy: zwyczajna i amerykańska. Zwyczajna jest mniejsza (drzewa osiągają do 15 metrów wysokości, a czeremchy amerykańskiej nawet do 40 metrów), ma zwisające gałęzie (amerykańska wznoszące ku górze) i matowe liście (amerykańska błyszczące).

Czeremcha od dawna ceniona jest za swoje właściwości prozdrowotne i wykorzystywana w medycynie ludowej.

Czytaj też:

Dlaczego witamina C jest taka ważna?

Właściwości czeremchy

Owoce czeremchy są lekko cierpkie w smaku i mogą przypominać aronię. Mają dużo witaminy C, potasu, wapnia, flanowonoidów, fosforu, rutyny, antyoksydantów, błonnika. Wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, moczopędne, wzmacniające odporność.

Czeremcha na przeziębienie

Ze względu na dużą zawartość witaminy C i rutyny uszczelniającej naczynia krwionośne, czeremcha polecana jest na przeziębienie. Wzmacnia odporność organizmu, pomaga leczyć zapalenie gardła, kaszel i infekcje górnych dróg oddechowych. Poleca się regularne spożywanie jej w okresie jesiennym i wczesną wiosną, gdy częściej chorujemy.

Kocierpka na zapalenie pęcherza

Owoce czeremchy wykazują silne działanie moczopędne, dzięki czemu pomagają w leczeniu infekcji pęcherza. Wspomagają również pracę nerek, usuwają toksyny z organizmu. Chronią przed tworzeniem się bolesnych kamieni nerkowych, które powstają gdy w nerkach odkłada się nadmiar minerałów z krwi. Ich urodzenie powoduje silny ból, może nawet prowadzić do zakażeń.

Czytaj też:

Rokitnik wcale nie taki zwyczajny. Poznaj jego właściwości zdrowotne i przygotuj z niego nalewkę

Czeremcha na dolegliwości żołądkowe

Roślinę te poleca się również przy leczeniu zatruć pokarmowych. Suszone owoce mają one działanie lekko przeczyszczające, ułatwiają wypróżnianie. Wspomagają prawidłową pracę mikroflory jelitowej, która chroni namnażaniem się bakterii, grzybów, pasożytów w organizmie.

Kocierpka na ukojenie nerwów

Czeremcha wykazuje działanie uspokajające. Zaleca się spożywanie przetworów z jej owoców osobom, które są zestresowane, cierpią na bezsenność, zmagają się znerwicą.

Roślina ta dostarcza wielu witamin i składników odżywczych, pomaga więc przy osłabieniu organizmu. Zaleca się włączenie jej do diety u osób, które wymagają rekonwalescencji po chorobie albo które cierpią na okresowy niedobór witamin, np. w czasie przesilenia wiosennego.

Czeremcha na miesiączkę

Kocierpka wspomaga funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego. Napar z kory czeremchy od dawna używany jest jako lekarstwo łagodzące silne bóle miesiączkowe. Pomaga również zlikwidować plamienia międzymiesiączkowe, reguluje cykl, łagodzi napięcie przedmiesiączkowe.

Kocierpka spowalnia procesy starzenia

Czeremcha jest źródłem antyoksydantów, które wspomagają organizm w walce z wolnymi rodnikami. Dzięki temu opóźnia procesy starzenia, wspomaga procesy naprawcze skóry, umożliwia dłuższe zachowanie jej jędrności i gładkości.

Kocierpkę można dodawać do kąpieli w formie kwiatów, można z niej przygotować hydrolaty do codziennej pielęgnacji cery. Pomogą one utrzymać prawidłowe nawilżenie skóry, zmniejszą stany zapalne, zadziałają łagodząco na podrażnienia. Zwalczą również cienie pod oczami.

Przeciwskazania do stosowania czeremchy

Czeremchy nie poleca się kobietom w ciąży oraz mamom karmiącym piersią. Nie zaleca się również spożywania zbyt dużej ilości owoców lub przetworów z czeremchy jednorazowo, ponieważ mogą wywołać efekt przeczyszczający.

Jak stosować czeremchę w kuchni?

Czeremchę można spożywać na surowo – owoce dodajemy do koktajli, sałatek, deserów. Można z niej również przygotować konfitury, powidła czy dżemy. Są wtedy źródłem witaminy C i antyoksydantów, stanowią świetny dodatek do naleśników, gofrów, placków.

Z czeremchy można również przyrządzić napar lub... nalewkę. Działa ona rozgrzewająco i pomaga w walce z przeziębieniem.

Czytaj też:

Na co pomoże nalewka z pigwy?