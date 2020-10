Kaszel suchy czy mokry: jak je odróżnić? Jak wygląda leczenie?

Kaszel suchy czy kaszel mokry – jak je od siebie odróżnić i leczyć? Co, gdy kaszel suchy i mokry pojawiają się u dziecka? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Kaszel suchy i mokry: jak je odróżnić?

Kaszel, bez względu na to, czy jest mokry, czy suchy, należy do działań odruchowych, które mają na celu oczyszczenie dróg oddechowych z substancji drażniących i śluzu.

Kaszel mokry: objawy

Istnieją dwa rodzaje kaszlu: kaszel produktywny i bezproduktywny. Ten pierwszy to właśnie kaszel mokry, ponieważ wytwarza flegmę lub śluz, usuwając je z gardła, nosa, dróg oddechowych i płuc. Dlatego też nazywany jest produktywnym – dzięki niemu następuje jakiś efekt.

Kaszlowi mokremu często towarzyszy katar, kichanie, zmęczenie. Podczas kaszlu mokrego dana osoba może mieć wrażenie guli na gardle, czuć, że coś jej stanęło w przełyku. Często śluz, na skutek kaszlu mokrego, dostaje się do ust.

Czas trwania kaszlu mokrego może się różnić ze względu na jego przyczyny. Najczęściej trwa 2-3 dni. O kaszlu mokrym przewlekłym mówimy, gdy dana osoba męczy się z nim ponad 8 tygodni.

Kaszel mokry: przyczyny

Przyczyny kaszlu mokrego są inne niż w przypadku kaszlu suchego. Należą do nich:

przeziębienie lub grypa (ich końcowa faza)

przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

astma



Kaszel mokry: leczenie

Leczenie kaszlu mokrego u osób dorosłych może najczęściej przebiegać z użyciem leków – syropów bądź tabletek – rozrzedzających wydzielinę i ułatwiających jej odkrztuszanie. Wśród syropów na kaszel mokry znajdują się produkty zawierające saponiny, przygotowane na bazie ziół. Jeśli okażą się one niewystarczająco skuteczne, należy zakupić leki wykrztuśne, dostępne na receptę i dzielące się na dwie grupy. Pierwsza z nich działa drażniąco na śluzówkę oskrzeli. Te farmaceutyki zawierają pochodne gwajakolu: sulfogwajakol i gwajafenezynę.

Drugi rodzaj leków na kaszel mokry to mukolityki, rozrzedzające wydzielinę śluzową zbierającą się w drogach oddechowych i zmniejszające jej gęstość i lepkość. Leki te ułatwiają również przesuwanie wydzieliny podczas kaszlu.

Dawki konkretnych leków ustalane są przez lekarza. Informacja o dawkowaniu znajduje się również na opakowaniach.

Kaszel mokry: domowe sposoby

Z kaszlem mokrym można też spróbować poradzić sobie domowymi sposobami. Do tych najczęściej stosowanych należą: syrop z cebuli, miód czy nawet zwykły kisiel, który sprawdzi się u kobiet w ciąży.

Kaszel mokry u dzieci

Kaszel mokry u dzieci, jeśli trwa krócej niż 3 tygodnie, niemal zawsze jest spowodowany przeziębieniem i grypą. Jeśli trwa dłużej niż 4 tygodnie, mowa o kaszlu mokrym przewlekłym. W sprawie kaszlu u dzieci zawsze najlepiej skonsultować się z lekarzem, ponieważ u najmłodszych infekcje mają szybki przebieg, a czasem niewinny kaszel może być objawem groźniejszej choroby. U dzieci zastosowanie syropu odflegmiającego warto połączyć z nebulizacją (terapią inhalacyjną) oraz oklepywaniem. Dzieci kaszlą słabiej niż dorośli, a te połączone metody sprawią, że ta moc podczas kaszlenia nie będzie tak bardzo potrzebna – flegma sama łatwiej będzie spływać.

Kaszel suchy: objawy

Kaszel suchy, w odróżnieniu od kaszlu mokrego nie powoduje wydzielania śluzu. Podczas kaszlenia można odczuwać delikatne łaskotanie w tylnej części gardła, które wyzwala odruch kaszlowy.

Suchy kaszel zazwyczaj trudniej opanować niż mokry, wyróżnia się on silnymi i długo trwającymi napadami. Występuje on z powodu stanu zapalnego lub podrażnienia dróg oddechowych, jednak w jego przypadku nie ma nadmiaru śluzu do odkrztuszenia.

Kaszel suchy: przyczyny

przeziębienie lub grypa (zazwyczaj ich końcowa faza)

zapalenie krtani

ból gardła



zapalenie migdałków



zapalenie zatok



astma

alergie

choroba refluksowa przełyku

stosowanie niektórych leków, zwłaszcza inhibitorów ACE

kaszel suchy występuje też na skutek długotrwałego narażenia na czynniki drażniące, takie jak zanieczyszczenie powietrza, kurz lub dym

Kaszel suchy: leczenie

Suchy kaszel, w przypadku przeziębienia i grypy i tak z czasem zamieni się w kaszel mokry, jednak warto stosować leki hamujące odruch kaszlu. To najczęściej farmaceutyki zawierające dekstrometorfan oraz kodeinę. Ataki kaszlu pomagają też minimalizować leki przeciwhistaminowe, jednak można po nie sięgać tylko w wyjątkowych przypadkach, np. gdy kaszel jest wyjątkowo uporczywy i nie można przez niego spać i gdy znana jest dokładna przyczyna kaszlu. Nie można ich jednak stosować przez dłuższy czas ani u dzieci poniżej 12. roku życia.

Kaszel suchy u dzieci

Syrop na kaszel suchy u dzieci powinien redukować, a nie wzmacniać odruch wykrztuśny. Warto wybrać też preparat rozkurczający płuca i oskrzela. Z kaszlem suchym u dziecka można sobie spróbować też poradzić domowymi sposobami: przygotowując ciepłą herbatę z miodem, dbając o właściwe nawilżenie powietrza za pomocą nawilżacza bądź. np. układając na kaloryferach mokre ręczniki. Warto też robić najmłodszym inhalacje, np. przy użyciu soli fizjologicznej.

Kaszel suchy i kaszel mokry a koronawirus

A jaki rodzaj kaszlu pojawia się przy koronawirusie? Choć kaszel należy do jednego z najczęściej występujących objawów COVID-19 i tak występuje nie u wszystkich, a u około 40 procent osób zarażonych tym wirusem. Kaszel koronawirusowy jest suchy i uporczywy. Często wraz z nim pojawia się uczucie, że nie można zaczerpnąć pełnego oddechu i że zanim weźmie się jeden oddech, już czuje się potrzebę zaczerpnięcia kolejnego.

