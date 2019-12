Kiedy krwawienie między miesiączkami wymaga wizyty u ginekologa?

U zdrowej kobiety nie powinny występować krwawienia między miesiączkami, ale to tylko teoria. W rzeczywistości zdarzają się one dość często i nie zawsze muszą stanowić powód do niepokoju, ale mimo wszystko, wymagają konsultacji z ginekologiem i wykonania badań, które pozwolą dokładnie określić ich przyczynę.

O czym świadczą krwawienia między miesiączkami?

Aby układ rozrodczy kobiety mógł prawidłowo funkcjonować, konieczne jest także prawidłowe działanie układu hormonalnego. Zaburzenia hormonalne są jednym z częstszych powodów pojawienia się krwawień i plamień pomiędzy miesiączkami. Występują one przede wszystkim u kobiet w okresie okołomenopauzalnym, jednak mogą pojawić się też znacznie wcześniej w wyniku stosowania nieodpowiednio dobranych tabletek antykoncepcyjnych oraz innych metod antykoncepcji hormonalnej. Przyczyną krwawień pomiędzy miesiączkami mogą być także nieprawidłowości w obrębie dróg rodnych m.in. mięśniaki macicy, polipy, nadżerki i cysty, które wymagają wdrożenia leczenia i stałej obserwacji stanu zdrowia kobiety.

Regularne plamienia pomiędzy miesiączkami oraz niewielkie krwawienia w określonych dniach cyklu są zwykle spowodowane normalnym działaniem układu rozrodczego. Wyróżniamy czysto fizjologiczne krwawienie w czasie owulacji oraz krwawienie implantacyjne, które pojawia się w tuż po zapłodnieniu, w momencie zagnieżdżania się zapłodnionej komórki jajowej w ścianie macicy. Krwawienie owulacyjne związane jest z uwalnianiem komórki jajowej i towarzyszą mu inne objawy owulacji m.in. ból podbrzusza, ból lewego lub prawego jajnika, zwiększenie libido oraz zwiększone wydzielanie śluzu pochwowego.

Krwawienie pomiędzy miesiączkami a nowotwory narządów rodnych

Krwawienia między misiaczkami mogą być także objawem nowotworów narządów rodnych, zwłaszcza nowotworu szyjki macicy. Występujące przed lub po miesiączce krwawe upławy są sygnałem, że w organizmie może dziać się coś złego, więc nigdy nie należy bagatelizować takich objawów. W tym przypadku konieczna jest natychmiastowa wizyta u lekarza.

Krwawienie z pochwy po stosunku

Przyczyną pojawienia się krwawienia lub plamienia pomiędzy miesiączkami mogą być też uszkodzenia błony śluzowej pochwy, które związane są z intensywnym współżyciem lub nadmiernym przesuszeniem śluzówki. Zwykle nie jest to objaw chorobowy, a krwawienia pojawiają się tylko po stosunkach i szybko mijają po zastosowaniu środków o działaniu nawilżającym i regenerującym śluzówkę. I w tym przypadku niezbędna jest konsultacja ginekologiczna, która pomoże wykluczać ewentualne chorobowe przyczyny krwawienia w trakcie lub po stosunku.

Podsumowując, każde krwawienie z pochwy, które pojawia się pomiędzy miesiączkami, powinno być skonsultowane z ginekologiem. Lekarz po wykonaniu niezbędnych badań będzie mógł określić jego przyczynę i zastosować środki zapobiegające wystąpieniu ponownego krwawienia lub plamienia. Trzeba pamiętać, że krwawieniami pomiędzy miesiączkami mogą objawiać się nie tylko zaburzenia w wydzielaniu hormonów płciowych, które są typowe dla wielu schorzeń o podłożu endokrynologicznym, ale także poważne schorzenia nowotworowe i inne nieprawidłowości w obrębie dróg rodnych kobiety. Plamieniom i krwawieniom pomiędzy miesiączkami mogą towarzyszyć także dodatkowe objawy, które wskazują na dolegliwości ze strony m.in. jajników lub macicy. Należą do nich:

bóle podbrzusza,



bóle w dole pleców,



bóle w okolicy jajnika,



uczucie obecności ciała obcego w brzuchu,



krwawe lub brązowe upławy,



nietypowa wydzielina z pochwy, która może wyglądem i kolorem przypominać ropę,



osłabienie i złe samopoczucie,



stany podgorączkowe,



swędzenie, pieczenie i ból sromu,



zaburzenia miesiączkowania.

