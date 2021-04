Masło shea pomoże na szorstką skórę i suche włosy

Masło shea to cenny olej, który szeroko wykorzystuje się w kosmetyce. Jest składnikiem mydeł, żeli pod prysznic, balsamów do ciała, szamponów, odżywek do włosów. Głęboko odżywia i regeneruje skórę, zabezpiecza przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i stanowi naturalny filtr słoneczny.

Co to jest masło shea?

Masło shea to inaczej masło karite. Jest to olej, który powstaje z nasion drzewa Masłosz Parka, rosnącego w Afryce. Można je spotkać na sawannie w centrum i na zachodzie kraju. Jest to drzewo długowieczne, które rośnie bardzo powoli i żyje nawet do 300 lat. Z tego względu przez rdzennych mieszkańców uważane jest za święte.

Owoce masła shea wyglądają jak jagody, a w środku mają cenne nasiona. Zbiera się je od lipca do grudnia, a zbiór zawsze poprzedzony jest specjalnym rytuałem. Następnie przygotowuje się z nich jasnobrązowe lub lekko kremowe i bardzo tłuste masło. W Afryce wykorzystuje się je nie tylko do pielęgnacji ciała, ale także do przygotowywania potraw.

W Europie drzewa Masłosz Parka zaczęto sadzić od XIX wieku. Szybko doceniono ich walory.

Właściwości masła karite

Masło karite jest bardzo tłuste, przez co mocno odżywia skórę. Łagodzi podrażnienia, przywraca skórze elastyczność i jędrność. Regeneruje ją, wzmacnia procesy naprawcze i chroni szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi: przed słońcem, mrozem, chłodem, wiatrem.

Zawiera:

witaminę A – wzmacnia skórę, wzrok i odporność organizmu

witaminę E – nazywaną witaminą młodości, która opóźnia procesy starzenia się skóry

witaminę F – która należy do kwasów Omega-3, buduje komórki, jest pokarmem dla mózgu i serca



Kto może stosować masło shea?

Masło karite sprawdzi się w pielęgnacji cery suchej. Głęboko ją odżywi, wzmocni warstwę hydro-lipidową i zabezpieczy przed ponowną utratą wody. Można je również stosować w okresie jesienno-zimowym, gdy skóra narażona jest na uszkodzenia spowodowane niskimi temperaturami i chłodnym wiatrem.

Masło shea świetnie zabezpieczy dłonie przed wysuszaniem. Warto stosować kremy do rąk z tym składnikiem, jeśli mamy skórę wrażliwą, którą podrażniają i wyduszają mydła, płyny dezynfekujące i detergenty. Można je wykorzystać również do pielęgnacji pękających pięt i usunięcia zrogowaceń. Ze względu na to, że jest bardzo tłuste, najlepiej stosować je na noc.

Masła karite nie poleca się za to osobom o skórze trądzikowej i tłustej. Ze względu na to, że zawiera olej może zapchać pory, doprowadzić do powstania zaskórników i zmian zapalnych.

Zastosowanie masła w kosmetyce

Masło karite wykorzystuje się do:

pielęgnacji skóry suchej

niwelowania szorstkich plam na ciele (np. na łokciach czy w zgięciach kolan)

pielęgnacji cienkiej i delikatnej skóry pod oczami (zabezpieczy ją przed utratą wody i powstawaniu zmarszczek)

pielęgnacji suchych i wysuszonych ust

zapobiegania wysuszaniu dłoni

pękających pięt

odżywiania włosów przesuszonych przez farbowanie i zabiegi fryzjerskie

odżywiania skóry głowy

Masło karite na włosy

Masło shea świetnie sprawdzi się jako odżywka do przesuszonych, porozdwajanych włosów, które wymagają dogłębnego odżywiania. Przywróci im gładkość i sprężystość, sprawi, że staną się nawilżone i ciężkie. Warto sięgnąć po nie, gdy włosy są zmęczone farbowaniem i prostowaniem.

Masło karite odżywi także skórę głowy. Jeśli jest podrażniona od szamponów czy kosmetyków, swędzi, piecze lub pojawił się na niej łupież, warto sięgnąć po produkty, które mają w składzie karite. Zniwelują nieprzyjemne dolegliwości i ukoją podrażnienia.

Kupować masło rafinowane czy nierafinowane?

Jeśli chcemy kupić czyste masło karite, warto sięgnąć po masło nierafinowane. W procesie obróbki nie traci ono walorów odżywczych i zawiera dużo witaminy E. Ma jednak krótszy termin ważności niż masło rafinowane i mocny zapach, który trochę przypomina orzechy. Po masło rafinowane powinni sięgnąć alergicy i osoby, których drażni naturalny zapach masła shea.

