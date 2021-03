Jak wybrać krem na noc? Podpowiadamy, jakie powinien zawierać składniki

Krem na noc to kosmetyk, który podczas snu poprawia stan naszej cery, naprawiając uszkodzenia spowodowane działaniem wolnych rodników. Powinien odżywiać, ujędrniać i uelastyczniać skórę, poprawiając jej kondycję, tak byśmy rano budzili się ze świeżą i promienną cerą.

Jak działa krem na noc?

Krem na noc ma bogatszą konsystencję od kremu na dzień. Jest bardziej treściwy, tłustszy i zawiera więcej cennych substancji, które wygładzają skórę. Jego stosowanie jest bardzo ważne i może znacząco poprawić kondycję cery.

W nocy skóra mocno się regeneruje. Zachodzą w niej procesy naprawcze: rozluźniają się wiązania komórkowe skóry, dzięki czemu większa ilość składników odżywczych może dotrzeć do głębszych warstw skóry. Dlatego dobrze jest wybierać na noc kremy mocno odżywcze, ponieważ skóra wchłonie dobroczynne substancje, co odwdzięczy się pięknym wyglądem i promiennością.

Nad ranem procesy naprawcze dobiegają końca. Zmniejsza się przepuszczalność wiązań komórkowych skóry, co oznacza, że w dzień jest ona mniej podatna na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Nocna odbudowa i regeneracja są więc kluczowe dla dobrej kondycji cery.

Jakie składniki powinien zawierać krem na noc?

Dobry krem na noc ma w składzie substancje odżywcze i przeciwutleniacze(antyoksydanty). Mają one za zadanie zregenerować skórę oraz odbudować uszkodzenia, których w ciągu dnia dokonały wolne rodniki. Kremy, które zwierają antyoksydanty, niwelują proces wiotczenia skóry, chroniąc ją przed szybkim starzeniem.

Kosmetyk do pielęgnacji cery powinien też zawierać oleje, witaminy, minerały i wyciągi roślinne, które odpowiedzą na potrzeby skóry i pomogą usunąć podrażnienia, stany zapalne i inne problemy.

Jak wybrać dobry krem na noc?

Wybierając krem na noc, kierujmy się wiekiem. 25-latka powinna wybierać preparaty, które nawilżą i odżywią skórę, naprawiając dzienne uszkodzenia, 30-latka kremy o bogatszej konsystencji, które dotlenią, odżywią i zregenerują cerę, a 40-latka kremy ujędrniające, napinające i mocno odżywcze.

Krem na noc 25+

Kosmetyk do pielęgnacji cery dla młodej kobiety powinien zawierać: kwas hialuronowy, który zatrzyma wodę w naskórku, nie dopuszczając do jej utraty oraz lipidy, które odbudują naturalną barierę naskórka. Warto wybierać także preparaty z witaminą C, która rozjaśni przebarwienia, wyrówna koloryt skóry i ochroni ją przed działaniem wolnych rodników.

Krem na noc 30+

Kosmetyk dla cery trzydziestoletniej kobiety powinien mieć już bardziej treściwą konsystencję. Musi być bogaty w witaminy C i E, kwas hialuronowy, substancje odżywcze takie jak masła i oleje jojoba, z pestek malin oraz składniki, które wykazują działanie ujędrniające. Jeśli krem będzie zawierał koenzym Q10 spłyci pierwsze zmarszczki i zapobiegnie powstawaniu kolejnych.

Kremy do trzydziestolatek mogą zawierać również składniki dotleniające cerę i niwelujące skutki życia w stresie, np. żeń-szeń, minerały, aminokwasy. Poprawiają one jej elastyczność i gładkość, zapewniają promienny wygląd.

Krem na noc 40+

Kosmetyk dla skóry dojrzałej jest skoncentrowanym preparatem, który wykazuje działanie silnie napinające i ujędrniające skórę. Wygładza zmarszczki, wzmacnia jędrność skóry, odżywia ją i nawilża. Powinien zawierać kolagen, retinol, oleje, które przyspieszą nocne procesy naprawcze skóry. W składzie mogą się znaleźć również substancje, które wyrównają koloryt i usuną przebarwienia oraz plamy pigmentacyjne, np. kwasy (azelainowy, migdałowy).

Ważne są również potrzeby skóry:

kremy do cery suchej zawierają oleje (np. migdałowy, arganowy) i mocno odżywcze masła

krem do cery naczynkowej zawierają witaminy C, E i wyciągi roślinne, które uszczelniają naczynia, m.in. z kasztanowca

kremy do cery trądzikowej składniki, które normalizują pracę gruczołów łojowych, złuszczają stary naskórek i wspomagają regenerację skóry

kremy do cery dojrzałej zawierają kwas hialuronowy, retinol, peptydy, ceramidy, koenzym Q10

