Jak zrobić zdrowe lizaki lodowe z... arbuza? 3 banalnie proste przepisy

100 g arbuza ma nieco ponad 30 kcal, a 92 proc. jego zawartości stanowi woda. Ma znakomity wpływ na serce – pomaga stabilizować poziom trójglicerydów we krwi i zapobiega utlenianiu się cholesterolu, a na dodatek ma aż 1,5 razy więcej likopenu niż zwykły pomidor. To jednak nie wszystkie jego zalety.

Arbuz ma dobry wpływ na serce, urodę i... potencję

Dzięki temu, że jest bogaty w wit. A, wit. B6, wit. C, potas, magnez i hamujące namnażanie się wolnych rodników karotenoidy doskonale działa na cały organizm – obniża ciśnienie, zapobiega miażdżycy i nowotworom (zwłaszcza rakowi prostaty).

Ma też znakomity wpływ na męską potencję – zawarta w jego skórce cytrulina przekształcana jest w nerkach w l-argininę, która rozluźnia naczynia krwionośne i poprawia przepływ krwi zapobiegając zaburzeniom erekcji podobnie jak popularna „niebieska tabletka”, czyli Viagra. Może być też niezwykle pomocny sportowcom po treningach, ponieważ bardzo dobrze radzi sobie z łagodzeniem bólu mięśni.

Sporo cennych właściwości znajdą w nim także panie – arbuz ma wspaniały wpływ na skórę, chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem promieni ultrafioletowych, a na dodatek przeciwdziała starzeniu się całego organizmu – sięganie po niego w każdej formie (zarówno na surowo, w postaci soku lub po zamrożeniu) może więc dawać efekt odmładzający. Warto skorzystać z kilku sprawdzonych sposobów na to, by podać go nieco inaczej niż zwykle. Oto najlepsze przepisy na arbuzowe lody.

Lizaki lodowe z arbuza – błyskawiczny, domowy przepis

Jeśli tylko posiadamy odpowiedni zestaw do przygotowywania lodów na patyku, wystarczy po prostu zblendować kilka kawałków świeżego arbuza (najlepiej bez pestek), dodać odrobinę soku z limonki i kilka listków mięty do smaku, a potem przelać powstałą masę bezpośrednio do foremek (i wetknąć w nie patyczki). Po co najmniej 6 godzinach mrożenia w zamrażalce możemy cieszyć się wyśmienitym smakiem zdrowych lodów bez żadnych szkodliwych dodatków.

Najprostsze na świecie lody z mrożonego arbuza

Kolejna metoda wymaga jeszcze mniej zachodu – wystarczy pociąć świeżego arbuza na grube pałki lub trójkąty i wetknąć w skórkę lekkie patyczki (lub grube wykałaczki), a potem wstawić wszystko na kilka godzin do zamrażalnika. Warto wypróbować ten sposób zwłaszcza wtedy, kiedy mamy sporo bardzo dojrzałego arbuza, który szybko może się zepsuć. Po zamrożeniu w postaci lizaków lodowych owoc ten przetrwa dużo dłużej niż w lodówce.

Przepis na granitę z arbuza

Ostatni sposób na przygotowanie lodów z arbuza jest najbardziej wyrafinowany, ale wcale nie wymaga wiele zachodu. Arbuz doskonale nadaje się do zrobienia granity, czyli tradycyjnego, sycylijskiego deseru, który Włosi zaczerpnęli od Arabów. W odróżnieniu od zwykłego sorbetu granita ma całkiem ziarnistą strukturę i nie przypomina zwykłych lodów, a bardziej... śnieżny pył (dokładnie o taki efekt chodzi – przed laty Włosi sprowadzali do przyrządzenia tego deseru zamarznięty lód ze szczytów Etny).

Do zrobienia arbuzowej granity potrzebujemy świeżego arbuza, około 60 g cukru (można pominąć ten składnik lub zastąpić go znacznie zdrowszym i niskokalorycznym erytrytolem lub stewią) oraz sok wyciśnięty z 2 limonek.

Zaczynamy od przekrojenia na grube kawałki arbuza i usunięcia zielonej skórki. Wszystkie składniki blendujemy na gładką masę w melakserze (lub blenderze z kielichem), a potem wylewamy na płaską blaszkę, którą wkładamy do zamrażalnika i chłodzimy przez co najmniej 2 godziny. Następnie za pomocą małej łyżeczki zbieramy zamrożoną masę i przekładamy do osobnego kieliszka lub pucharka na lody, a wierzch ozdabiamy kawałkiem skórki limonki. Smacznego!

