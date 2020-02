Viagra może powodować problemy ze wzrokiem u niektórych mężczyzn

Bóle głowy i problemy ze słuchem lub wzrokiem należą do możliwych skutków ubocznych, chociaż zwykle nie utrzymują się przez dłuższy czas. Zdaniem American Academy of Ophthalmology (AAO) może wystąpić rozmazane widzenie, wrażliwość na światło i zmniejszona zdolność rozróżniania kolorów, ale są one „tymczasowe i nie mają szkodliwego wpływu na widzenie”.

Jednak nowe badania ujawniają przypadki, w których długoterminowy wpływ na widzenie mężczyzn wydaje się być związany z przyjmowaniem viagry, która leczy zaburzenia erekcji poprzez zwiększenie przepływu krwi do penisa.

Badanie obejmowało niewielką liczbę przypadków. Chociaż budzi to nowe obawy, naukowcy w dużej mierze doszli do wniosku, że należy ich łatwo zapobiegać, głównie poprzez rozpoczęcie leczenia viagrą od małych dawek.

Dawkowanie viagry

Większość mężczyzn przyjmuje zalecaną dawkę 50 mg na godzinę przed seksem, raz dziennie.

Dawkę tę można zwiększyć do 100 mg lub obniżyć do 25 mg, w zależności od reakcji organizmu. Zazwyczaj wyższa dawka zajmie więcej czasu, aby opuścić organizm. AAO zaleca również rozmowę z lekarzem na temat takich problemów, jak barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, dziedziczna choroba, która powoduje, że ludzie powoli tracą wzrok, zanim zaczną stosować viagrę lub inne leki na zaburzenia erekcji.

