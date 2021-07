Nietypowy przypadek medyczny – mężczyzna złamał pionowo prącie podczas stosunku

Choć przypadki złamania prącia już się zdarzały, to jednak dotąd nie doszło do tak nietypowej sytuacji, w jakiej się znalazł 40-letni Brytyjczyk. Szczegółowy i dobrze udokumentowany proces leczenia mężczyzny, który w trakcie czynności seksualnych doznał pionowego złamania penisa, opublikowało jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych – „British Medical Journal Case Reports”.

Skomplikowana sprawa szybko wzbudziła uwagę mediów – nie tylko tych, które od razu zwieściły w tym temacie tanią sensację, ale także całkiem poważnych tytułów z międzynarodową renomą.

Na czym właściwie polegał ten uraz i dlaczego był tak wyjątkowy, że zdaniem lekarzy przejdzie do historii medycyny?

Złamanie penisa podczas seksu – historyczny przypadek medyczny

Siła nacisku na krocze partnerki 40-latetniego mężczyzny była na tyle duża, że doprowadziła do złamania jego członka. Penis w trakcie erekcji był mocno wyprostowany podczas napierania na genitalia kobiety, co doprowadziło do tego, że ugiął się w nietypowy sposób i zaczął szybko puchnąć.

Nie doszło jednak do typowych objawów występujących w takich przypadkach – nie było słychać charakterystycznego trzasku (towarzyszącego pękaniu tzw. otoczki białawej i ciał jamistych), a napięty fallus samoistnie nie zwiotczał.

Na szczęście pacjentowi udało się bardzo szybko udzielić profesjonalnej pomocy medycznej. W ciągu 6 miesięcy od tego zdarzenia nie zaobserwowano u niego żadnych skutków ubocznych, dzięki czemu mógł powrócić do aktywności seksualnej.

Jakie powikłania mogą nastąpić po złamaniu prącia?

Złamanie męskiego przyrodzenia nie doprowadziło w tym przypadku do klasycznych powikłań (m.in. zaburzeń erekcji, skrzywienia penisa lub zaciśnięcia cewki moczowej, które może powodować problemy z prawidłowym oddawaniem moczu).

Brytyjskie Stowarzyszenie Chirurgów Urologicznych wyjaśnia, że ryzyko długotrwałych powikłań w takiej sytuacji jest zależne od tego, czy w ciągu 24 godzin od złamania uda się dokonać interwencji chirurgicznej.

Które pozycje seksualne są najbardziej niebezpieczne dla mężczyzny?

Naukowcy tłumaczą, że ponad 88,5 proc. przypadków złamań penisa zdarza się podczas uprawiania stosunków płciowych. Problem ten dotyczy głównie mężczyzn powyżej 40 lat. Do tej pory wszystkie udokumentowane urazy dotyczyły poprzecznych uszkodzeń prącia (a dokładniej tzw. poziomego przerwania ciągłości osłonki białawej). Po raz pierwszy zdarzyło się, że złamanie nastąpiło w pozycji pionowej.

Specjaliści na łamach „BMJ Case Reports” zwrócili także uwagę na to, że wyniki badań retrospektywnych prowadzonych przez ostatnie 20 lat wskazują, że najbardziej podatna na kontuzje jest pozycja zwana potocznie „na pieska” lub „od tyłu”. W dalszej kolejności najwięcej złamań przyrodzenia zanotowano, gdy mężczyzna podczas stosunku był „na górze”. Podobne urazy są możliwe także podczas masturbacji, ale zgłaszane są najrzadziej.

