Powstał lek, który może pomóc chorym z zaawansowanym rakiem prostaty

Rak prostaty na ostatnich etapach choroby uznawany jest za nieuleczalny, ale najnowsze odkrycia naukowe mogą nie tylko wyraźnie zwiększyć komfort pacjentów, ale także wydłużyć im życie.

Międzynarodowy zespół naukowców potwierdza, że niesamowity efekt w leczeniu zaawansowanego raka prostaty można odnieść dzięki izotopom promieniotwórczym. Innowacyjny preparat o nazwie Lu-PSMA-617 sprawia, że chorzy z przerzutami żyją średnio o 4 miesiące dłużej niż pozostali pacjenci cierpiący na ten sam nowotwór.

Jak działa radiofarmaceutyk, który pomaga przy zaawansowanym raku prostaty?

Radiofarmaceutyk lutet-PSMA (Lu-PSMA-617) łączy się z antygenem gruczołu krokowego (PSMA) – białkiem występującym na powierzchni komórek nowotworowych prostaty i wnika do ich wnętrza, a następnie poddawany jest działaniu promieniowania jonizującego. Przez to, że działa wybiórczo, uszkadza tylko te komórki, które zaatakował rak. Nie wpływa zaś na pozostałe, zdrowe tkanki. Dotąd nie stwierdzono, by wywoływał skutki uboczne.

„To zupełnie nowa koncepcja terapeutyczna – precyzyjny lek, który przenika bezpośrednio do guza (...). Leczenie nim było dobrze tolerowane przez pacjentów i wydłużyło im życie średnio o cztery miesiące. Lu-PSMA-617 może pomóc wielu mężczyznom z zaawansowanym rakiem prostaty”– przekonuje prof. Kenn Hermann z University of Duisburg-Essen.

Rak prostaty da się wyleczyć – jeśli tylko wystarczająco wcześnie zgłosimy się na leczenie

Szacuje się, że co piąty pacjent onkologiczny płci męskiej cierpi na raka prostaty. To najczęściej rozpoznawalny nowotwór złośliwy wśród mężczyzn. W naszym kraju codziennie umiera przez niego 15 Polaków.

Choć wczesne zdiagnozowanie choroby daje niemal 90-proc. szanse na całkowite wyzdrowienie, zwykle panowie zgłaszają się na badania zbyt późno, by można było im skutecznie pomóc. Co roku polscy lekarze stwierdzają około 16 tys. nowych zachorowań na raka prostaty. Choroba ta powoduje 5 tys. zgonów rocznie.

