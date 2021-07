Amerykańskie wojsko przetestuje tabletkę, która... powstrzymuje starzenie się organizmu

Choć pomysł na stworzenie tabletki działającej przeciwstarzeniowo na organizm wydaje się całkiem futurystyczny, to wbrew pozorom współczesna medycyna jest już na etapie, na którym można wdrażać pomysły rodem z filmów science fiction lub ekranizacji tak niesamowitych książek jak „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona” Francisa Scotta Fitzgeralda.

Amerykanom udało się opracować preparat, który może sprawić, że zamiast starzeć się, zaczniemy... młodnieć. Na dodatek nie jest to żaden lek, a... inteligentny suplement diety zwany nootropem (pojęcie to powstało z połączenia dwóch greckich słów: noos – oznaczającego umysł lub myśl oraz tropos – czyli kierunek, w który należy się zwrócić).

Pentagon zbada, czy nowe nootropy zapobiegają starzeniu się organizmu

Od 2022 roku amerykańskie wojsko w ramach operacji sił specjalnych (SOCOM) ma rozpocząć badania eksperymentalne na żołnierzach, którzy na własnym organizmie będą sprawdzać działanie innowacyjnych nootropów. Środki te mają nie tylko ograniczyć proces starzenia się ich ciała, ale – co istotne – sprawić, że staną się bardziej wydajni podczas misji bojowych i będą dłużej przydatni do zadań militarnych oraz służby wojskowej.

Jak zapewnia komandor Tim Hawkins, rzecznik amerykańskich sił specjalnych (SOCOM), nowy preparat o działaniu przeciwstarzeniowym ma zwiększyć wydajność wojskowych biorących udział w misjach bojowych i wpłynąć na ich kondycję, która osłabia się im są starsi.

Jak działa inteligentny suplement, który hamuje proces starzenia?

Taki efekt może być możliwy do uzyskania dzięki organicznemu związkowi o nazwie NAD+. Jest to tzw. dinukleotyd nikotynamidoadeninowy, który pełni ważną rolę w procesie oddychania komórkowego i ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania wszystkich żywych komórek. Amerykanie badają go od 2018 roku (i przeznaczyli na ten cel ponad 2,8 mln dolarów).

Jeśli w naszym organizmie poziom NAD+ jest niski, dochodzi do dysfunkcji mitochondriów komórkowych, pojawiają się stany zapalne i zaczynamy chorować. Z wiekiem mamy coraz mniej NAD+, przez co nasze ciało szybciej się starzeje, a komórki tracą stopniowo zdolność do regeneracji i brakuje im energii do tego, by pracować w prawidłowy sposób.

Nowy „eliksir młodości” w tabletce – NAD+

Wstępne badania laboratoryjne prowadzone na myszach wykazały, że NAD+ może odmładzać mitochondria komórkowe i zapobiega starzeniu się organizmu.

Naukowcy mają nadzieję, że podobny efekt uda się potwierdzić także w przypadku ludzi. Jeśli wyniki będą korzystne i nie dojdzie do niespodziewanych skutków ubocznych (np. przyspieszenia tempa starzenia się ciała zamiast zahamowania tego procesu), wkrótce nowy „eliksir młodości” w formie prostej tabletki może trafić na rynek na masową skalę.

Dzięki temu, że od początku nie testowano go jako lek, tylko dostępny bez recepty suplement diety (nootrop należący do tzw. nutraceutyków) proces rejestracji nowego środka może być dużo łatwiejszy niż w przypadku standardowych farmaceutyków.

