10 najzdrowszych grzybów na świecie. Które z nich są najbardziej wartościowe dla organizmu?

Jedni uznają tylko pieczarki. Czasem też sięgną po boczniaki i kurki – jeśli pojawią się w supermarkecie. Inni zaś z zapałem wybierają się z samego rana do lasu, by w spokoju samodzielnie zbierać ulubione gatunki grzybów.

Wbrew pozorom na świecie grzybobranie wcale nie jest popularne, choć oprócz Europejczyków niezwykle doceniają je mieszkańcy wschodnich części globu.

W Medycynie Chińskiej wiele gatunków grzybów od zarania dziejów doceniano z powodu właściwości leczniczych, a współczesne odkrycia naukowe potwierdziły, że rzeczywiście mogą być skuteczne w przeciwdziałaniu niektórym chorobom.

Trufle działają jak... marihuana, a kurki mają więcej beta-karotenu niż marchewki

Włosi stawiają na piedestał trufle, które mogą poprawiać nastrój i działać podobnie do... marihuany, choć nie zawierają żadnych psychodelicznych składników. Mieszkańcy naszego kraju powinni zaś docenić zwłaszcza kurki, które mają więcej beta-karotenu niż marchewki. Niestety bardzo łatwo pomylić je z niejadalną lisówką pomarańczową, która jest bardzo do nich podobna.

facebook

Które grzyby są najzdrowsze na świecie? 10 najpopularniejszych gatunków

Shitake obniżają cholesterol, zapobiegają nadciśnieniu i działają przeciwnowotworowo



Zawierają antynowotworowy lentian, który w Japonii stosowany jest wspomagająco w leczeniu pacjentów onkologicznych. Są dobrym źródłem witaminy D, mogą przyczyniać się do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi, a także chronią przed nadciśnieniem i wieloma chorobami cywilizacyjnymi. W Medycynie Dalekiego Wschodu grzyby shitake uznawane są za „eliksir życia”.



Reishi obniżają poziom cukru i trójglicerydów oraz chronią przed alzheimerem



W Chinach uznaje się je za... lek o działaniu przeciwgrzybicznym, antybakteryjnym, przeciwwirusowym i antynowotworowym. Badania opublikowane na łamach „Bioorganic & Medicinal Chemistry” wykazały, że dzięki zawartym w nich polisacharydach można wzmacniać funkcjonowanie naczyń krwionośnych, a na dodatek mogą obniżać poziom trójglicerydów i cukru we krwi.

Natomiast za sprawą triterpenoidom kwasu ganoderowego grzyby reishi mogą zapobiegać przerzutom guzów nowotworowych i ograniczać wzrost komórek rakowych – potwierdzają naukowcy w „Pharmacological Reports”.

Reishi mogą też chronić przed rozwojem wielu chorób neurodegeneracyjnych takich jak np. choroba Alzheimera.



Boczniaki chronią przed rakiem piersi, zmniejszają guzy nowotworowe i hamują tempo starzenia się organizmu



Doskonale nadają się do przyrządzenia grzybowych „schabowych”, w których nie ma ani grama mięsa. Zawierają działający antynowotworowo pleuran oraz silny przeciwutleniacz – ergotioneinę chroniącą komórki przed uszkodzeniami. Dzięki niej można ograniczyć tempo starzenia się całego organizmu i dłużej cieszyć się zdrowiem i młodością.



Grzyby Porcini działają przeciwzapalnie



Badania opublikowane na łamach „The Lancet” wskazują, że te uwielbiane zwłaszcza przez Włochów grzyby (bez których mieszkańcy Italii nie wyobrażają sobie aromatycznego risotto), działają przeciwzapalnie, a dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy mogą sprzyjać długowieczności.



Pieczarki obniżają cholesterol i normują poziom glukozy



Najcenniejsza jest w nich tyrozynaza, która chroni DNA przed uszkodzeniami. Popularne pieczarki sprzyjają także zmniejszeniu poziomu „złego” cholesterolu (frakcji LDL) w organizmie. Mogą też regulować stężenie glukozy we krwi.



Kurki mają więcej beta-karotenu niż marchewki lub pomidory



Są niskokaloryczne, w 100 g mają około 32 kcal. Dobrze działają na układ nerwowy i są wartościowym źródłem witamin z grupy B. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że mają więcej beta-karotenu niż marchewka lub pomidor. Dzięki właściwościom antybakteryjnym mogą przeciwdziałać nawet bakteriom gronkowca złocistego.



Maitake pomagają w walce z insulinoopornością i cukrzycą



Te mało popularne w Polsce grzyby są szczególnie wskazane dla osób, które cierpią na cukrzycę, choć ich spożywanie diabetycy powinni skonsultować z lekarzem – przekonują naukowcy na łamach „Diabetes, obesity & metabolism”. Pomagają regulować metabolizm i utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Działają też przeciwwirusowo i antynowotworowo. Warto po nie sięgnąć, jeśli czujemy się osłabieni i zestresowani.



Shimei na astmę i wspomaganie układu odporności



Grzyby te mają właściwości antyalergiczne i mogą pomagać osobom, które mają problem z napadami astmy (zawdzięczają to obecności beta-glukanów). Działają przeciwnowotworowo i mają dobry wpływ na cały system immunologiczny.



Trufle poprawiają nastrój jak... marihuana bez właściwości halucynogennych



Takie efekty może dać zawarty w truflach – zwłaszcza czarnych – anandamid (AEA). Włoskim naukowcom udało się udowodnić, że za sprawą tego składnika grzyby te mogą mieć właściwości przeciwdepresyjne, doskonale poprawiają nastrój, a ich działanie można porównać do... marihuany, choć nie wpływają na psychikę jak THC w konopiach indyjskich. Mogą za to dobrze uśmierzać ból.



Chaga leczą rany i nadają się do robienia naparów



Działają ochronnie na błonę śluzową żołądka. Mogą przyspieszać gojenie się ran. Mają właściwości przeciwzapalne i wspomagają funkcjonowanie jelit. Na Syberii i we wschodnich częściach Rosji często przyrządza się z nich wywary, dzięki którym można obniżyć poziom cholesterolu i ciśnienia krwi. Te lekko słodkie grzyby ułatwiają także koncentrację i działają dobrze na pamięć.Czytaj też:

Mylili smardze z toksycznymi grzybami. Efekt? 20 razy więcej przypadków SLACzytaj też:

Zaczął się sezon na grzybobranie – GIS ostrzega przed zatruciami. Jak odróżnić grzyby trujące od jadalnych?