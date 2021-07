Schizofrenia po marihuanie? Duńczycy ostrzegają przed czterokrotnym wzrostem zachorowań

Nie ma wątpliwości, że medyczna marihuana może mieć bardzo korzystny wpływ na chore osoby, które odczuwają ogromny ból spowodowany tym, co im dolega. Problem z używaniem konopi indyjskich mogą mieć jednak ludzie, którzy zaczęli palić konopie indyjskie jeszcze we wczesnej młodości, przez co narażają się na to, że o około 10 lat wcześniej mogą zachorować na schizofrenię – co w przeszłości udało się wykazać niemieckim naukowcom z Instytutu Maxa Plancka.

Teraz podobnymi obserwacjami podzielili się także badacze z Danii, którzy na łamach prestiżowego „JAMA Psychiatry” przedstawili wyniki badań dotyczących wzrostu zachorowań na schizofrenię w związku z paleniem marihuany.

W Danii w ciągu 25 lat zanotowano kilkukrotny wzrost przypadków schizofrenii w związku z paleniem marihuany

Naukowcy z Kopenhagi przeanalizowali dane ponad 7 mln osób (3,5 mln kobiet i 3,5 mln mężczyzn) z lat 1972-2016, na podstawie których próbowano wyjaśnić związek pomiędzy występowaniem schizofrenii a paleniem konopi indyjskich. Okazało się, że jeszcze w 1995 roku liczba przypadków schizofrenii wywołanej nadużywaniem marihuany wahała się na poziomie około 2 proc. Tymczasem od 2010 roku współczynnik ten był już czterokrotnie wyższy i do tej pory wynosi około 8 proc.

Jak wyjaśniał w rozmowie z CNN prof. Carsten Hjorthøj z Centrum Badań nad Zdrowiem Psychicznym w Kopenhadze, choć bardzo ważne jest podkreślenie wielu pozytywnych skutków działania marihuany, to jednak uznawanie, że substancja ta jest zupełnie nieszkodliwa jest niefortunne, ponieważ ostatnio obserwujemy coraz więcej przypadków schizofrenii lub upośledzenia funkcji poznawczych w związku z paleniem konopi indyjskich.

Komu najbardziej grozi schizofrenia po marihuanie?

Naukowcy zaznaczają, że obecnie dostęp do marihuany na całym świecie jest dużo łatwiejszy niż w przeszłości. Zalegalizowano ją już w 19 stanach w USA oraz w Kanadzie. Niektóre kraje zezwalają także na stosowanie konopi do celów medycznych.

Kilka lat temu niemieckim badaczom udało się wykazać, że używanie cannabis w okresie dojrzewania może być ważnym czynnikiem ryzyka wystąpienia schizofrenii. U osób, które zaczęły palić marihuanę przed 18. rokiem życia choroba ta może pojawiać się nawet o 10 lat wcześniej niż u niepalących.

Warto zatem zdawać sobie sprawę z tego, że substancja ta nie jest obojętna na psychikę – zwłaszcza bardzo młodych ludzi, a to, co pomaga chorym, nie zawsze może mieć podobny efekt w przypadku innych osób – szczególnie w okresie dorastania.

