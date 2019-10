Sięgaj po sok z marchwi, a wkrótce doświadczysz takich korzyści

Marchewczęsto gości na naszych stołach w różnych postaciach, chociaż częściej jako dodatek, niż danie główne. Jednak nie zmienia to faktu, że jest przy tym zdrowa i warto pochylić się nad nią, ponieważ zwyczajowo nadal wiemy o niej zbyt mało. Okazuje się, że marchew w formie soku jest bardzo dobrym wyborem, a pod względem zdrowotnym stanowczo dużo lepszym, niż uduszona w garnku z dodatkiem soli, skąpana w maśle i bułce tartej.

Wyciskanie soku to świetny sposób na uzyskanie wszystkich korzyści płynących z jedzenia marchewki w bardziej wygodny sposób. Jednak nie chodzi tutaj o ulepki zamknięte w kolorowych butelkach, które pełne są cukru i substancji zapachowych, a o taki pozyskiwany samodzielnie. Marchwi jesienią jest wszędzie sporo, więc nie będzie z tym większego problemu. Jednak pamiętaj o tym, by po pozyskaniu soku nie wyrzucać miąższu, a również spożyć go wraz z sokiem, aby nie przegapić żadnego błonnikowego elementu i dostarczyć ten składnik do organizmu – wypróżnienia też są bardzo ważne!

Dlaczego warto pić sok z marchwi?

