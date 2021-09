Co jeść jesienią? 6 warzyw, które powinny na stałe zagościć w kuchni

Dłuższe wieczory, mniej słońca, a do tego większe ryzyko złapania przeziębienia czy innej infekcji. Jesień to trudny czas dla zdrowia. Co jeść, aby wzmocnić odporność, a do tego nie przybrać na wadze w czasie, gdy więcej godzin spędzamy w domu?

Z pomocą przychodzą warzywa, których w tym okresie mamy prawdziwe zatrzęsienie. Warto sięgnąć po te, które za sprawą niskiej kaloryczności i wysokiej zawartości błonnika pomogą utrzymać wakacyjną sylwetkę, ale również po takie, które poprawią naszą odporność. Zobaczcie, czego nie powinno zabraknąć w Waszej kuchni!

1. Kapusta



Choć kapustę można kupić całym rokiem, prawdziwy sezon na nią zaczyna się jesienią – wtedy do sklepów i na bazary trafiają okazy z polskich plantacji, hodowane naturalnie w polu.

Kapustę można wykorzystać na wiele sposobów – niektórzy lubią ją kwasić, inni w liście kapusty zawijają mięso i robią gołąbki, a są też tacy, którzy zupę z kapusty mogliby jeść przez cały dzień. Nie bez powodu dieta kapuściana cieszy się tak dużą popularnością. To warzywo jest niskokaloryczne i jednocześnie sycące. Można zjeść naprawdę dużo kapusty i nie zaprzątać sobie głowy kaloriami. W 100 g znajdziemy ich około 25, więc bardzo mało.





2. Brokuły



Brokuły, zwane inaczej kapustą szparagową lub zielonym kalafiorem, to zielona bomba witaminowa. Zielone różyczki uważane są za jedne z najzdrowszych warzyw świata. Co ciekawe, swoje właściwości zachowują zarówno spożywane na surowo, jak i po obróbce termicznej.



3. Dynia



Dynia to królowa jesieni i nie bez powodu – jej właściwości odżywcze przydają się w sezonie chorobowym. Dzięki dużej zawartości błonnika reguluje pracę jelit. Pestki szczególnie polecane są mężczyznom, bo zapobiegają rozrostowi i zapaleniu prostaty, ale też dzieciom, gdyż działają pasożytniczo i nie można ich przedawkować. Sprawdźcie ciekawe pomysły na wykorzystanie dyni.



4. Bakłażan

Bakłażan zyskuje w Polsce coraz większą popularność i nie ma się czemu dziwić! Ma szerokie zastosowanie, niską kaloryczność i liczne właściwości prozdrowotne. Choć często bywa wykorzystywany do faszerowania, nie warto jednak pozbywać się jego miąższu, ponieważ zawiera wiele cennych składników. Bakłażan jest bogaty w błonnik, ma niską zawartość kalorii, dostarcza wielu składników odżywczych.



5. Cebula



Na jesiennej liście nie mogło zabraknąć cebuli. W okresie zwiększonej zachorowalności warto pamiętać o jej właściwościach.Cebula to cenne źródło witaminy C wzmacniającej odporność organizmu. Dostarcza także fitochemikaliów, które mogą pomóc systemowi obronnemu przed zarazkami. Znajdujące się w nich przeciwutleniacze wzmacniają układ odpornościowy, a siarczki wspomagają syntezę białek.



Zobaczcie, jakie jeszcze właściwości zdrowotne ma to niepozorne warzywo.





6. Czosnek



Czosnek to jeden z naturalnych antybiotyków. Jego właściwości prozdrowotne są nieocenione. Powinien być stałym elementem naszej diety, a w okresie jesienno-zimowym w szczególności.