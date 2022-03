Odczuwasz zmęczenie? Jedz więcej tych produktów spożywczych

Nie masz ochoty skupiać się na ambitnych zadaniach, a nawet rozmawiać? Myślisz wtedy o filiżance kawy, słodkiej przekąsce. Pamiętaj, że istnieje wiele innych, zdrowszych metod niż słodycze i kofeina na podniesienie poziomu energii.

Jak działa kofeina?

Zanim kofeina przedostanie się do naszego krwiobiegu potrzeba zwykle od 15 do 45 minut. Jeśli czujemy pobudzenie natychmiast, to prawdopodobnie doświadczamy reakcji na myśl o wypiciu kawy, a nie działania samej substancji. Wiele osób sięga po kawę lub napoje energetyczne przez cały dzień pracy, aby móc się skoncentrować. Może to jednak negatywnie odbić się na zdrowiu.

Co jeść, gdy jesteśmy zmęczeni i spada nam energia?

Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że przestrzeganie zdrowej diety może zmniejszyć uczucie zmęczenia. Ponadto zdrowe odżywianie sprzyja spokojnemu zasypianiu i ostatecznie sprawia, że lepiej wysypiamy się w ciągu nocy.

Wśród składników odżywczych wytwarzających energię dietetycy wskazują:

witaminy z grupy B,

koenzym Q10,



L– karnitynę,



żelazo,

magnez,

białko,

potas.

Zobacz, w jakich produktach znajdziesz te składniki:

Białko pochodzenia zwierzęcego

W tej grupie produktów dietetycy wyszczególniają: wołowinę, wieprzowinę i drób oraz ryby i owoce morza, które w swoim składzie zawierają substancje przeciwdziałające uczuciu zmęczenia: między innymi: koenzym Q10, żelazo, karnitynę, witaminy z grupy B, magnez, kreatynę i potas. Również jajka i mleko są dobrym źródłem białka. Jajka zawierają ponadto koenzym Q10 i witaminy z grupy B. Mleko natomiast jest bogate w witaminy B i magnez.





Białko pochodzenia roślinnego



Bogatym źródłem białka roślinnego są: orzechy, migdały, nasiona i fasola, a zawarte w nich substancje zapobiegają uczuciu zmęczenia. Orzechy nerkowca są źródłem magnezu i potasu, migdały: magnezu i potasu, czarna fasola jest bogata w : żelazo, magnez, potas.



Owoce

Owoce są doskonałym źródłem witamin i minerałów, w tym tych, które pomagają organizmowi wytwarzać energię. Świeże, całe owoce są najlepsze, w miarę starzenia się lub suszenia tracą składniki odżywcze. Banany, jagody, cytryny, truskawki są źródłem magnezu i potasu. Jabłka i pomarańcze zawierają koenzym Q10 oraz magnez.





Warzywa

Warzywa zawierają wiele składników odżywczych wytwarzających energię, niektóre dostarczają nawet trochę białka. Szparagi i słodkie ziemniaki, szpinak i awokado są bogate w magnez, potas, białko. Brokuły zawierają koenzym Q10, magnez i potas. Marchew: magnez i potas.





Ziarna zbóż, ryż

Ziarna są źródłem węglowodanów dostarczających szybkiej energii, a także niektórych składników odżywczych dostarczających trwałej energii. Brązowy oraz biały ryż, płatki owsiane, cała pszenica zawierają: żelazo, magnez, potas, białko.

