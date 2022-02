Cała prawda o kofeinie. Pomaga, czy przeszkadza w pracy?

Ciągłe skupianie się na pracy może być trudne, zwłaszcza jeśli wymaga u nas stałej koncentracji. Nic więc dziwnego, że wielu z nas sięga po kofeinę, aby zwiększyć wydajność. Znajduje się ona m.in. w kawie, mocnej herbacie, napojach energetycznych czy coca-coli.

Kiedy kofeina aktywuje się w organizmie?

Według Food Insight przetrawienie kofeiny do naszego krwiobiegu zajmuje zwykle od 15 do 45 minut. Jeśli czujemy pobudzenie natychmiast, to prawdopodobnie doświadczamy reakcji na pomysł picia kofeiny, a nie samej substancji. Z tego powodu wiele osób sięga po kawę lub napoje pobudzające przez cały dzień pracy, aby zachować koncentrację i motywację. Może to jednak mieć wady, które odbijają się na naszym zdrowiu.

Potencjalne skutki nadmiaru kofeiny

Kofeina spożywana w zbyt dużej ilości może powodować problemy ze snem. Kiedy nie śpimy wystarczająco dobrze w nocy, ciężko jest nam skupić się na pracy przez cały dzień. To sprawia, że sięgamy po jeszcze więcej napoju. Często przy okazji spożywamy też zbyt dużą ilość cukru. To wszystko może wywoływać rozdrażnienie i poddenerwowanie. W efekcie nie możemy skoncentrować się na pracy, chociaż właśnie to było naszym początkowym celem.

Ile pić kawy, by nie mieć problemów?

Jednak problem z kofeiną polega na tym, że każdy jest inny. To, co działa dla jednej osoby, może nie działać dla innej, a każdy ma inny próg tolerancji. Ostatecznie należy zwracać uwagę na swoje samopoczucie i raczej ograniczać, niż zwiększać ilość napojów z kofeiną w ciągu dnia. Nie powinno się ich pić także późno po południu – zawarta w nich kofeina może bowiem działać na organizm do późnych godzin nocnych.

7 oznak, że pijesz zbyt dużo kawy

1. Doświadczasz niepożądanych objawów

Jeśli zaczynasz odczuwać atak nieprzyjemnych uczuć, nie myśl, że nagle zachorujesz. Istnieje spora szansa, że ​​to wszystko dzięki ilości kofeiny, którą otrzymujesz z kawy, którą pijesz. Wyższe spożycie kofeiny może powodować pewne niepożądane objawy, takie jak bóle głowy, szybkie bicie serca lub drażliwość. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, dobrym pomysłem może być ograniczenie ilości spożywanej kawy.



2. Nie śpisz dobrze

Picie kawy przed snem lub używanie jej w celu zrekompensowania braku snu może mieć wpływ na ogólny wzór snu, a tym samym na ogólny stan zdrowia. Kofeina może pozostać w twoim ciele nawet przez trzy do pięciu godzin, więc wypicie popołudniowej filiżanki może wpływać na twój sen, gdy nadejdzie pora snu. Jedno badanie wykazało, że picie ekwiwalentu podwójnego espresso może opóźnić rytm dobowy o 40 minut.



3. Nie masz energii

Być może wybierasz się po kawę jako główne źródło energii, ale tak naprawdę może cię ona jej pozbawić. Widzisz, jeśli ciągle sięgasz po kawę z powodu chęci uzyskania przypływu energii (dzięki kofeinie), to, jak już się nauczyłeś, zaburza twój harmonogram snu, więc obudzisz się bardziej zmęczony.



4. Cierpisz na zgagę

Kawa jest jednym z kwaśnych napojów, dlatego może podrażniać błonę śluzową jelit i powodować zgagę. Jeśli już miewasz do czynienia z refluksem i pijesz więcej kawy w ciągu dnia, może to być przyczyna pogorszenia zgagi.



5. Masz rozstrój żołądka

Wraz ze zgagą wszelkie bóle brzucha lub nudności mogą wynikać ze spożycia kawy, , szczególnie jeśli pijesz ją na czczo.



6. Jesteś bardziej zestresowany

Zrozumiałe jest, że odczuwasz teraz większy stres, ale duże filiżanki kawy, które pijesz przez cały dzień, mogą tylko pogorszyć sytuację. Dzięki całemu temu poziomowi kofeiny, kortyzol (czyli głównego hormonu stresu w organizmie) może wzrosnąć.



7. Jesteś odwodniony

Jeśli poczujesz pragnienie przy większej ilości kawy, którą pijesz, istnieje związek! Kofeina ma działanie moczopędne, które może wpływać na nawodnienie. Trzeba jednak pić dużą ilość kawy, aby dojść do tego punktu, ponieważ inne badanie pokazuje, że umiarkowane spożycie kofeiny (poziom podstawowych czterech filiżanek) nie wpływa na ryzyko odwodnienia. Jeśli pijesz mnóstwo kawy do tego stopnia, że ​​doświadczasz odwodnienia, pamiętaj, aby zamienić niektóre z tych filiżanek na wodę.Czytaj też:

