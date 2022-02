Jak przetrwać dzień pracy bez kofeiny?

Istnieje wiele powodów, dla których powinniśmy ograniczyć kofeinę. Według amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków to m.in. lepszy sen i mniejsze ryzyko rozstroju żołądka. Jak zrobić to skutecznie?

Wskazówki dotyczące ograniczenia kofeiny

Przetrwanie dnia pracy bez kofeiny wydaje się niemożliwe, ale jest wykonalne, jeśli pracujesz nad prowadzeniem bardziej zrównoważonego stylu życia. Kluczowe znaczenie ma tu woda, sen i ćwiczenia.

Większość ludzi nie pije wystarczająco dużo płynów. Woda jednak „napędza” nasze ciało i sprawia, że sprawnie działa, pomagając utrzymać wysoki poziom energii. Kofeina naturalnie wpływa też na sen, więc jeśli zmniejszysz spożycie lub całkowicie ją ograniczysz, prawdopodobnie będziesz spać lepiej. To także prowadzi do lepszego funkcjonowania w ciągu dnia. Dodatkowo Best Life Online zaleca spożywanie dużej ilości białka oraz pokarmów, które zapewniają zastrzyk energii. Ważne jest również częste jedzenie oraz przekąski o niskiej zawartości cukru.

Northwestern Medicine zaleca również trochę ruchu, nawet jeśli jest to tylko szybki spacer. Każda forma ruchu jest dobra, a ćwiczenia również pomagają lepiej spać. Kiedy to wszystko się połączy, naturalnie będziesz mieć wystarczająco dużo energii przez cały dzień.

Kiedy odstawisz kofeinę, twoje ciało może doświadczyć kilku specyficznych objawów. Prawdopodobnie będą silniejsze w zależności od tego, do jak dużej dawki jesteś przyzwyczajony w ciągu dnia. Według Healthline niektóre z najczęstszych objawów to bóle głowy, zmęczenie i niepokój. Dobrą wiadomością jest to, że szybko powinny przeminąć. Pamiętaj: niektórzy ludzie wcale nie spożywają kofeiny i mają się z tym dobrze.

