Dieta CRAM – przełom w dążeniu do zdrowego stylu życia i płaskiego brzucha?

Dieta CRAM podbija serca kolejnych użytkowników internetu. Pozwala w krótkim czasie pozbyć się zbędnej nadwyżki kilogramów, a przede wszystkim oczyścić organizm. Dzięki zastosowaniu tej diety usprawnisz pracę przewodu pokarmowego, a także sprawisz, że twój brzuch stanie się bardziej płaski.

Czym jest dieta CRAM?

Przy opisywaniu diety CRAM warto skupić się przede wszystkim na jej nazwie. Skrót CRAM pochodzi od czterech pierwszych liter angielskich odpowiedników nazw konkretnych składników pokarmowych: zbóż, ryżu, jabłek oraz mleka (cereals, rice, apples, milk). Nie są to przypadkowo wybrane komponenty, a bazowe produkty, na których opiera się dieta.

Dieta CRAM bierze swój początek w diecie BRAT, która znana była już w czasach starożytnych. Stosowali ją mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, którzy chcieli raz na jakiś czas pozbyć się zbędnego, zalegającego w jelitach balastu. Uwspółcześniona wersja diety, na podstawie wyników najnowszych badań, została wzbogacona o kilka dodatkowych produktów. Dzięki temu stała się bardziej przyjazna i łatwiejsza w stosowaniu.

Pryncypia diety CRAM

Dieta CRAM nie jest przewidziana do stosowania przez okres dłuższy, niż trzy dni. W przeciwnym wypadku tak mocno ograniczona liczba składników pokarmowych mogłaby przyczynić się do powstania niekorzystnych zmian w organizmie, zwłaszcza niedoborów określonych minerałów. Produkty, które składają się na tę dietę, nie dostarczają wszystkich składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu w długofalowej perspektywie.

Jednak składniki diety CRAM same mają zbawienny wpływ na ludzkie zdrowie. Zboża oraz ryż przyczyniają się do poprawy procesów trawiennych oraz usprawniają pracę jelit. Jabłka natomiast odznaczają się wysoką zawartością błonnika pokarmowego oraz witamin – regulują wypróżnienia i dostarczają organizmowi solidną porcję witamin. Mleko zaś wpływa korzystnie na absorpcję białek.

Podczas diety pamiętaj, aby pić minimum dwa litry wody dziennie. Dzięki dostarczaniu takiej ilości płynów łatwiej pozbędziesz się produktów przemiany materii oraz znacząco zredukujesz obrzęki powstałe pod skórą. Zniwelujesz także ilość toksyn zalegających w organizmie. Woda poprawi trawienie i pozwoli na lepszą regulację pracy nerek, a tym samym bardziej efektywne usuwanie nadmiaru cukru.

Typowy dzień na diecie CRAM

Każdy dzień diety zaczynaj od wypicia szklanki soku jabłkowego. Zjedz dwa pełnoziarniste suchary i popij szklanką pełnotłustego mleka. Jeżeli cierpisz na nietolerancję laktozy, wybierz opcję bezlaktozową i pod żadnym pozorem nie rezygnuj z tego składnika! W porze lunchu zakosztuj białego ryżu. Przypraw go w dowolnej ilości imbirem oraz cytryną. Na kolację wybierz pełnoziarnisty makaron z dodatkiem oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia i bazylią. Dopuszczalna jest jedna przekąska w ciągu dnia: spożyj wówczas ugotowane jabłko lub wypij szklankę soku z tego owocu. Opcjonalnie możesz wypić szklankę pełnotłustego mleka.

Efekty diety CRAM?

Prawidłowo stosowana dieta CRAM, zgodnie ze wszystkimi zaleceniami, pozwala zgubić nawet 2 kilogramy w ciągu dwóch dni. Pamiętaj jednak, że te kilogramy pochodzą głównie z wody i toksyn, a nie zalegającego tłuszczu. Niezależnie od stanu zdrowia, zanim zdecydujesz się na wprowadzenie takiej diety, skonsultuj się z lekarzem. W przypadku wątpliwości specjalista zleci wykonanie odpowiednich badań, by twoja dieta przebiegała zdrowo i bez komplikacji.

