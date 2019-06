Jak stosować środki przeczyszczające, żeby sobie nie zaszkodzić?

Niektórzy stosują środki przeczyszczające w trakcie diety odchudzającej, aby przyspieszyć usuwanie zalegających resztek pokarmowych. Niestety jest to złudne w skutkach i może prowadzić nie tylko do nieprzyjemnych efektów, ale również poważnych stanów chorobowych. Dowiedz się, jakie preparaty przeczyszczające są skuteczne, co można stosować naturalnie oraz kiedy zaparcia powinny być skonsultowane ze specjalistą.

Środki przeczyszczające – czym konkretnie są oraz jakie mają rodzaje?

Środki przeczyszczające to preparaty, które stosowane są przez osoby mające problemy z wypróżnianiem. Trudności w oddaniu stolca mogą jednorazowo usunąć tabletki, czopki oraz inne środki przeczyszczające.

Preparat przeczyszczające można podzielić na cztery grupy środków:

hydrofilnych, zwiększających objętość stolca,



osmotycznych, zwiększających ilość wody w jelitach, przez co powodują wypróżnianie,



pobudzających działanie komórek mięśniowych gładkich oraz nabłonka i splotów nerwowych,



zmiękczających masy kałowe i leki poślizgowe.



Preparaty osmotyczne

Tego typu leki przeczyszczające powodują zatrzymanie wody w jelitach, co w efekcie powoduje zmiękczenie mas kałowych. Działanie zastosowanych środków jest stabilne i w zależności od dawki leku może być szybkie lub wolne. Najczęściej jednak początek następuje od 0,5 do 6 godzin (do 3, jeśli są to środki hiperosmotyczne, a nie sole).

Środki pęczniejące

Z kolei ten rodzaj środków powoduje, że jelita powiększają swoją objętość, przez co pobudzona zostaje także perystaltyka jelit. Najczęściej w składach posiadają dużą ilość błonnika, który skutecznie reguluje funkcjonowanie jelit i tym samym jest sposobem na zaparcia i przyspieszenie pracy metabolizmu. Z takich samych względów na ilość błonnika w diecie powinny zwrócić uwagę osoby stosujące diety odchudzające, gdyż pomaga on w utracie zbędnych kilogramów. Jednak działanie środków pęczniejących np. w porównaniu z preparatami osmotycznymi jest opóźnione – rozpoczyna się po 12-72 godzinach.

Preparaty zmiękczające i stymulujące

Tego typu preparaty przeczyszczające zmiękczają kał, przez co możliwy jest jego łagodny przepływ bez wzmagania perystaltyki. Niestety, takie środki także działają dopiero po 12-72 godzinach.

Z kolei inny rodzaj preparatów – środki stymulujące – wywołują skurcze mięśni, co przyspiesza perystaltykę, co przyspiesza pozywanie się kału. Niestety, stosowanie ich regularnie i często spowalnia naturalne odruchy, przez co metabolizm spowalnia i mogą pojawić się nieprzyjemne objawy takie jak np. ból brzucha.

Warto podkreślić, że środki przeczyszczające to tylko działanie doraźne. Można przyjmować je tylko jednorazowo. W przypadku przedłużających się bądź częstych zaparć, należy udać się do gastrologa.

A co zamiast leków? Mogą pomóc domowe i naturalne środki przeczyszczające

Osoba, którą dopadło zaparcie bądź która jest na diecie odchudzającej i zależy jej na sprawnym działaniu jelit, powinna stosować naturalne składniki, które uniemożliwiają zaleganie treści pokarmowych w żołądku. Zalicza się do nich m.in. nabiał (np. kefir lub maślanka), siemię lniane, nasiona chia, jarmuż, zielona fasola, śliwki, surowe jabłka, oliwa i otręby. Dzięki nim w naturalny i szybki sposób wspomożesz jelita i tym samym skutecznie pozbędziesz się zaparcia.

Środki przeczyszczające a odchudzanie

Należy podkreślić, że przewlekłe stosowanie środków przeczyszczających przynosi negatywne dla organizmu skutki, gdyż powoduje biegunki, które z kolei odwadniają organizm. Dlatego też osoby, które stosują je podczas odchudzania, narażają się na zwiększoną utratę wody i elektrolitów i nie tylko wystąpienie drażliwych objawów, ale również brak efektu odchudzania i pogorszenie zdrowia. U osób stosujących długotrwale preparaty przeczyszczające w celu zrzucenia zbędnych kilogramów mogą wystąpić objawy takie jak:

bóle brzucha,



zaparcia,



odwodnienie,



zaburzenia równowagi elektrolitowej,



obrzęki,



reakcje alergiczne,



dysfunkcja jelit.



