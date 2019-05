Jak zrobić domowe napoje izotoniczne?

Nie każdy napój izotoniczny, który znajdziemy na sklepowej półce, jest niezdrowy, ale warto pamiętać, że najlepsze jest dla nas to, co w pełni naturalne. Tylko wówczas możemy mieć pewność, że sięgamy po napój, który będzie spełniał nasze oczekiwania pod każdym względem, czyli będzie szybko gasił pragnienie, nawadniał organizm oraz dostarczał niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania elektrolitów. Jak zrobić domowy napój izotoniczny?

Co to jest napój izotoniczny?

Na początek warto wyjaśnić, czym różni się napój izotoniczny od zwykłej wody mineralnej. Przede wszystkim jego zalety nie wynikają jedynie z mody, ale z potwierdzonych naukowo właściwości.

Zdrowy napój izotoniczny to skuteczny i szybki sposób na efektywne nawodnienie organizmu oraz uzupełnienie utraconych w przebiegu podstawowych procesów biologicznych elektrolitów. Napoje izotoniczne stosuje się przede wszystkim w czasie intensywnego wysiłku fizycznego. Początkowo były one kierowane do sportowców, jednak obecnie są jednym z chętniej kupowanych napojów w czasie letnich upałów.

Dlaczego napój izotoniczny nawadnia lepiej niż woda?

Pijąc czystą wodę, często powodujemy, że jedynie przepływa ona przez nasz organizm i nie zostaje w prawidłowy sposób wykorzystana. To efekt zbyt szybkiego picia; tak naprawdę, aby woda spełniała swoją funkcję, musimy pić ją małymi łykami, co jakiś czas, a nie czekać do momentu, aż odczujemy pragnienie i będziemy musieli wypić całą butelkę. To podstawowy błąd, który powoduje, że dostarczane do naszego organizmu płyny są jedynie filtrowane przez nerki i wydalane z organizmu.

Napój izotoniczny zawiera nie tylko odpowiednią ilość elektrolitów, ale także dodatek soku, co powoduje, że żołądek zaczyna go trawić, więc proces nawadniania jest o wiele bardziej efektywny.

Nie oznacza to, że picie wody mija się z celem; jest wręcz przeciwnie, bo jeżeli pijemy ją stale, a nie jedynie w celu ugaszenia pragnienia, to doskonale spełnia ona swoje zadanie. Najlepiej pić wodę małymi łykami co kilkanaście minut; można też do niej dodać np. sok z cytryny lub kawałki świeżych owoców, aby organizm lepiej wykorzystał potencjał zawartych w niej minerałów, a nie jedynie przefiltrował i wydalił.

Napoje izotoniczne przepisy – jak zrobić domowe napoje izotoniczne?

Domowy napój izotoniczny możemy przygotować w bardzo szybki i prosty sposób. Wystarczy kilka składników podstawowych oraz szczypta kreatywności, dzięki której możemy wyczarować wyjątkowe smaki. Tak naprawdę, aby napój izotoniczny domowy spełniał swoje zadanie, nie trzeba dodawać do niego żadnych składników poza średniozmineralizowaną wodą, solą, glukozą (może być to też np. miód, syrop klonowy lub ksylitol) oraz odrobiną soku owocowego.

Napój izotoniczny nie musi zawierać w swoim składzie syntetycznych witamin i minerałów, ale w przypadku szczególnie dużego wysiłku i występujących objawów odwodnienia, można do niego dodać np. elektrolity z apteki. Poniżej prezentujemy 3 smaczne przepisy na zdrowe napoje izotoniczne.

1. Napój izotoniczny „cytrusowe orzeźwienie”

Składniki:

1 litr wody mineralnej,



łyżka naturalnego miodu,



¼ łyżeczki soli kamiennej lub soli himalajskiej,



sok z połowy cytryny,



sok z połowy małej pomarańczy,



sok z połowy limonki.



Sposób przygotowania: do wody dodaj pozostałe składniki i dokładnie wymieszaj. Odstaw na chwilę do lodówki i pij schłodzony.

2. Napój izotoniczny „naturalna prostota”

Składniki:

1 litr wody mineralnej,



łyżka syropu klonowego,



¼ łyżeczki soli kamiennej lub soli himalajskiej,



sok z połowy cytryny.



Sposób przygotowania: jak wyżej.

3. Napój izotoniczny „ziołowe orzeźwienie”

Składniki:

1 litr wody mineralnej,



łyżka naturalnego miodu,



¼ łyżeczki soli kamiennej lub soli himalajskiej,



sok z 1 limonki,



mała gałązka świeżego rozmarynu,



kilka gałązek świeżej mięty,



kilka gałązek świeżej melisy.



Sposób przygotowania: jak wyżej; zioła przed dodaniem do wody, trzeba delikatnie zgnieść w dłoniach, aby uwolniły olejki eteryczne.

