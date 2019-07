Lazy keto – czy będzie przełomem w dietetycznym świecie?

Lazy keto jest odmianą popularnej diety ketogenicznej, czyli takiej, którą charakteryzuje bardzo niska zawartość węglowodanów. Coraz bardziej zyskuje na popularności, a jej stosowanie nie jest skomplikowane. Klasyczna dieta ketogeniczna jest bardzo angażująca. Polega na dokładnym obliczaniu spożywanych kalorii, a także zawartości węglowodanów, tłuszczu i białka w posiłkach. Dzięki tak ścisłemu i rygorystycznemu podejściu możliwe jest osiągnięcie ketozy, czyli stanu metabolicznego, w którym organizm spala głównie tłuszcz. Jednak lazy keto jest znacznie mniej uciążliwe. W tej diecie wystarczy zwrócić uwagę jedynie na spożycie węglowodanów – i dzięki temu odróżnia się od tradycyjnej diety ketogenicznej.

Czym jest lazy keto?

Jak już ustaliliśmy, lazy keto jest to mniej restrykcyjna wersja tradycyjnej diety ketogenicznej o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości węglowodanów.

Dieta ketogeniczna powstała w latach 20. XX wieku jako metoda leczenia padaczki. Ostatnimi czasy jednak różne odmiany tej diety, w tym lazy keto, stały się głównymi pomysłami na zrzucenie zbędnych kilogramów. Tradycyjne diety ketonowe wymagają dokładnego zwracania uwagi na spożycie makroskładników odżywczych i przestrzegania ścisłego, bardzo niskowęglowodanowego, ale wysokotłuszczowego sposobu odżywiania, który obejmuje jedynie umiarkowane ilości białka. Celem tej diety jest wywołanie ketozy, stanu metabolicznego, w którym organizm wykorzystuje tłuszcz jako główne źródło paliwa.

Podobnie, jak większość odmian diety ketogenicznej, lazy keto znacznie ogranicza spożycie węglowodanów. Zazwyczaj całkowita podaż węglowodanów wynosi do około 5–10 procent całkowitej dziennej liczby kalorii. Jest to mniej więcej około 20–50 gramów dziennie. Jednak w przypadku tej konkretnej odmiany nie dotyczy cię problem dokładnego liczenia kalorii.

Korzyści zdrowotne płynące z lazy keto

Badania nad różnymi wariacjami diety ketogenicznej sugerują, że takie diety mogą zapewnić wiele potencjalnych korzyści, chociaż lazy keto nie było jeszcze przebadane pod tym kątem aż tak dokładnie. Przykładowo, wyniki niektórych badań podają, że diety ketogeniczne mogąwspomagać utratę wagi – potencjalnie nawet bardziej, niż diety niskotłuszczowe.

Jednak ten efekt można osiągnąć nie tylko z pomocą diet ketogenicznych. Badania pokazują, że każda dieta, która ogranicza liczbę spożywanych kalorii i jest stosowana przez dłuższy czas, prawdopodobnie doprowadzi do utraty wagi w miarę upływu kolejnych tygodni jej przestrzegania.

Chociaż dla lazy keto nie istnieją żadne zasady dotyczące ograniczenia kalorii, badania dowodzą, że diety ketogeniczne mogą tłumić apetyt i ograniczać uczucie głodu. Może to znacząco ułatwić redukcję kaloryczności posiłków bez odczuwania tzw. burczenia w brzuchu. Ponadto na podstawie badań zauważono, że dieta ketogeniczna może pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2 i ograniczyć czynniki ryzyka chorób serca.

Jednak wyniki nie są wystarczająco spójne, by stanowiły dowód na poparcie tej tezy, a sama dieta lazy keto nie została jeszcze dokładnie zbadana. Należy pamiętać, że dobre efekty diet ketogenicznych są często przypisywane działaniu stanu ketozy, jakiego doświadcza wtedy organizm. Z badań wynika, że ten stan metaboliczny jest osiągany przez ścisły nadzór nad dietą uczestników, a także przez pomiar poziomu ketonów w ich organizmach. Ketony są związkami wytwarzanymi przez organizm, gdy osiągnie on stan ketozy i utrzyma go przez pewien czas. Ponieważ lazy keto nie wymaga śledzenia kalorii, spożywanych ilości białka i tłuszczu oraz pomiaru ketonów, dietetycy nie wiedzą, czy uczestnicy podczas tej diety rzeczywiście osiągają stan ketozy.

Minusy lazy keto

Podobnie jak tradycyjna dieta ketogeniczna, lazy keto może prowadzić do tzw. grypy ketonowej, która czasami występuje kiedy ktoś po raz pierwszy przechodzi na taki model odżywiania. Wówczas taka osoba doświadcza nudności, bólu i zawrotów głowy, zaparć, odczuwa zmęczenie. Przy lazy keto można natknąć się również na kilka innych pułapek, więc warto zwrócić na nie uwagę.

Możesz nie wejść w stan ketozy. Lazy keto jest atrakcyjne dla wielu osób chcących schudnąć, ponieważ jest mniej restrykcyjne i łatwiejsze do stosowania niż tradycyjna dieta ketogeniczna. Celem lazy keto jest wywołanie stanu metabolicznego zwanego ketozą, w którym organizm wykorzystuje głównie tłuszcz jako paliwo. Jednak podczas tej uproszczonej wersji diety ketogenicznej możesz nie wejść w stan ketozy. Aby ją osiągnąć, nie tylko musisz mocno ograniczyć spożycie węglowodanów i tłuszczów, ale także bacznie nadzorować spożycie białka. To dlatego, że twoje ciało może przekształcić białko w glukozę w procesie zwanym glukoneogenezą. Spożywanie zbyt dużej ilości białka w lazy keto może całkowicie uniemożliwić ketozę.

Kalorie i jakość posiłków mają znaczenie. Skoncentrowanie się wyłącznie na spożyciu węglowodanów samoistnie powoduje zignorowanie znaczenia odpowiedniej liczby kalorii i jakości diety. Dobrze zbilansowana dieta, która obejmuje szeroką gamę produktów spożywczych, może dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych dla zdrowia składników odżywczych.Niestety, podobnie jak tradycyjna dieta ketogeniczna, lazy keto wyklucza wiele produktów bogatych w składniki odżywcze, takie jak owoce, warzywa skrobiowe, ziarna i rośliny strączkowe. Może to utrudnić dostarczenie niezbędnych witamin, minerałów i błonnika. Ponadto, zmniejszenie spożycia kalorii może utrudnić spełnienie wszystkich wymagań żywieniowych. Dlatego bardzo ważne jest, aby skupić się na spożywaniu pokarmów bogatych w składniki odżywcze, a nie jedynie ograniczyć spożycie węglowodanów.

Nie ma wystarczających dowodów na efekty długoterminowe. Nie przeprowadzono pod tym kątem żadnych badań dotyczących lazy keto. Wieloletnie badania nad podobnymi dietami, takimi jak klasyczna dieta ketogeniczna i zmodyfikowana dieta Atkinsa, również nie są wystarczające. Istnieją obawy, że lazy keto – jak i każda dieta wysokotłuszczowa – mogą z czasem przyczynić się do pogorszenia zdrowia serca, pomimo spadku masy ciała. W jednym z badań porównano niskowęglowodanowe, ale wysokotłuszczowe diety ze zbilansowaną dietą odchudzającą. Okazało się, że przynoszą one podobne korzyści, również w kwestii zmniejszenia czynników ryzyka chorób serca po 1-2 latach stosowania. Inna analiza wykazała, że ​​w dłuższej perspektywie dieta niskowęglowodanowa i wysokotłuszczowa wśród uczestników spowodowała większą utratę wagi niż diety niskotłuszczowe. Rodzaj tłuszczu spożywanego na diecie wysokotłuszczowej może mieć duże znaczenie. Badania pokazują, że wybór źródeł zdrowych, nienasyconych tłuszczów, takich jak ryby, orzechy i oliwa z oliwek, przy jednoczesnym przestrzeganiu diety ketogenicznej może pomóc w obniżaniu ryzyka chorób serca. Warto wspomnieć również, że nie ma dowodów na to, czy dieta ketogeniczna jest korzystna i bezpieczna w stosowaniu przez okres na przykład dekady.

Co jeść na diecie lazy keto, a czego nie jeść?

W przypadku lazy keto, pokarmy o bardzo niskiej zawartości węglowodanów są zalecane bez zwracania uwagi na zawartość białka i tłuszczu. Poniżej znajduje się kilka przykładów produktów, które należy jeść podczas lazy keto:

Mięso: wołowina, wieprzowina, kurczak, indyk



Ryby i skorupiaki: łosoś, pstrąg, tuńczyk, krewetki, homary i kraby



Jajka: w każdej postaci



Orzechy i nasiona: orzeszki ziemne, inne orzechy, słonecznik, masła orzechowe



Przetwory mleczne o wysokiej zawartości tłuszczu: masło, śmietana i większość serów



Warzywa o niskiej zawartości węglowodanów: warzywa liściaste, brokuły, pomidory, cebula



Zdrowe oleje: oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, olej z awokado, olej lniany

Niesłodzone napoje: woda, kawa i herbata

Niektóre owoce: jagody, truskawki, jeżyny – w małych porcjach.

Lazy keto ogranicza wszystkie pokarmy bogate w węglowodany. Poniżej znajdują się produkty, które należy ograniczyć lub całkowicie wyeliminować:

Ziarna: pieczywo, makaron, ryż, płatki (także owsiane)



Warzywa skrobiowe: ziemniaki, bataty, groszek i kukurydza



Owoce: banany, jabłka, pomarańcze i większość innych owoców



Rośliny strączkowe: wszystkie rodzaje fasoli, soczewicy, soi i ciecierzycy



Niektóre produkty mleczne: mleko i jogurt, zwłaszcza jogurty smakowe



Słodycze: ciastka, ciasta, lody, słodycze itd.

Słodkie napoje: soki owocowe, napoje gazowane, energetyczne, izotoniczne.

