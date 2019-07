Bikini last minute – jak poprawić sylwetkę w tydzień?

Jeśli chcesz czuć się dobrze w bikini, a twoja masa ciała i tym samym wskaźnik BMI są za wysokie, to istnieje kilka sposobów last minute, które pomogą poczuć się lepiej ze swoim ciałem. Oczywiście nie warto stosować rozwiązań, które obiecują, że w tydzień schudniesz 10 kg, bo tylko negatywnie wpłyniesz na swoje zdrowie i samopoczucie. Poznaj ćwiczenia oraz nawyki żywieniowe, które sprawią, że urlop będzie udany, a zrobione na nim zdjęcia, będą cieszyć oko.

Nie da się dużo schudnąć w tydzień. Co robić?

Jeśli ktoś myśli, że w ciągu tygodnia lub dwóch zrzuci zbędne kilogramy, których nie pozbyto się w ciągu całego roku, to niestety, najpewniej są to złudne nadzieje. Zdrowa dieta odchudzająca zakłada zbilansowane posiłki oraz określone tempo zmniejszania masy ciała, dlatego też, by nie było efektu jo-jo, trzeba rozłożyć ten proces na etapy. Lekarze i dietetycy nie zalecają tzw. diet cud, które najczęściej oznaczają diety niedoborowe i głodówki, które nie są obojętne dla zdrowia. Odchudzanie powinno odbywać się w bezpiecznym tempie, czyli ok. 0,5-1 kg tygodniowo. Tym samym, jeśli zastanawiasz się, jaka dieta cud pomoże ci osiągnąć piękną figurę idealną do bikini, to lepiej myśl racjonalnie. Istotnym jest, że chociaż w krótkim czasie nie zrzucisz wszystkich kilogramów, to jeśli od dziś zaczniesz wdrażać zdrowy styl życia, to twoja sylwetka i samopoczucie korzystnie się zmienią. Wystarczy tylko nastawić się na efekty bez spektakularnego „WOW”, które i tak będą dawały ci satysfakcję i ucieszą twoje oko.

Od czego zacząć? Ćwiczenia odchudzające

Jeśli chcesz pięknie wyglądać w bikini, warto zdecydować się na trening, który nie tylko pomoże zgubić kilka kilogramów, ale również zmniejszy obwody i poprawi wygląd skóry. Popularne trenerki zgodnie powtarzają kobietom, które rozpoczęły ćwiczenia odchudzające, że już kilka sesji sprawia, że po tygodniu skóra jest bardziej jędrna i napięta. Ponadto, rozpoczęcie ćwiczeń na tydzień przed wyjazdem na wczasy, pomoże wprowadzić cię w aktywny tryb, który będziesz chciała kontynuować na urlopie. Dodatkowo, ćwiczenia odchudzające sprawią, że będziesz zmotywowana do zmiany ciała na takie, z którego będziesz zadowolona, co z kolei uczyni cię pewniejszą siebie i silniejszą. Decydując się na ruch, warto na początku pamiętać o tym, aby nie przesadzić. W praktyce oznacza to, by osoby, które nie ćwiczyły w ogóle bądź sporadycznie, nie wpadały teraz w wir ćwiczeń, gdyż mogą sobie zaszkodzić i nabawić się np. zakwasów. Warto rozpocząć spokojnie od spacerów min. 3-4 w tygodniu po ok. 30-60 minut. Można dodać także ćwiczenia aerobowe, które powinny trwać ok. 40 minut, gdyż dopiero po 20 minutach organizm zaczyna spalać tkankę tłuszczową. Na koniec sesji treningowej warto wykonać ćwiczenia rozciągające. Nie wiesz, jakie ćwiczenia wybrać? Sprawdzi się m.in. bieganie, jazda na rowerze, taniec, aqua aerobic, pływanie itp.

Jak wygląda dieta, która poprawia sylwetkę?

Jeśli chcesz poprawić swoją sylwetkę i pięknie wyglądać podczas urlopu, warto zadbać o swoje nawyki żywieniowe. Istotnym jest, aby codzienny jadłospis nie zawierał produktów przetworzonych, białego pieczywa, słodyczy, alkoholu oraz napojów gazowanych. W tym czasie zamiast nich świetnie sprawdzą się zielone koktajle, które pięknie oczyszczają jelita i usprawniają ich perystaltykę, przez co brzuch staje się płaski. Dodatkowo, warto wzbogacić codzienne menu o produkty z błonnikiem, który także skutecznie wymiata resztki jedzenia – są to m.in. produkty pełnoziarniste (makarony, kasze, pieczywo), płatki owsiane i warzywa. Ponadto, do jadłospisu należy dodać zdrowy nabiał i probiotyki (kiszonki, jogurt naturalny, kefir).

Oczywiście początkowo, nowa dieta może sprawiać trudności, dlatego warto zainstalować w telefonie aplikacje, które pomogą na bieżąco śledzić ilość spożywanych posiłków oraz wypijanej wody.

