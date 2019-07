Czym jest peganizm i czy pozwala schudnąć?

W ciągu ostatniej dekady naukowcy, badacze i dietetycy podjęli próbę opracowania znacznie zdrowszego stylu życia. Dwa plany dietetyczne, które spotykane są najczęściej wśród ludzi, obejmują dietę paleo, polegającą na jedzeniu produktów dostępnych dla naszych paleolitycznych przodków żyjących w jaskiniach oraz weganizm, zakazujący spożywania mięsa i wszystkich produktów odzwierzęcych. Ukształtował się także inny plan żywieniowy, którego nazwa to dieta pegańska. Stanowi ona połączenie diety paleo i weganizmu. Oczywiście, jak w przypadku każdej diety, ma ona szereg wad i zalet. Zacznijmy od wyjaśnienia podstawowych zasad peganizmu.

Zasady peganizmu

Jak już zauważyłeś, dieta pegańska łączy w sobie weganizm i dietę paleo. Jednak istnieją konkretne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób należy połączyć te sposoby żywienia.

1. Jedz zwłaszcza pokarmy roślinne

Dieta wywodzi się poniekąd z diety wegańskiej. Dlatego też zakłada, żebyś każdego dnia spożywał pięć porcji warzyw lub owoców. Musisz jednak ograniczyć warzywa skrobiowe, takie jak dynia, warzywa strączkowe, banany i ziemniaki. Postaraj się także wybierać pożywienie o niskim indeksie glikemicznym.

2. Spożywaj produkty pełnoziarniste

Jedną z bardziej rygorystycznych zasad dotyczących diety pegańskiej jest spożywanie pełnego ziarna. Zapomnij jednak o stosowaniu mąki pełnoziarnistej, ponieważ jej IG może wybić poziom cukru w twojej krwi ponad skalę. Zdecyduj się za to na ziarna o niskim indeksie glikemicznym, takie jak komosa ryżowa, amarantus, kasza gryczana i czarny ryż.

3. Wyeliminuj węglowodany proste

Staraj się trzymać z daleka od cukru. W istocie, należy unikać wszystkiego, co może przyczynić się do zwiększonego wydzielania insuliny. Ten proces może bowiem zdecydowanie podnieść poziom cukru we krwi, co na dłuższą metę ma szansę przyczynić się do zachorowania na cukrzycę.

4. Nie zapominaj o pestkach i orzechach

Pestki i orzechy są powszechnie doceniane w roli pokarmów, które mogą zapobiegać chorobom i spowalniać ich postęp. Mówi się, że są nieocenione w drodze do osiągnięcia pięknej sylwetki. Są doskonałym źródłem korzystnych tłuszczów, błonnika, białka i minerałów. Nie istnieją określone zasady co do tego, jaki rodzaj pestek lub orzechów jest zakazany. Możesz spożywać migdały, orzechy włoskie, orzechy makadamia i pekan, nasiona chia, sezam, pestki dyni i inne.

