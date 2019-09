Detoks herbaciany. Na czym polega i czy jest bezpieczny?

Kuracje detoksykacyjne cieszą się od dłuższego czasu ogromną popularnością. Mają zapewniać szybkie odtrucie organizmu, przyśpieszać przemianę materii oraz wpływać w pozytywny sposób na stan zdrowia, ale czy są zdrowe? Dowiedz się więcej na temat detoksu herbacianego.

Czy trzeba oczyszczać organizm z toksyn?

Oczyszczanie organizmu z toksyn za pomocą różnych kuracji przez wielu specjalistów od spraw zdrowia oraz żywienia uważane jest za zbędne. Zdaniem ekspertów, zdrowy organizm sam efektywnie usuwa gromadzące się w nim toksyny np. produkty uboczne przemiany materii; w sytuacji, gdy naturalne mechanizmy detoksykacji organizmu zawodzą, dochodzi do poważnych zaburzeń w jego funkcjonowaniu, które wymagają fachowej pomocy medycznej, a nie picia soków, herbatek czy spożywania jedynie produktów o działaniu alkalizującym na organizm. Po drugiej stronie są osoby, które twierdzą, że oczyszczanie organizmu z toksyn jest wręcz konieczne i nie powinno być jedynie traktowane w kategoriach mody. Komu zaufać? Najlepiej postawić na zdroworozsądkowe podejście i unikać wszelkich wyjątkowo drastycznych kuracji detoksykacyjnych, które mogą spowodować poważne konsekwencje zdrowotne.

Detoks herbaciany, czyli teatox – na czym polega?

Detoks herbaciany polega na picu różnego rodzaju naturalnych naparów. Mogą to być zwykłe herbaty o prozdrowotnych właściwościach np. zielona herbata i czerwona herbata, a także specjalnie skomponowane mieszanki ziół oraz herbat. W przypadku picia różnych gatunków herbaty nie powinniśmy zaszkodzić naszemu zdrowiu, o ile będziemy pamiętali, że nie może być ona podstawą naszej diety. Stosując się do zasad zdrowego odżywiania i wspomagając dietę naturalnymi herbatami, nie zachodzi ryzyko pogorszenia stanu naszego zdrowia, ale ze specjalnymi mieszankami ziół i herbat powinniśmy uważać, bo nie są one przeznaczone dla każdego.

Detoks herbaciany – zasady

Zasady zdrowego detoksu herbacianego nie są skomplikowane. Wystarczy dużo się ruszać oraz stosować zdrową dietę, czyli zrezygnować z jedzenia słodyczy, fast foodów, słonych przekąsek, tłustych i ciężkostrawnych potraw oraz picia napojów gazowanych i alkoholu, aby odczuć pozytywny wpływ na zdrowie i efekty odchudzania kilku filiżanek białej, zielonej lub czerwonej herbaty, które wypijemy w ciągu dnia.

W przypadku detoksu herbacianego, który polega na piciu specjalnych mieszanek ziół i herbat także trzeba pamiętać o zdrowej diecie i aktywności fizycznej; taki detoks trwa zazwyczaj 14 lub 28 dni i zakłada stosowanie specjalnej herbatki na dzień i noc. Warto wiedzieć, że nie wszystkie z dostępnych na rynku herbatek o działaniu oczyszczającym i odchudzającym są bezpieczne dla każdego, dlatego trzeba sprawdzać ich skład i unikać tych, które zawierają składniki o działaniu przeczyszczającym np. senes oraz silnie pobudzającym, bo nie są one wskazane dla osób z wysokim ciśnieniem. Problemem mogą być też przeciwwskazania do stosowania niektórych ziół, bo wbrew ogólnemu przekonaniu, mogą one powodować pewne skutki uboczne kuracji m.in. odwodnienie organizmu oraz reakcje alergiczne.

Wspomaganie odchudzania – główny cel detoksu herbacianego

Głównym celem detoksu herbacianego jest wspomaganie odchudzania. Ma on przyśpieszyć metabolizm, aktywować wydalanie szkodliwych toksyn z organizmu, dodawać energii, hamować łaknienie oraz wpływać na ogólną poprawę samopoczucia. Niestety, nie zawsze powoduje on takie efekty, a w niektórych przypadkach staje się niebezpieczny, bo stosowanie nawet naturalnych herbatek, które działają przeczyszczająco i moczopędnie, może zakończyć się niedoborami żywieniowymi, odwodnieniem, problemem z nerkami, a także innymi kłopotami zdrowotnymi.

Stosując mieszanki ziół i herbat o działaniu detoksykacyjnym i odchudzającym, trzeba pamiętać przede wszystkim o umiarze oraz dopasowaniu ich składu do swoich indywidualnych potrzeb, dlatego przed kuracją warto skonsultować się z lekarzem.

