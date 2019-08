Detoks alkaiczny – czy pozwala zdrowo schudnąć?

Wszystkie kuracje detoksykacyjne mają na celu usunięcie z naszego organizmu szkodliwych toksyn. Zgodnie z ich założeniami, ograniczamy spożycie równych produktów i tym samym wpływamy na zwiększenie intensywności naturalnych procesów detoksykacyjnych, osiągając cel w postaci usunięcia z organizmu złogów kałowych, metali ciężkich, szkodliwych grzybów i innych niekorzystnie wpływających na nasze zdrowie i samopoczucie „intruzów”.

Na czym polega detoks alkaliczny?

Detoks alkaliczny to 7-dniowa kuracja, która ma na celu przywrócenie równowagi kwasowo-zasadowej naszego organizmu. Zakłada ona rezygnację ze spożywania produktów zakwaszających organizm i zastąpienie ich produktami o działaniu odkwaszającym, przede wszystkim warzywami, niskokalorycznymi owocami, a także ziołami i przyprawami. Obowiązkowym elementem detoksu jest picie dużej ilości wody oraz naparów ziołowych, a także sięganie po kiszonki np. kiszony barszcz czerwony.

Co zakwasza organizm?

Produkty zakwaszające organizm to przede wszystkim:

mięso oraz wędliny,



produkty garmażeryjne,



sery żółte,



jajka,



produkty pochodzenia zbożowego,



produkty tłuste,



produkty bogate w węglowodany proste,



kawa i czarna herbata,



alkohol,



napoje gazowane.

Produkty odkwaszające organizm to, m.in.:

niektóre warzywa i owoce,



naturalne, niesłodzone soki warzywne i owocowe,



niektóre grzyby.

Do produktów odkwaszających organizm zaliczane są także kiszone warzywa i owoce.

Detoks odkwaszający – efekty

Detoks alkaliczny ma trwać tydzień i zapewnić nam spektakularne efekty w postaci poprawy stanu zdrowia, lepszego samopoczucia oraz utraty zbędnych kilogramów. Brzmi kusząco, ale czy faktycznie działa? W pewnym sensie tak, bo stosując detoks alkaliczny, można sporo schudnąć, ale czy zdrowo? To już niestety inna sprawa, bo ograniczenie kaloryczności posiłków i dieta, w której brakuje podstawowych składników odżywczych, nie są dobre dla naszego zdrowia. Minusem jest tutaj wyjątkowo ubogi jadłospis oraz monotonia związana ze spożywaniem bardzo ograniczonej ilości produktów, które wprawdzie można jeść do syta, ale i tak nie unikniemy uczucia głodu, spadku nastroju, osłabienia oraz np. migren, które zdaniem osób polecających tę kurację są związane z oczyszczaniem się organizmu.

Co o detoksie alkalicznym oraz samym odkwaszaniu organizmu sądzą dietetycy?

Tutaj pojawia się pewien problem, bo przeważająca większość lekarzy i dietetyków jest zdania, że żadne odkwaszanie organizmu nie jest nam potrzebne. W przypadku osób zdrowych organizm sam reguluje gospodarkę kwasowo-zasadową, którą faktycznie może nieznacznie zaburzać stosowanie diety bogatej w ciężkostrawne produkty wysoko przetworzone, mięso oraz cukry proste. Co więcej, z medycznego punktu widzenia, znacznie bardziej niebezpieczne dla zdrowia jest zaburzenie gospodarki kwasowo-zasadowej w drugą stronę, czyli zbytnia alkalizacja organizmu.

Sposób odżywiania się nie wpływa w znaczącym stopniu na równowagę kwasowo-zasadową, więc, zdaniem specjalistów od spraw żywienia, wszelkie diety alkalizujące nie są nam potrzebne. Stosuje się je wraz z kuracją farmakologiczną jedynie w przypadku niektórych osób przewlekle chorych oraz osób, które z różnych powodów są przykute do łóżka. Co więcej, zakwaszenie organizmu, z którym mamy do czynienia w przypadku kwasicy ketonowej lub kwasicy mleczanowej jest na tyle poważne, że sama dieta nic tutaj nie pomoże.

Zdrowy i odżywiający się zgodnie z zasadami Piramidy Żywienia człowiek nie ma zakwaszonego organizmu i nie są u potrzebne żadne kuracje mające na celu zmianę pH ustroju. Nawet spożywając produkty uważane za zakwaszające organizm, nie jesteśmy w stanie doprowadzić się do stanu, który powodowałby dolegliwości zdrowotne, ale trzeba pamiętać, że nieprawidłowa dieta może wpływać na ogólne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu i powodować, że będzie on zmuszony do intensywnego regulowania gospodarki kwasowo-zasadowej. Z tego względu polecane przez dietetyków jest przejście na zdrową, różnorodną i obfitująca w warzywa oraz owoce dietę; trzeba też ograniczyć spożycie mięsa, tłustego nabiału, słodyczy, napojów gazowanych, napojów z kofeiną, produktów wysoko przetworzonych i innej powszechnie uważanej za niezdrową żywności, a także postawić na aktywność fizyczną, co pozwoli zdrowo schudnąć i utrzymać prawidłowe pH krwi oraz moczu.

